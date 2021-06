Cada vez tenemos más plataformas de streaming, pero algunas series siguen sin estrenarse en España

En una época en la que tenemos acceso a una cantidad más que considerable de plataformas de streaming, en las que podemos disfrutar de series en forma simultánea con su lanzamiento internacional, podríamos pensar que los tiempos de espera se han acabado, pero a pesar de lo mucho que ha cambiado el panorama de la distribución, seguimos viendo cómo algunas novedades de los últimos meses continúan sin tener estreno confirmado en nuestro país.

Antes de Netflix, parecía impensable que pudiéramos ver series de estreno con inmediatez, comodidad y de forma legal. Hace una década, dependíamos de los ritmos y necesidades de los canales lineales disponibles en aquel momento, pero precisamente ahora, cuando tenemos a nuestra disposición varios servicios de vídeo bajo demanda, y con otros tantos pendientes de llegar, algunos títulos se quedan en tierra de nadie.

La globalización de las plataformas: el limbo de las series

Así es la plataforma HBO Max.

En la guerra del streaming ningún conglomerado audiovisual quiere quedarse en la retaguardia. Algunos han tardado más que otros en tomar la decisión de lanzar sus servicios de suscripción bajo demanda a nivel internacional, pero paulatinamente todos han ido adoptando la misma estrategia, porque a pesar de que no hay garantía de éxito, saben que siempre pueden contar con algo: cuanto más tarden, menos trozo de pastel van a encontrar en cada territorio.

Esos planes de expansión internacional necesitan tiempo para materializarse, porque implican retos tecnológicos, financieros, legales y logísticos. Pero además, deben adaptarse a una estrategia general que determina cuál es el mejor momento para hacerlo de acuerdo con su año fiscal, su calendario de estrenos y los de la competencia.

Así que, una vez están esos planes en marcha, los títulos más importantes de sus catálogos de producciones originales que van estrenando en Estados Unidos, se reservan en un cajón para poder llegar vestidos de gala al día de su lanzamiento internacional. Porque entre tanta competencia, deben garantizarse suficientes reclamos que generen expectación por sus marcas y que ésta se traduzca en lo que más les interesa: atraer suscriptores.

De 'Hacks' a 'Girls5eva', las series que no llegan

Las protagonistas de 'Girls5eva'.

Aunque hemos podido ver ya en HBO España algunos de los originales de HBO Max, como Genera+ion, The Flight Attendant o el especial Friends: The Reunion, hay otros como Made For Love, la serie de ciencia ficción protagonizada por Cristin Millioti, o Hacks, con Jean Smart (Mare of Easttown) como protagonista y renovada por una segunda temporada, de los que seguimos sin tener noticias de su estreno. Todo apunta a que lo más probable es que se estén reservando estas series para incorporarlas al catálogo de HBO Max que sustituirá a HBO España a partir de septiembre de este año.

Más indefinido parece el tema con los originales de Peacock. La plataforma de Comcast tiene planes de expansión internacional, pero no ha anunciado ningún calendario estimado para su ejecución. Mientras tanto, no hay fecha prevista de estreno de títulos tan esperados como Girls5Eva, la serie musical producida por Tina Fey, con Busy Phillips, Sara Bareilles y Renee Elise Goldsberry como protagonistas; o la británica We Are Lady Parts, de la que NBCUniversal tiene los derechos de distribución internacional.

De algunos de estos títulos, especialmente de Hacks y Girls5eva, muy probablemente escuchemos hablar mucho durante este verano, porque ambas series tienen posibilidades de conseguir nominaciones en la próxima edición de los premios Emmy.

