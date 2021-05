Los 10 episodios más divertidos de 'Friends', el plan perfecto para ver antes del especial 'The Reunion'

Han pasado casi 20 años desde que acabó Friends y la serie sigue despertando la misma pasión que reunió a más de 50 millones de espectadores para ver su final en directo. Una década después, la comedia de NBC ha encontrado una segunda vida gracias a las plataformas de streaming, donde unos la hemos vuelto a ver y otros la han descubierto por primera vez, y todos juntos nos emocionaremos el próximo jueves con el especial Friends: The Reunion que estrenará HBO España.

Como previa a esa cita que no nos vamos a perder, este fin de semana os proponemos el plan perfecto: un maratón con los 10 episodios más divertidos de la serie. Este es el ranking personal de quien firma este artículo y mi criterio fue incluir aquellos en los que no solo destaca la trama central, sino que las secundarias también son infalibles; los que funcionan como un reloj suizo y lo atan todo con un lacito al final, los que nos hacen reír siempre, sin importar cuantas veces los hayamos visto.

10. 'El de cuando nadie está listo' (3x02)

Joey se pone toda la ropa de Chandler, Ross se bebe un vaso de grasa para demostrar su arrepentimiento y Monica la lía con el contestador de Richard, su exnovio. Cuando la acción transcurre en un mismo espacio en el que están todos los personajes suelen funcionar muy bien y este, que se desarrolla al completo en el salón del apartamento de Monica, mientras Ross espera que se vistan para un evento en el museo, es un gran ejemplo de episodio embotellado, además de muy divertido.

9. 'El de todas las promesas' (5x11)

Después de la fiesta de Nochevieja todos hacen sus resoluciones para el año nuevo. Ross será aventurero cada día, Joey aprenderá a tocar la guitarra, Rachel no cotilleará, Chandler estará una semana sin hacer bromas y Monica quiere hacer más fotos del grupo. La vida y la convivencia harán que sea difícil cumplir sus propósitos, pero los mejores momentos nos los deja Ross, su pantalón de cuero, los polvos de talco y la crema hidratante.

8. 'El del striptease' (8x08)

Cuando Chandler se entera que Monica tuvo despedida de soltera con stripper, ella decide contratar una para compensarlo, pero por una confusión envía una prostituta en su lugar. Por otro lado, Rachel le pide a Phoebe que la acompañe a cenar con su padre porque aún no le ha dicho que está embarazada. El momento álgido es cuando ambas tramas convergen en el apartamento de Ross, donde Mona es testigo de los reclamos del padre de Rachel y la llamada de Joey preguntando si tiene algo que ver con la prostituta que tienen en casa. Un momento de comedia perfecta.

7. 'El de todos los acciones de Gracias' (5x08)

Los flashbacks de la serie son míticos y este episodio reúne algunos de los mejores, cuya mejor representación es la foto superior. Todos recuerdan cuál fue su peor Día de Acción de Gracias y el episodio nos deja momentazos como Monica intentando ser sexy frotándose con una zanahoria, una caja de macarrones y un cuchillo, una discusión y una reconciliación con un pavo en la cabeza.

6. 'El de cuando Ross se drogó' (6x09)

Todos recordamos el desastroso triffle de Rachel, pero alrededor de ese postre del averno con carne, plátano, nata y guisantes se cuece un guion que funciona muy bien. Joey y Ross se dan cuenta a tiempo de que el postre va a ser un desastre, pero prefieren decirle a todos que digan que está bueno para no hacer sentir mal a Rachel y así poder acabar a tiempo e irse a otra fiesta. Los trucos de actuación de Joey para fingir que algo te gusta, las excusas para ir a comer el triffle en otra habitación y los hermanos Geller ocultándole cosas a sus padres como si tuvieran 10 años, risas garantizadas.

5. 'En el que Ross está bien' (10x02)

Margaritas, fajitas y flan. En este episodio tenemos a los personajes separados en varias tramas, pero todas funcionan bien. Phoebe se reúne con su hermano (que confiesa que lleva cuatro años sin dormir) y los trillizos en el café, trama que se cierra al final con Chandler, que hace pleno metiendo la pata, después de decirle a un niño que es adoptado. Una vez más, las carcajadas están patrocinadas por Ross que, claramente, no está bien por mucho que lo diga.

4. 'El de los embriones' (4x12)

Un clásico que aparece en todas las listas, y con razón, porque la trama de la apuesta de los apartamentos y el concurso está bien de principio a fin, todos recordamos las respuestas a las preguntas, menos la del trabajo de Chandler. La otra trama es la de Phoebe que está en la clínica para la inseminación, la cual concluye en el apartamento de Monica, que ahora es el de Chandler y Joey, con su Frank gritando "¡Mi hermana va a tener mi bebé!".

3. 'El de la cinta de vídeo' (8x04)

Este es uno de los episodios que suele ser ignorado en las listas y mi única explicación es que a los críticos no les gusta la octava temporada (por lo de Rachel y Joey) y por eso no la volvieron a ver y no la tienen fresca. Es que si no, que alguien me explique cómo la revelación de si fue Rachel o Ross el que inició el encuentro que derivó en embarazo no está en todos los top 3 de Friends. Ross tiene la prueba en un VHS y aunque todos estamos de acuerdo con Phoebe cuando le dice que es un pervertido, la reconstrucción de la historia y el final (¡Ken Adams!) son gloriosos.

2. 'El del sándwich de Ross' (5x09)

Si nos preguntan por los mejores momentos de Friends las escenas del sándwich de Ross estarían sin dudarlo, porque su furia es absurda pero muy graciosa. Pero es que todo el episodio está genial, porque en las otras tramas tenemos a Rachel y Phoebe en el curso de literatura (Jane Eyre con robots) y a Joey diciendo una y otra vez que es un asqueroso para cubrir los despistes de Chandler y Monica que aún mantienen su relación en secreto.

1. 'El que todos se enteran' (5x14)

Este es el mejor episodio de las 10 temporadas de Friends y no admite ninguna discusión. El guion es absolutamente perfecto de principio a fin. "Ellos no saben que nosotros sabemos que ellos saben", "¡es Ross desnudo!", el baile de Phoebe, el miedo de Chandler a los sujetadores... Es imposible dejar de reír en los 25 minutos que dura. Y cuando pensamos que el final es perfecto (con el descubrimiento de que Monica y Chandler no solo estaban liándose, sino que están enamorados), llega el colofón: Ross grita como un poseso a la ventana delante de su jefe; sí, el del sándwich.

