Amazon Prime Video: las 10 mejores series originales de su catálogo

Los catálogos crecen a un ritmo vertiginoso. Cada día llegan series nuevas de todos los lugares del mundo a cada plataforma y es más difícil organizarse. Por eso siempre es conveniente tener organizadas (y hasta ordenadas) las series de cada una de ellas. En este caso le toca el turno a Amazon Prime Video, la plataforma del gigante que se hizo de oro mediante los envíos a todo el mundo y que desde hace años saca pecho con algunas de las mejores series recientes.

En este top ten sólo están aquellas producciones originales de Amazon. Así que no esperéis encontrar aquí a la maravillosa Fleabag (que se hubiera llevado sin problema el número 1) o series como Little Fires Everywhere, que es de Hulu aunque en nuestro país se pudiera ver en Prime Video. Tampoco aquellas clásicas de catálogo como El ala oeste de la Casa Blanca, que han adquirido este año pero no es suya.

10. 'ZeroZeroZero' (2019)

'ZeroZeroZero'. Amazon Prime Video

Temporadas: 1

Episodios: 8

Muchos vieron en ZeroZeroZero un intento de Amazon de tener su propia Narcos, la exitosa serie de Netflix, pero la ficción creada es un acercamiento menos efectista, más realista y mucho menos glamourizada. Una apuesta que tiene como materia prima a uno de los grandes conocedores del mundo del tráfico de drogas, el italiano Roberto Saviano, escritor de Gomorrah, que ya dio lugar a una excelente película y una muy buena serie. Una notable mini serie que no tendrá más temporadas.

9. 'El hombre en el castillo' (2015-2019)

'El hombre en el castillo'. Amazon Prime Video

Temporadas: 4

Episodios: 40

Antes de que nos llegaran series y películas distópicas cada semana, en Amazon lo vieron claro. El libro de Philip K. Dick (autor de obras maestras de la ciencia ficción como 2001: una odisea en el espacio) era perfecto para una serie ambiciosa que hablara sobre el auge de la extrema derecha. Una serie que fue perdiendo fuelle a medida que avanzaron sus temporadas, pero que siempre supo mantener el interés gracias a una trama que especula con qué hubiera pasado si Alemania hubiera ganado la II Guerra Mundial.

8. 'El desafío: ETA' (2020)

'El desafio: ETA'. Amazon Prime Video

Temporadas: 1

Episodios: 8

De momento, la mejor producción original de Amazon en nuestro país es esta serie documental sobre la banda terrorista. Ni El Cid, la que era su gran apuesta, ha conseguido el consenso crítico de este trabajo apabullante de documentación realizado por Hugo Stuvens que ha conseguido un abanico enorme de testimonios, entre ellos los de todos los expresidentes del Gobierno, que hablan sobre la lucha antiterrorista. Un trabajo arduo y un documental que debería ponerse en los colegios..

7. 'Modern Love' (2019-presente)

Anne Hathaway en 'Modern Love'. Amazon Prime Video

Temporadas: 1

Episodios: 8

¿Puede una columna de un periódico convertirse en una serie? La respuesta es afirmativa si detrás está el talento de John Carney, creador de alguna de las ‘feel good movies’ más efectivas de los últimos años, como Begin Again, y de esa maravillosa película que es Once. Aquí realiza un tratado sobre el amor en la actualidad con episodios independientes y autoconclusivos. El problema de estas series es que es inevitable comparar sus capítulos, y eso hace que haya más diferencia entre joyas como el musical que protagoniza Anne Hathaway y otros de carril.

6. 'Hunters' (2020-presente)

Fotograma de Hunters, con 'Al Pacino'. Amazon Prime Video

Temporadas: 1

Episodios: 11

Una de las series que más dividió a la audiencia. ¿Una provocación vacía o un juego metarreferencial y pop? Quizás tiene algo de ambas, pero nadie puede negar que Hunters es tremendamente divertida, llena de hallazgos visuales. Una forma de acercarse a una parte desconocida de la historia (el retiro placentero de los nazis alemanes en EEUU, donde entraron hasta en la NASA) a golpe de thriller explotation con toques de pulp. Además, un Al Pacino desatado, secuencias provocadoras y giros tramposos que dejan abierta la trama para la próxima segunda temporada.

5. 'Mozart in the jungle' (2014-2018)

'Mozart in the jungle'. Amazon Prime Video

Temporadas: 4

Episodios: 40

Muchos se han olvidado de las primeras series de Amazon, y este Mozart in the jungle fue una de sus primeras aproximaciones a la ficción. Una comedia ambientada en el mundo de la música clásica. Una versión seriéfila de la mítica Amadeus, con una joven y prometedora oboísta que entra a formar parte de la orquesta sinfónica de Nueva York bajo la batuta de su excéntrico director, al que da vida Gael García Bernal y que dicen que estaba inspirado por Gustavo Dudamel. Las bambalinas del mundo de la música clásica con mucha mala leche y con la firma de un tándem de lujo: Roman Coppola, Jason Schwartzman y Paul Weitz.

4. 'Homecoming' (2018-2020)

Fotograma de 'Homecoming' con Julia Roberts. Amazon Prime Video

Temporadas: 2

Episodios: 17

Tras el éxito de Mr. Robot, su creador Sam Esnail se convirtió en el fichaje que todas las plataformas querían. Fue Amazon quien logró estrenar su siguiente ficción, que encima tenía a Julia Roberts como protagonista. Homecoming dividió, pero no dejó a nadie indiferente. Un thriller conspiranoico sobre el estrés postraumático en los soldados y la obsesión de EEUU con las guerras. Todo con un formato novedoso y revolucionario. Es una pena que su segunda temporada, con pocos nexos con la primera, bajara el nivel y la serie pasara desapercibida.

3. 'The Boys' (2019-presente)

El grupo "superheroico" de 'The boys'. Amazon Prime Video

Temporadas: 2

Episodios: 22

La serie más exitosa de Amazon es una de las más divertidas y una de las que más injustamente ha pasado desapercibida para los principales premios. The boys es la adaptación del nombre del mismo cómic y presenta un mundo en el que los superhéroes existen y una empresa -muy parecida a Disney- les explota como estrellas de cine, muñecos de acción y protagonistas de sus parques temáticos además de subcontratar sus habilidades para la seguridad privada del país. Pero, como todas las estrellas, el ego de estas celebridades con poderes les ha hecho convertirse en unos absolutos crápulas que cometen cualquier barbaridad con total impunidad… hasta ahora. Irreverente, violenta, provocadora, impredecible y muy divertida.

2. 'La maravillosa Sra. Maisel' (2017-presente)

Midge Maisel. Amazon Prime Video

Temporadas: 3

Episodios: 27

La joya de la corona de Amazon en cuanto a premios es esta maravillosa comedia creada por Amy Sherman-Palladino, creadora también de Las chicas Gilmore y que aquí ha tocado cima con su mirada al mundo de la stand up comedy en Nueva York en la década de los años 60. Lo hace desde el punto de vista de una mujer judía de clase alta. Tres factores para que nadie la tomara en serio. Una serie irónica, graciosa hasta la carcajada, realizada con estilo y que habla de la necesidad de empoderarse en un mundo de hombres.

1. 'Transparent' (2014-2019)

Jeffrey Tambor es Maura Pfefferman en 'Transparent' Amazon Prime Video

Temporadas: 5

Episodios: 42

En plena discusión sobre la ‘Ley Trans’ de la que tanto se habla es más importante que nunca una serie como Transparent, que se adelantó años a toda esta problemática y que incluso adelantó los falsos mantras que se han usado ahora contra las mujeres transexuales. Joey Solloway ya había producido una serie de culto como A dos metros bajo tierra, pero aquí puso toda su sensibilidad e inteligencia para contar la historia de un hombre que al llegar a su jubilación cuenta a sus hijos que se siente mujer y que a partir de ahora la traten como tal. Una mirada que derriba prejuicios y que es una de las series más importantes de los últimos tiempos por su acercamiento sin tabús ni clichés a un tema comprometido.

