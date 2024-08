Esta es la entretenida película de Ryan Reynolds en Netflix: acción y viajes en el tiempo con el director de 'Deadpool'

Antes de dominar la taquilla con Deadpool y Lobezno, Ryan Reynolds y Shawn Levy ya habían colaborado con éxito en Free Guy y en esta película de ciencia ficción que estrenó Netflix en 2022, y con la que recuperó el espíritu del cine familiar de la década de los ochenta.

Reynolds interpreta en El Proyecto Adam al piloto de caza Adam Reed, que aterriza de emergencia tras resultar herido mientras robaba un jet del tiempo, y que tras un accidentado trayecto interestelar regresa a la Tierra para encontrarse con su yo de 12 años.

Junto a esa versión preadolescente de sí mismo y su difunto padre, Adam se reconciliará con su pasado mientras intenta salvar el futuro de Maya Sorian, líder del mundo distópico y directora de su empresa Sorian, que planea monopolizar los viajes en el tiempo.

'El Proyecto Adam'

Ciencia ficción para toda la familia

Esta es la historia sobre un viajero en el tiempo que se fuga de 2050 a su pasado y que en menos de dos horas deberá salvar el mundo, inspirar a su yo preadolescente, perdonarse a sí mismo, evitar que sean posibles los viajes en el tiempo y confirmar que las parejas unidas por el amor verdadero están destinadas a encontrarse en esta y todas las otras vidas.

Con un reparto de lujo en el que también participan Mark Ruffalo, Jennifer Garner y Zoe Saldaña, El Proyecto Adam combina cine de entretenimiento y evasión con efectos especiales decentes, el sentido del humor autoconsciente característico de Ryan Reynolds y la nostalgia por las producciones emotivas de la Amblin de Steven Spielberg.

Hay naves espaciales, robots, armas con rayos desintegradores, sables de luz, un niño actor encantador y un perro adorable. El Proyecto Adam no es una aventura épica ni ciencia ficción intelectual, por lo que lo ideal es acercarse a ella sin esperar una base científica, ni darle vueltas a los porqués y cómo ocurren y se resuelven ciertas cosas, porque lo que realmente le interesa es la parte emocional.

'El Proyecto Adam' | Tráiler español

Es una mezcla de comedia, con drama familiar y romance que se sirve de la ciencia ficción como excusa para darle una segunda oportunidad a su protagonista, y si bien no hay ambición narrativa, tampoco hay cinismo ni nihilismo.

El cine no ha de ser siempre trascendente. Esta película desde luego no lo es. Y aunque sales de verla tal como has entrado, al menos, te habrá hecho muy buena compañía durante casi dos horas y eso es muchas veces lo único que necesitamos.