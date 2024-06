Está en Netflix, así es la comedia romántica con Nicole Kidman y Zac Efron que recuerda a 'La idea de tenerte'

Tras La idea de tenerte, la comedia romántica que protagonizan Anne Hathaway y Nicholas Gallitzine y que fue un éxito en Prime Video, hoy ha llegado a Netflix Un asunto familiar, una película similar que tiene a Nicole Kidman y Zac Efron como pareja romántica protagonista.

Este nuevo subgénero de la romcom tiene como centro a una pareja heterosexual entre quienes hay una diferencia de edad destacada, siendo el varón más joven (pero adulto), y ambos igual de espectaculares físicamente.

El concepto "la edad es solo un número" no es el único punto en común. En ambas películas las protagonistas (con profesiones artísticas y divorciadas o viudas) tienen una hija que es el punto de conexión inicial con el protagonista masculino, que es en ambas películas mundialmente famoso. Él tiene más fama y nada en dinero, pero no se ejerce situación de poder por ninguna de las dos partes.

En el caso del personaje de Nicholas Gallitzine en La idea de tenerte hablamos de una estrella del pop, y en el de Efron, un actor de cine. El dinero no es un problema en ningún caso.

De qué va

Asunto familiar sigue a Zara (Joey King), que cuando deja su trabajo como asistente personal del galán de Hollywood Chris Cole (Zac Efron), sin querer prepara el escenario para un encuentro casual entre Chris y su famosa madre escritora, Brooke (Nicole Kidman).

En tan solo unas horas, Brooke y Chris se dan cuenta de la química innegable que hay entre ellos, lo que provoca situaciones desternillantes mientras el egocéntrico jefe de Zara intenta cortejar a su incrédula madre y convencerla a ella de volver a su trabajo. Una comedia romántica multigeneracional (y navideña) que sigue a cada personaje mientras se enfrenta a las complicaciones del amor, el sexo y la identidad.

Tráiler | 'Un asunto familiar'

El trío protagonista

Brooke Hardwood (Nicole Kidman)

Es una escritora consumada, se ha cerrado al romance desde la muerte de su marido hace 11 años. Cuando conoce al jefe estrella de cine de su hija Zara, Chris Cole,

se sorprende al descubrir que tienen una conexión instantánea, y las cosas suben de tono rápidamente.

Sin embargo, enseguida son pillados por Zara, lo que lleva a Brooke a plantearse qué significará perseguir la chispa o, por el bien de Zara, poner fin a las cosas antes de que realmente puedan empezar.

Chris Cole (Zac Efron)

Aunque esta estrella de cine es uno de los hombres más famosos del planeta, no tiene ningún amigo de verdad y no deja que nadie se le acerque lo suficiente como para enamorarse. La mayor parte de sus frustraciones las paga con su asistente, Zara, a la que siempre amenaza con despedir entre demandas extravagantes.

Cuando conoce a Brooke, por fin ha encontrado algo real, pero la incómoda posición en la que se encuentra Zara y sus revelaciones sobre su personalidad podrían torpedear sus posibilidades con Brooke.





Zara Ford (Joey King)

Decidida a convertirse en productora de cine, Zara empezó a trabajar como ayudante de Chris hace dos años con la promesa de que él la ayudaría a ascender en la industria.

Zara intenta hacerse valer y renuncia después de que Chris amenace con despedirla por millonésima vez.

Las complicaciones empiezan cuando Chris y Brooke, la madre de Zara, se enamoran, y Zara no puede superar lo incómodo que le resulta su romance. A medida que se da cuenta de que no todo gira en torno a ella, crece personal y profesionalmente.





El director y la estrella

Una historia personal

Richard LaGravenese (Beautiful Creatures, P.S. I Love You) dirige la película con guion de Carrie Solomon (The Good Fight). Kathy Bates completa el reparto.

Para Lagravenese, la historia de la película era más familiar de lo que se podría pensar, y no porque trabajara para un petulante héroe de acción. "Vi en ella una historia de madurez para tres personajes diferentes en tres etapas distintas de sus vidas", dice el director a Netflix.

"Yo estaba pasando por mi propia especie de transición hacia lo que Gail Sheehy llamó la Segunda Edad Adulta, en la que después de haber cumplido todas tus expectativas y de haber sido lo que tienes que ser para todos los demás, y de haber conseguido algo y de que los hijos hayan crecido y todas esas cosas, tienes la oportunidad de ser quien eres y las cosas que perdiste por el camino".

El personaje de Kidman, Brooke, emprende un viaje similar a lo largo de la película, pero no está sola. Su hija tendrá que alcanzar la mayoría de edad a su manera, navegando por su vida profesional a medida que ésta empieza a cruzarse incómodamente con la personal.

Nicole Kidman, Zac Efron y Joey King en la premiere

Lo qué más le gusta a los actores

"Me encanta la frustración constante de Zara", dice King. "Me parto de risa porque es lo bastante consciente de sí misma como para saber que es una adulta angustiada, pero también tiene un gran sentido del humor y adora absolutamente a la gente que la vuelve más loca".

Para Kidman fue un regalo que le ofrecieran este papel. "Cuando recibí el guion pensé 'esto es lo que necesito hacer ahora mismo'. He hecho papeles muy serios y dramáticos, y mi psique necesita desesperadamente un poco de amor y un poco de risa, un poco de diversión. Hace mucho que quiero hacer una comedia romántica... y rara vez las hago".

Un asunto familiar supone la tercera ocasión en la que Efron y Kidman comparten pantalla, la primera fue The Paperboy en 2012 seguida de The Butler que se estrena el próximo año.

"Nicole es una de las personas con las que más me gusta trabajar en el mundo", confiesa Efron. "En The Paperboy nuestros personajes tenían una relación interesante que terminó siendo romántica, así que rompimos todas las barreras de entonces. Creo que en este tipo de películas es donde Nicole brilla como actriz. Está radiante. Es muy carismática, y no puedes evitar enamorarte de ella".