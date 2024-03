'Testamento: La historia de Moisés': Netflix también apuesta por la programación religiosa en Semana Santa

Netflix demuestra que no se deja amedrentar por las reacciones polémicas y tras los ríos de tinta que hizo correr con Alejandro Magno: La creación de un dios y La reina Cleopatra, ahora espera separar los mares con Testamento: La historia de Moisés, su apuesta de programación religiosa para esta Semana Santa.

El 27 de marzo la plataforma estrena este docudrama sobre uno de los relatos bíblicos más conocidos, la historia de Moisés que recoge el Libro del Éxodo del Antiguo Testamento, un proyecto impulsado por el inesperado éxito de The Chosen, la serie de Dallas Jenkins sobre la vida de Jesús, un fenómeno global que lleva más de 600 millones de visionados en casi 200 países, y está camino de convertirse en la serie más traducida de la historia.

Con la narración del actor británico Charles Dance (Juego de tronos, The Crown), esta miniserie de tres episodios entrelaza entrevistas de expertos con una recreación de los hechos ficcionada con el actor Avi Azulay en el papel protagonista, documentando la búsqueda personal de redención de Moisés, que pone en marcha algunos de los acontecimientos históricos más importantes de la Biblia, el Corán y la Torá.

'Testamento: La historia de Moisés'

Ficción y entrevistas a expertos

Testamento explora su vida, "desde su exilio como paria y asesino hasta su conversión en profeta y liberador de los hebreos". Desde las orillas del Nilo al monte Sinaí, pasando por el mar Rojo, La historia de Moisés combina el docudrama con entrevistas a expertos para desvelar la intensa trayectoria personal de Moisés hacia la redención y recrear uno de los acontecimientos más emblemáticos y motivadores de la Biblia, el Corán y la Torá.

El primer episodio, El profeta, comienza con la vida de Moisés como príncipe en Egipto y le lleva a la tierra de Madián, adonde huyó tras matar a un capataz egipcio. Las plagas narra los intentos de Moisés por convencer al Faraón de que dejara marchar a los hebreos y las diversas calamidades que Dios desencadenó sobre el rígido gobernante. El tercer episodio, La tierra prometida, comienza con el cruce del Mar Rojo por los israelitas y culmina con la entrega de los Diez Mandamientos por parte de Moisés.

"Cualquiera que haya visto Los Diez Mandamientos de niño conoce bien los elementos más épicos del relato", explican a Netflix los productores Emre Sahin y Kelly McPherson. "La zarza ardiente, las plagas, la Pascua, el Mar Rojo y, por supuesto, los Diez Mandamientos. Lo que realmente nos atrajo fue el misterio de la vida interior de Moisés, sus luchas con su propia identidad, sus dudas sobre sí mismo, su humanidad."

Cada una de las tres entregas de Testamento: La historia de Moisés, dirigidas por Benjamin Ross, tienen una duración de 80 minutos. Los productores ejecutivos son Emre Sahin, Kelly McPherson, Sarah Wetherbee, Fikret Manoglu, Brian Nelson y Sam Anzel.

La producción corre a cargo de Karga7 Productions, que tiene oficinas en Estambul y Los Ángeles y ya ha trabajado con Netflix. Sus proyectos anteriores para Netflix incluyen Rise of Empires: Ottoman, que duró dos temporadas, y Midnight at the Pera Palace.