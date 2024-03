Quién es Drake Bell, el joven actor y 'juguete roto' de Nickelodeon que fue víctima de abuso sexual

Conocido por toda una legión de espectadores que crecieron viendo la serie que protagonizaba, Drake Bell es un actor que forma parte de la generación de jóvenes estrellas de Nickelodeon. Aunque también es uno de los actores que no guarda buenos recuerdos de los años que pasó trabajando allí.

El joven intérprete comenzó sus andanzas en el camino de la interpretación a la edad de cinco años y pronto protagonizaría un anuncio de Whirlpool Appliances, que le serviría de trampolín para acabar teniendo pequeños papeles en algunos programas de televisión.

Sin embargo, no sería hasta el año 1999 cuando le llegó la que sería su gran oportunidad, que fue cuando apareció como invitado en The Amanda Show. Allí continuó hasta que el programa fue cancelado en 2002 -cuando él tenía 13 años- y desde ahí dio el salto a coprotagonizar la serie de Nickelodeon Drake & Josh, que sería el papel más emblemático de su carrera.

'The Amanda Show'

No obstante, Bell reveló recientemente que fue víctima de abuso sexual cuando trabajaba como actor para la productora. Hace unos días, el actor contó que Brian Peck perpetró supuestamente los abusos, revelando cómo ocurrió en Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, una serie de Investigation Discovery. Bell explicó que Peck era su coach y que trabajó con él en series como All That y The Amanda Show.

Tras conocerse lo que había ocurrido, hubo varios actores y miembros de la industria que escribieron cartas en apoyo a Peck, como James Marsden, Taran Killam, las estrellas de Boy Meets World, Rider Strong y Will Friedle, así como los que interpretaban a los padres de Growing Pains, Joanna Kerns y el fallecido Alan Thicke.