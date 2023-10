El "fantasma" de Diana que saldrá en la temporada 6 de 'The Crown' reaviva la polémica en la serie de Netflix

Se filtra que el fantasma de Diana aparecerá en'The Crown' y las reacciones no se hacen esperar: "Es hiriente"

'The Crown'

La primera parte de la sexta y última temporada de The Crown se estrena en Netflix el 16 de noviembre. Una entrega que se espera con la máxima expectación por la forma en la que representarán en pantalla los últimos días de la princesa Diana y su trágica muerte en 1997.

Este tramo de la historia de la familia real británica ha despertado sensibilidades desde que se filtraron las primeras imágenes del rodaje, pero el recelo ha aumentado a pocas semanas del estreno con la información de que la princesa de Gales, interpretada por Elizabeth Debicki, aparecerá tras su muerte hablando con el príncipe Carlos y la reina Isabel, en dos escenas separadas en las que reflexionan sobre su relación con la difunta princesa.

Según informó Daily Mail, los nuevos episodios de The Crown incluyen una escena en la que "el fantasma de Diana" se aparece al príncipe Carlos (Dominic West) y le dice: "Sabes que te quise mucho. Tan profundamente, tan dolorosamente, también. Eso se acabó. Será más fácil para todos seguir sin mí".

En la otra escena, se le aparecerá a la reina Isabel (Imelda Staunton) para decirle: "Sé que debe de ser aterrador... Desde que tengo memoria, nos has enseñado lo que significa ser británicos. Quizá sea hora de demostrar que tú también estás lista para aprender".

Sobre este asunto, un portavoz de Netflix declaró en The Independent que "Estas conversaciones imaginarias sensibles y reflexivas buscan dar vida a la profundidad de la emoción que se sintió después de que una tragedia tan sísmica golpeara el corazón de la familia".

El rey Carlos III junto a su hijo y su nieto el día de su coronación.

Las reacciones de la Familia real británica

Un amigo anónimo del Rey Carlos y la Reina Camilla ha afirmado en The Daily Beast que la pareja no está preocupada por los rumores de esta aparición fantasmal de Diana. "Realmente no les importa", dijo. "Es bastante ridículo a estas alturas de todos modos. Creo que la serie ha perdido la credibilidad que tenía en los primeros años", añadió.

El príncipe Guillermo parece estar menos cómodo con esta licencia creativa. "Es increíblemente hiriente que su madre sea explotada una y otra vez de esta forma tan chabacana por Netflix", dijo al mismo medio un íntimo amigo del príncipe que ha declarado de forma anónima.

Los expertos de la realeza consultados por los medios británicos han calificado la "aparición espectral" de Diana de Gales como "absolutamente extraña", "profundamente de mal gusto" y, en general, "deplorable".

La temporada 6 de la serie

En la Parte 1, que se estrena el 16 de noviembre, se muestra la incipiente relación entre la princesa Diana y Dodi Fayed antes de su fatídico accidente en coche. La parte 2, que llegará el 14 de diciembre, mostrará cómo el príncipe Guillermo intenta integrarse de nuevo en su vida en Eton tras la muerte de su madre, mientras la monarquía tiene que hacer frente a la opinión pública.

Al llegar a su Jubileo de Oro, la Reina reflexiona sobre el futuro de la monarquía con la boda de Carlos y Camilla y el comienzo de un nuevo cuento de hadas Real con Guillermo y Kate. La temporada abarca hechos desde 1997 hasta 2005, durante el mandato de Tony Blair (Bertie Carvel).

Andy Harries y Suzanne Mackie, productores ejecutivos, aseguraron durante una charla en el Festival de televisión de Edimburgo que rodaron la escena del accidente con "enorme sensibilidad".

"La serie puede ser grande y ruidosa, pero nosotros no", dijeron señalando lo cuidadosos que han sido a la hora de capturar el trágico accidente. "Somos gente reflexiva y sensible", dijo Mackie. "El público lo juzgará al final, pero creo que se ha recreado con delicadeza y consideración.

Esta última entrega de The Crown rendirá homenaje a Isabel II a través de nuevas escenas que han rodado Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton, las actrices que la han interpretado en diferentes etapas de su vida, con la incorporación de Viola Prettejohn, que interpretará a la princesa Isabel en su adolescencia.

Elizabeth Debicki retoma su papel de princesa Diana junto a Dominic West como el príncipe Carlos. Imelda Staunton continúa su reinado como Isabel II junto a Jonathan Pryce (príncipe Felipe) y Lesley Manville (princesa Margarita). También regresan Salim Daw (Mohamed al Fayed) y Khalid Abdalla (Dodi Fayed). Debutan Rufus Kampa (príncipe Guillermo) y Flyn Edwards (príncipe Harry).

Los príncipes Guillermo y Harry serán interpretados por Ed McVey y Luther Ford. Junto a ellos estará Meg Bellamy en el papel de Kate Middleton. Serán los primeros papeles de estos tres actores.

