Los productores de 'The Crown' aseguran que han rodado la muerte de Lady Di con "enorme sensibilidad"

Netflix aún no ha publicado imágenes oficiales de la sexta y última temporada de The Crown, pero durante el rodaje ha habido polémica y críticas anticipadas por la forma en la que la serie abordará el retrato en pantalla de la muerte de la princesa Diana. Sobre este asunto, Andy Harries y Suzanne Mackie, productores ejecutivos, aseguraron durante una charla en el Festival de televisión de Edimburgo que rodaron la escena la con "enorme sensibilidad".

"La serie puede ser grande y ruidosa, pero nosotros no", señalando lo cuidadosos que han sido a la hora de capturar el accidente fatal de Diana en París en 1987.

La escena aparecerá en los primeros episodios de la última temporada, cuyo estreno está previsto para finales de este año. El rodaje se realizó durante un periodo de dos semanas el pasado mes de octubre y hubo muchos comentarios entre bastidores que fueron reportados por el medio británico The Sun, que afirmó que el guion fue calificado de insensible y sensacionalista por algunos miembros del equipo técnico.

Algunos de los espectadores que asistieron al rodaje expresaron al periódico que "esperan que el enfado de la gente obligue a los creadores a eliminar las escenas más angustiosas", que podrían herir la sensibilidad de los príncipes Guillermo y Enrique, que eran niños cuando murió su madre. eliminar las escenas más angustiosas".

"Somos gente reflexiva y sensible", dijo Mackie. "Hubo conversaciones muy cuidadosas y largas sobre cómo íbamos a hacerlo. El público lo juzgará al final, pero creo que se ha recreado con delicadeza y consideración. Elizabeth Debicki es una actriz extraordinaria y fue muy atenta y considerada. Amaba a Diana. Hay un enorme respeto por parte de todos nosotros, espero que eso sea evidente".

A Harries se le preguntó si el fallecimiento de Isabel II había afectado a la serie de alguna manera, pues el rodaje de la última temporada ya había comenzado para entonces."Creo que el fallecimiento de su Majestad nos ha afectado a todos", respondió. "Y a Peter Morgan en particular. Este hecho no cambió la historia en lo fundamental, pero sí en cierto sentido. Cuando lo vean creo que sabrán a qué me refiero".

La sexta temporada de The Crown rendirá homenaje a Isabel II a través de nuevas escenas que han rodado Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton, las actrices que la han interpretado en diferentes etapas de su vida, con la incorporación de Viola Prettejohn, que interpretará a la princesa Isabel en su adolescencia.

Además del lujo de volver a ver a estas tres actrices, los fans también tendrán la oportunidad de conocer otra etapa de la vida de la reina a través de la interpretación de Prettejohn, que ha rodado escenas vestida con el uniforme militar en las calles de Londres durante la celebración del Día de la Victoria, el 8 de mayo de 1945.

Harries afirma que el episodio final de la serie es "uno de los mejores que hemos hecho" y "una carta de amor" a la Reina por parte del creador, Peter Morgan. Está dirigido por Stephen Daldry, que no había vuelto a ponerse tras las cámaras de The Crown desde la segunda temporada en 2017.

