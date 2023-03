7 de 7

Lo que parece seguro es que la nueva temporada no recogerá la historia de amor del hermano de Guillermo. La relación entre el príncipe Harry y Meghan Markle no aparecerá en la serie.

Peter Morgan explicó en The Hollywood Reporter: "Creo que todos nos volvemos mucho más interesante con el tiempo. Meghan y Harry están en medio de su viaje, y no sé cuál es su viaje ni cómo terminará. Uno desea algo de felicidad, pero me siento mucho más cómodo escribiendo sobre cosas que sucedieron hace al menos 20 años. Es tiempo suficiente y distancia suficiente para comprender realmente algo, para comprender su función, para comprender su posición, para comprender su relevancia".