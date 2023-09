La película mejor valorada de la carrera de Adam Sandler es esta recomendable comedia familiar de Netflix

Ni Hustle, Diamantes en bruto o Embriagado de amor a las órdenes de Paul Thomas Anderson, la película mejor valorada de Adam Sandler en Rotten Tomatoes (con un con un 96% de aprobación por parte de la crítica) es una comedia familiar de Netflix: ¡Ni de coña estás invitada a mi bat mitzvá!, en la que el actor se rodea, como acostumbra (y cuando se tiene el privilegio de elegir), de amigos y también de su familia. Al completo.

En una entrevista de 2017 con Ellen DeGeneres, Sandler dijo que sus hijas no se aburrían con sus películas. "Se las ponía porque me suplicaban verlas. Me decían 'La gente siempre te grita cosas por la calle y no sabemos de qué están hablando'. Pero a los 20 minutos desconectaban y me decían: '¿Podemos ver otra cosa?'".

Para que sus hijas pudieran ver sus películas sin aburrirse enseguida, y de paso estar más tiempo con ellas mientras trabaja, Sandler decidió empezar a darles pequeños papeles en títulos como Criminales en el mar. Sin embargo, esta es la primera vez que tienen más protagonismo que él y le ha salido redonda la jugada, porque a la crítica le ha gustado y el público la ha puesto entre lo más visto de la semana.

Saddie (17) y Sunny Sandler (14), sus dos hijas en la vida real, interpretan en esta comedia a sus hijas en la ficción, y su esposa, Jackie, da vida a la madre de la mejor amiga de una de ellas. Podría decirse que es un claro caso de 'nepobabies', pero aunque es innegable que muchas actrices quizá nunca tendrán una oportunidad como esta, también lo es que no carecen de talento y encanto natural.

Especialmente su hija menor, Sunny, que lleva sin aparente esfuerzo y con mucho carisma la presión de tener el foco de atención en absolutamente todas las escenas de esta historia de líos, dramas, celos e inseguridades entre dos amigas preadolescentes.

De qué va

Stacy Friedman (Sunny Sandler) y Lydia (Samantha Lorraine, el otro descubrimiento de la película) son las mejores amigas desde la infancia. Lo han hecho todo juntas y ahora esperan que llegue el día que llevan esperando toda su vida, su Bat Mitzvah.

La película sigue todos los preparativos, los nervios y la emoción que acompañan a este momento tan importante de la vida de una joven judía, que también es una gran fiesta que, según ellas, define cómo te verán en adelante tus compañeros.

Los 14 años también llegan acompañados de los primeros enamoramientos y los primeros besos. De esas experiencias y un momento de vergüenza social del que Stacy culpa a su amiga surge el conflicto que las separa días antes del día que tanto habían soñado compartir.

Delante y detrás de cámaras

A la familia Sandler les acompañan en escena Idina Menzel (Uncut Gems), Sarah Sherman (Saturday Night Live), Dan Bulla (Saturday Night Live), Jackie Hoffman (Solo asesinatos en el edificio) y Luis Guzmán (Miércoles), entre otros.

Está dirigida por Sammi Cohen (Crush), escrita por Alison Peck a partir de la novela juvenil homónima de Fiona Rosenbloom y producida por Adam Sandler como parte de su acuerdo de desarrollo con Netflix.

Recomendable comedia para toda la familia

Los fans de Adam Sandler, los de las comedias juveniles y los más pequeños de la casa podrán, como pocas veces, sentarse juntos a ver la misma película y disfrutarla por igual. La película está contada desde el punto de vista de Stacy, así que el papel de Sandler es secundario, pero cada una de sus intervenciones de papá enrrollado son graciosas.

Lo mejor, sin embargo, son las aventuras de las jóvenes protagonistas. Acaban de cumplir los 14 años, así que los dramas y conflictos son propios de su momento vital, pero están bien llevados en tono y ritmo, por lo que independientemente de la edad del espectador o de su afición por el género juvenil, sus 100 minutos se pasarán volando entre muchas risas y un final emocionante y perfecto.

