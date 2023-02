Carlos Montero: "Pasa con todas las series que he hecho, la gente las ve, pero no quiere decirlo"

Aprovechando el Día de San Valentín, Netflix ha estrenado su nueva apuesta española, Todas las veces que nos enamoramos, otra serie de Carlos Montero, creador de la popular Élite.

La ficción es descrita como una comedia romántica, un género a menudo infravalorado frente al drama, mucho más si está dirigido a un público joven. "A mí me ha pasado con casi todas las producciones que he hecho, tienen esa cosa que algunos llaman placer culpable, es como que la gente las ve, pero no quiere decirlo. Estamos llenos de prejuicios", confiesa Montero en una entrevista concedida a Europa Press.

La protagonista de la historia es Irene, un personaje que refleja en parte la experiencia del propio Montero como estudiante de Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid. Irene (Georgina Amorós) es una aspirante a directora de cine que conoce a Julio (Franco Masini) e inician un largo romance que se cuenta a través de los años. "Me apetecía mucho escribir una historia amable, donde el amor estuviera en el centro de todo", explica Montero.

Sobre los prejuicios hacia el género, la protagonista de la serie coincide: "Hay mucho prejuicio hacia todo lo que no sea un drama. Las comedias están muy infravaloradas, cuando a mí me parece que es muchísimo más difícil hacer bien una comedia que hacer bien un drama. Si hablamos del tema premios, las comedias muy pocas veces están premiadas", señala Amorós.

Roser Villasojana, que interpreta a una de las amigas de la protagonista, suma otra opinión al respecto: "Creo que es reticencia no a ver comedias románticas, sino a aceptar esta parte tan blandita de nosotros. Si te cuesta aceptarla dentro, al verla en una pantalla y verte ahí reconocido dices que no".

Sobre la idealización del amor romántico que puede perpetuar este tipo de historias, la actriz afirma que "hay muchas comedias románticas más antiguas que igual sí han podido hacer más daño, en el sentido de que parece que todo sea bonito y parece que en la vida solo eres feliz cuando encuentras a tu príncipe azul. Aquí no estamos contando esto", añade.

"No es una comedia romántica como eran las comedias románticas hace 20 años. Algo bonito de esta serie es que mostramos el amor en todas sus facetas, también cuando el amor no es el más sano, y más en una relación entre dos personas que llevan 15 años enganchadas, y que igual saben que no son la mejor persona la una para la otra", agrega la intérprete.

"Es mi serie más personal"

Carlos Montero creó el fenómeno global Élite junto a Darío Madrona y conoce de primera mano el éxito repentino, algo que ha querido reflejar en su serie. "Hay mucho de mí en Todas las veces... Aunque la serie transcurre en el 2004 y yo llego a Madrid en el 90, tiro mucho de mí, de mi vida en el piso con mis compañeros. En ese sentido, quizá sea mi serie más personal", explica el autor.

"Primero tenía una visión de que habían llegado mis amigos al éxito antes que yo y mi éxito es muy relativo, porque me considero una persona que le ha ido bien, pero no estoy en el centro de atención nunca, no soy conocido", expone.

"No es como los chavales de Élite que, de la noche a la mañana, se convierten en famosos. Eso supongo que es difícil de gestionar. El éxito es casi una catástrofe natural, es muy difícil sobrevivir a ella, tienes que tener la cabeza muy amueblada. Yo ese tipo de éxito no lo he vivido, pero, como lo conozco de cerca, me gusta hablar sobre eso y en la serie es uno de los temas centrales. Es lo que separa a esa pareja: el éxito de uno y las ansias de que la otra tenga ese éxito que no consigue", añade.

'Todas las veces que nos enamoramos' está disponible en Netflix.

