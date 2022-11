Christina Ricci y Jenna Ortega, las 'Miercoles' de entonces y ahora, juntas en la nueva obsesión de Netflix

Millones de espectadores en todo el mundo se han llevado la misma sorpresa estos días al encontrar a Christina Ricci, la Miércoles original, en el reparto del spin-off de La familia Addams que acaba de estrenar Netflix. Jenna Ortega, una de las aspirantes a convertirse en la reina del grito de la generación Z gracias a películas como Scream y X, está acompañada en Miércoles por la actriz que interpretó a ese mismo personaje hace ya tres décadas.

La nominada al Emmy por Yellowjackets interpreta en Miércoles a Marilyn Thornhill, una profesora de botánica que se encarga de supervisar a los alumnos de la Academia Nunca Más, un personaje que no aparecía en el clásico familiar dirigido por Barry Sonnenfeld en 1991. Netflix anunció por sorpresa el fichaje de Ricci en marzo de 2022. Inicialmente estaba previsto que fuera la actriz Thora Birch (American Beauty) la que interpretara a un personaje similar hasta que abandonó el proyecto en diciembre de 2021.

Durante una entrevista con MTV News, Ortega confesó a su compañera de reparto Emma Myers que nunca le pidió consejo a Christina Ricci sobre cómo interpretar al icónico personaje, hasta el punto de que ninguna de las dos pronunció la palabra “miércoles” mientras estaban juntas en el set de la serie de Netflix. “No creo que ella quisiera interponerse en mi actuación y sentir que me imponía nada”, explicó la actriz. “Además, tampoco quería repetir nada que ella había hecho hace treinta años. Primero, por mi propio beneficio. Segundo, no quería robarle su trabajo. Y tampoco quería que nos pareciésemos demasiado(...) Nuestras Miércoles son personajes muy diferentes”.

Christina Ricci tenía solo 10 años cuando fue contratada para interpretar a una niña gótica y retorcida en La familia Addams, una comedia familiar con toques terroríficos que recaudó casi 200 millones de euros en los cines de todo el mundo. Dos años después de su estreno, llegó una segunda parte, La familia Addams: la tradición continúa. Ricci solo había rodado dos películas anteriormente: Sirenas y Colegas a la fuerza. “Esas películas son claramente las que más han tenido un mayor impacto en mi carrera y en mi vida”, reconoció en una entrevista con the A.V. Club en 2018. “Pasé buena parte de mi infancia trabajando en ellas y promocionándolas, y he estado el resto de mi vida hablando de ellas”.

Miércoles supone también el reencuentro de Ricci con Tim Burton, director de los cuatro primeros episodios de la serie de Netflix, 23 años después de coincidir en otro clásico moderno de la ficción gótica: Sleepy Hollow. La actriz habló con Variety de su paso por la serie. “Ha sido muy divertido. Me ha encantado trabajar con Tim. Rodar con Gwendolyn Christie ha sido maravillosa y Jenna es increíble. Antes de empezar a rodar me enseñaron fotos de sus pruebas de vestuario y me pareció una reinterpretación moderna y brillante del personaje”.

Las dos Miércoles posan con Tim Burton.

