Las mejores series de noviembre: De 'Andor' a 'The Crown' y 'The White Lotus'

Por su estreno en el último día del mes, series tan esperadas como El paciente o Willow quedan pendientes para la lista de lo mejor de diciembre, pero por su indiscutible calidad, las cinco mejores series que hemos visto este mes en las plataformas de streaming españolas lo tienen todo para entrar fácilmente en las listas de lo mejor del año.

Ya solo restan unas semanas para empezar a preparar esos tops, así que estáis a tiempo de poneros al día con esta selección, por si hay alguna que se os había quedado pendiente. Así tendréis los deberes hechos cuando llegue el momento de hacer los vuestros, porque 2022 está dejando una muy buena cosecha seriéfila y avisamos de que será muy difícil elegir.

Y aunque no han entrado en la selección final, también merecen una mención de honor ¡García! de HBO Max y La vida sexual de las universitarias, que ha estrenado su segunda y muy notable segunda temporada en la misma plataforma.

[Diego Luna: "Con 'Andor' había un propósito genuino de hacer algo diferente en Star Wars"]

'Andor' (Disney+)

Sobre el papel, Andor tenía todo en contra. Las dos anteriores series de Star Wars habían decepcionado hasta a los más fans y su estreno coincidió con el lanzamiento de las grandes apuestas del año: La casa del dragón y Los anillos de poder, que acapararon, como era de esperar todos los focos de atención.

Pero al final, y por mérito propio, la serie protagonizada por Diego Luna ha conseguido destacar y sorprender sin hacer aspavientos. Tony Gilroy ha trasladado el espíritu y el nervio de sus guiones de la saga Bourne a la versión más realista de la galaxia jamás retratada en la pequeña o gran pantalla. Andor se ha convertido por derecho propio en uno de los grandes títulos del mainstream en 2022.

['Andor', la serie que nadie esperaba y que conquistó a críticos, fans y espectadores ajenos a Star Wars]

'The White Lotus' - Sicilia (HBO Max)

Con un aire de familiaridad en el tono y la atmósfera, pero sin repetirse en los conflictos humanos que explora, la serie habla en esta segunda temporada de dinámicas de género, relaciones de pareja, poder, sexualidad y política sexual. Y pone sobre la mesa debates interesantes que revelan toda una gama de grises para sorprender al espectador cuando, inevitablemente, se enfrente a sus propios prejuicios.

No es una repetición de una fórmula de éxito, The White Lotus vuelve a sorprender y esta entrega lo tiene todo para superar a la primera temporada. HBO Max ya la ha renovado para una tercera y visto lo visto, seguiremos a Mike White en cada uno de sus próximos destinos.

[The White Lotus' se supera con su temporada 2, que apunta a convertirse otra vez en un fenómeno]

'The Crown' - Temporada 5 (Netflix)

Así es la temporada 5 de 'The Crown'

La quinta temporada de la joya de la corona de Netflix llegó precedida de la polémica y en medio de un recelo preventivo después del fallecimiento de Isabel II, por temor a que se hirieran sensibilidades con este retrato ficcionado de la vida privada de la familia real británica, que en esta entrega se centró en la década de los 90, un período complicado y de grandes escándalos mediáticos.

La controversia no le fue ajena, pero en estos episodios más que anteriormente, la serie le permite a Isabel II salir airosa y con gran dignidad, siendo muy memorable su escena final en el episodio seis, vinculado a la historia de los Romanov, uno de los mejores de la temporada. La valoración de crítica y público no ha sido unánime esta vez, pero The Crown nunca decepciona.

['The Crown', la temporada 5 es la más compasiva y cariñosa con la figura de Isabel II]

'La ruta' (Atresplayer Premium)

30 kilómetros. 12 años. 7 discotecas. 5 amigos. Un fantástico reparto liderado por Àlex Monner, Elisabet Casanovas, Claudia Salas, Guillem Barbosa y Ricardo Gómez son la fachada de la nueva producción de Caballo Films (Antidisturbios), la historia de cinco amigos que, desde 1982 a 1993, viven en sus carnes las grandezas y las miserias de la Ruta del Bakalao.

Borja Soler y Roberto Martín Maiztegui, los creadores de esta original apuesta de ficción, han cambiado la forma en que vemos y hablamos de este movimiento y han conquistado con su sorprendente propuesta a crítica y público. También a los premios, porque con seis nominaciones, es la serie que opta a más galardones en los Feroz 2023.

[Más que sexo, drogas y música: así derribará 'La ruta' los mitos y prejuicios de un movimiento único]

'1899' (Netflix)

Después del éxito Dark, su anterior proyecto, que logró reunir a la audiencia más internacional de la plataforma y mantenerla en vilo a lo largo de sus enrevesadas temporadas, Baran bo Odar y Jantje Friese han logrado replicar el efecto de las tramas adictivas con este enigmático y ambicioso thriller.

Combinando algunos elementos narrativos de Titanic, El show de Truman y Black Mirror, 1899 conserva la misteriosa esencia que cautivó a los fans de la serie alemana de sus creadores -incluyendo al actor Andreas Pietschmann-, pero modificando la caja del rompecabezas. Esta vez, los puzzles a resolver serán diferentes, pero el reto que supone intentar resolverlos es tan estimulante como la primera vez.

['1899' mantiene la esencia de 'Dark' y crea un adictivo rompecabezas]

