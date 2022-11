Oh Yeong-su, el veterano actor de 'El juego del calamar', acusado de abuso sexual por una mujer

Oh Yeong-su, el veterano actor de El juego del calamar, ha sido acusado de abuso sexual. El surcoreano hizo historia este mismo año al convertirse en el primer actor en ganar un Globo de Oro en las categorías de televisión por una interpretación en otro idioma diferente el inglés. Ahora, a sus 78 años, ocupa titulares por razones mucho más desafortunadas.

Yeong-su ha sido acusado oficialmente por la fiscalía por, presuntamente, tocar de manera inapropiada a una mujer. La agencia de noticias surcoreana Yonhap ha revelado que la oficina de la fiscalía del distrito de Suwon, situada al sur de Seúl, formalizó ayer la denuncia de una mujer que asegura que el actor la tocó de manera inapropiada en un incidente que tuvo lugar a mediados de 2017.

La acusación ha saltado a las noticias, pero no es un caso nuevo. La supuesta víctima, cuya identidad no ha trascendido, acudió por primera vez a las autoridades el pasado mes de diciembre. La policía decidió entonces cerrar la investigación contra el veterano intérprete sin presentar cargo alguno. Meses después, la fiscalía decidió reabrir el caso unilateralmente. Oh Yeong-su ha negado las acusaciones en todo momento.

El juego del calamar llegó a la vida de Yeong-su tras sesenta años trabajando en la interpretación. Casi toda su trayectoria se ha desarrollado en el teatro, trabajando en más de un centenar de obras del teatro clásico coreano y occidental. El actor ya era un miembro destacado de la Compañía Nacional de Teatro de Corea antes de tener papeles puntuales en cine o televisión. Antes de su participación en la serie de Netflix, su papel más destacado delante de una cámara había sido en Primavera, verano, otoño, invierno ... y primavera, la película de culto de Kim Ki-duk, estrenada en 2003.

En 2021 llegó el personaje que cambió su vida: Oh Il-nam, también conocido como 001, el concursante de mayor edad en la macabra competición que da nombre a El juego del calamar. La serie coreana se convirtió rápidamente en el mayor éxito de la historia de Netflix. El thriller alcanzó el primer puesto del ranking de audiencia en países de todo el mundo desde su debut y el propio Ted Sarandos, codirector ejecutivo y director de contenido de Netflix, reconoció que "no lo habían visto venir en términos de popularidad global". Además del Globo de Oro, Oh Yeong-su fue nominado al Emmy al Mejor actor secundario, cayendo ante Matthew MacFayden por Succcession.

