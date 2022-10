Los actores de 'The Crown' defienden la serie y a su creador de las críticas: "Estoy muy decepcionado"

Los actores de 'The Crown' defienden a la serie y a su creador de las críticas: "Estoy muy decepcionado"

A falta de unas semanas para que se estrene la quinta temporada de The Crown -que llega a Netflix el 9 de noviembre-, la serie y ficción histórica sobre la monarquía británica sigue generando controversia.

Han sido muchas las declaraciones en contra de la producción e incluso la plataforma se ha visto obligada a incluir un aviso previo y que aclare que la serie se basa en hechos reales. Actores como Judi Dench, la propia familia real y el ex primer ministro John Major se han pronunciado sobre el tema, llegando a acusar a The Crown de ser "sensacionalista y cruda".

Sin embargo, ahora le ha llegado el turno a los actores protagonistas de la serie, que no han dudado en defender a un proyecto que nació como "una carta de amor a la reina Isabel II", según las propias palabras de su creador Peter Morgan.

Se avivó el fuego

Aunque The Crown ha suscitado cierta polémica desde el día que llegó al catálogo de Netflix su primera temporada, el reciente fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra ha avivado la controversia.

El ex primer ministro John Major emitió una queja formal sobre un episodio de la quinta temporada y la actriz Judi Dench también describió a la nueva entrega como "cruelmente injusta", pidiendo a Netflix que emitiera una declaración recordando a los espectadores que la serie es un "drama de ficción histórica".

La plataforma decidió no actuar o posicionarse al respecto, pero se vio obligada a aclarar que The Crown es ficción, cambiando la descripción de la nueva temporada y agregando que "esta serie, basada en hechos históricos, dramatiza la historia de Isabel II de Reino Unido y los acontecimientos políticos y personales que dieron forma a su reinado".

La respuesta de Jonathan Pryce

Imelda Staunton y Jonathan Pryce son Isabel II y Felipe de Edimburgo en la serie. Netflix

Sin embargo, los testimonios más recientes han sido la gota que ha colmado el vaso y los actores protagonistas de la serie han decidido defender a la serie y a su creador de las acusaciones y las críticas.

Jonathan Pryce, quien asumió el cargo de príncipe Felipe después de Tobias Menzies reveló que las críticas "surgieron debido a una mayor sensibilidad por el fallecimiento de la reina" y que, aunque entiende la opinión de John Major, no pudo defender la opinión de Dench.

“Estoy enormemente decepcionado por mis compañeros artistas”, dijo Pryce. “La gran mayoría de la gente sabe que es un drama ficticio. Lo han estado viendo durante cuatro temporadas”.

El actor también aprovechó para defender la representación del príncipe Felipe que hace el creador de la serie Peter Morgan -y que también fue criticada-, alegando que el difunto miembro de la realeza tenía una "enorme admiración" por su esposa la reina, pero que "como sabemos, en cualquier relación larga, tendrán diferencias que les separen de vez en cuando".

Otras respuestas en favor de la serie

Jonathan Pryce, Imelda Stauton y Lesley Manville en 'The Crown'. Netflix

Por su parte su compañera de reparto Lesley Manville, que interpreta a la princesa Margarita, dijo que ha habido una "gran compasión hacia la reina" en el set de rodaje y que la producción se detuvo después de su muerte.

"No me habría involucrado en algo que hubiera visto que cruzaba la línea. No creo que la serie lo haga en absoluto”, declaró Manville. “No sabemos qué sucede a puerta cerrada con la familia real y eso es lo que explora la serie. Sí, hay algunos eventos representados que todos conocemos, pero es a puerta cerrada; lo que están pensando, lo que están sintiendo? Peter Morgan solo puede crear e inventar".

Manville agregó que "no están haciendo un documental porque se trata de personas cuyas vidas están increíblemente bien documentadas y sería aburrido hacer eso”.

Además, Imelda Staunton, que asume el papel de la reina Isabel II anteriormente interpretado por Olivia Colman, compartió que es "comprensible" que las "terminaciones nerviosas del público todavía estén en carne viva" tras la muerte de la reina. Sin embargo, eso no hace que la serie sea "indigna" en su enfoque, ni mucho menos.

“Creemos que la serie es honesta, verdadera y respetuosa. Peter Morgan ha estado escribiendo sobre la reina desde que Helen Mirren actuó en La reina. Obviamente adora a esta familia de muchas maneras y mostrará ambos lados de los personajes, para bien o para mal. Les mostrará y no emitirá juicios, dejará eso en manos de la audiencia”, concluyó la actriz.

La quinta temporada de 'The Crown' se estrena el 9 de noviembre en Netflix.

