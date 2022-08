'El gabinete de curiosidades': Primer tráiler de la serie de Guillermo del Toro en Netflix

Netflix ha presentado el primer tráiler de la serie antológica de terror El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, uno de los proyectos más esperados del cineasta mexicano, que se estrenará en la plataforma el 25 de octubre.

Junto a la película Pinocho -una versión del clásico cuento protagonizado por la marioneta que quería ser un niño de verdad-, El gabinete de curiosidades también generó una gran expectación y este primer vistazo ha conseguido generar más curiosidad.

Un plan irresistible para Halloween

La serie antológica incluirá ocho historias independientes y tal y como se muestra en el adelanto, pretende mostrar que "el mundo puede ser hermoso y horrible al mismo tiempo". Los dos primeros episodios estarán disponibles el 25 de octubre y el resto de episodios se irán estrenando de dos en dos cada día hasta el 28 de octubre.

Del Toro adelantó que los diferentes relatos girarán en torno a curiosidades y anomalías. "Justo a tiempo para Halloween, cada uno de estos ocho cuentos es un vistazo fantástico dentro del gabinete de delicias que existen debajo de la realidad en la que vivimos", explicó en un comunicado.

El equipo delante y detrás de las cámaras

J. Miles Dale (La forma del agua) es el showrunner de la serie junto a Guillermo del Toro, aunque cada episodio tendrá una personalidad propia y contará con un director diferente tras las cámaras. Entre ellos se incluyen Jennifer Kent (The Babadook), David Prior (The Empty Man), Panos Cosmatos (Mandy) y Guillermo Jorge Navarro Solares (director de fotografía de El laberinto del fauno).

Además de los directores, el elenco también será diferente para cada episodio, destacando a Andrew Lincoln (The Walking Dead), Essie Davis (The Babadook), F. Murray Abraham (Mythic Quest), Glynn Turman (Ma Rainey’s Black Bottom), Tim Blake Nelson (Watchmen), Elpidia Carrillo (Euphoria), Demetrius Grosse (Fear The Walking Dead), Sebastian Roché (The Man in the High Castle) Crispin Glover (Regreso al futuro), David Hewlett (See), David Hewlett (Stargate Atlantis) y Peter Weller (Robocop).

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan