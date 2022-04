'La Unidad' renueva en Movistar Plus+ para una temporada 3 ambientada en Afganistán

La Unidad será la primera serie de Movistar Plus+ con tres temporadas desde SKAM España. El thriller creado por Dani de la Torre y Alberto Marini ha recibido la luz verde de la plataforma para una nueva entrega de episodios que empezará a rodarse este año 2022 y que llevará al equipo liderado por Carla Torres hasta Afganistán, donde tendrán que enfrentarse a la amenaza del terrorismo yihadista desde una posición de alto riesgo que no habían experimentado antes.



El equipo creativo habitual de la serie continúa al frente de este proyecto que contará de nuevo con Nathalie Poza (ganadora de dos Goya por No sé decir adiós y La boda de Rosa) como Carla Torres, Marian Álvarez (Goya por La herida) como la agente Miriam y Michel Noher como Marcos, jefe de La Unidad. Según fuentes de Movistar, la segunda temporada de la serie ha sido el número 1 de consumo en Movistar Plus+ en el mes de marzo. Ya la primera temporada se había convertido en el contenido más visto de la plataforma en el mes de su estreno, en mayo de 2020. El visionado completo de la segunda tanda de capítulos, estrenada el 18 de marzo, supera en un 12% al de la primera.

Lo que sabeos de la tercera temporada de 'La U nidad '

Raúl Fernández, Nathalie Poza y Marián Álvarez en 'La unidad'.

Movistar Plus+ ha avanzado los primeros detalles argumentales de la tercera temporada de la serie. En una nueva misión, varios agentes de La Unidad se encuentran en Afganistán unos días antes de que Kabul sea tomada por los talibanes y España inicie la evacuación de civiles y colaboradores. Su objetivo es verse con un infiltrado que tiene información acerca de un posible atentado en Europa, pero se ven sorprendidos por los enfrentamientos entre muyahidines, talibanes y fuerzas del ISIS K y acaban envueltos en una situación peligrosa.



"El desalojo de Kabul y la llegada de los talibanes ha sido algo que nos ha conmovido, fue una derrota para toda la humanidad que se ha cebado especialmente en las mujeres y los niños. Ahora ya nadie habla de lo que pasó y de lo importante que es y que sigue siendo esa derrota. Por eso hemos decidido que La Unidad viaje a Afganistán y vivir con ellos de cerca todo lo que ocurrió y sigue ocurriendo allí. Tenemos que visibilizar que, mientras en un país no se respeten los derechos fundamentales, si todos los demás países nos rendimos, hemos fracasado", ha explicado Dani de la Torre, cocreador y director de la serie.

Para Alberto Marini, cocreador de la serie, "así como ocurrió con la segunda temporada, nuestra intención también ahora es evitar repetir fórmula y cambiar la receta. Nos trasladamos a Afganistán en agosto de 2021, en el momento convulso de la toma de poder de los talibanes, donde Carla Torres libra su propia batalla personal para conseguir lo que parece imposible: volver a unir lo que queda de la Unidad que ha quedado irremediablemente tocada y resquebrajada tras los acontecimientos de la temporada anterior".

Las dos primeras temporadas de 'La unidad' se pueden ver en exclusiva en Movistar Plus+.

