La vuelta de 'La Unidad' ya tiene fecha de estreno, la temporada 2 se verá en marzo en Movistar+

Se acabó la espera, la segunda temporada de La Unidad ya tiene fecha de estreno. Los nuevos episodios de la serie original de Movistar+ llegarán a la plataforma en marzo, con una nueva misión en la que los miembros de la Unidad antiterrorista internacional de la policía española se han convertido en el objetivo.

El thriller creado por Dani de la Torre y Alberto Marini mantendrá en esta entrega el ambicioso nivel de producción que caracterizó a la anterior e irá un paso más allá en la historia de estos héroes anónimos, pues los miembros de La Unidad se enfrentan a una situación sin precedentes cuando una operación los convierte en objetivo de los terroristas, mientras tratan de averiguar si hay un topo en el equipo liderado por Carla.

Sobre las principales diferencias de esta nueva etapa de la serie con respecto a la anterior, Dani de la Torre destacó que ha cambiado la motivación de los personajes: "En la primera temporada nuestros policías se desvivían profesionalmente por atrapar a los terroristas y los terroristas intentaban hacer cumplir sus propósitos estratégicamente. Ahora no, la motivación ya no es 'profesional', ya no vale de nada llegar antes, el objetivo no es hacer daño a gran escala. La motivación es uno de los instintos más primarios que envuelve al ser humano, 'el amor'. Y es ese amor a la familia, a sus seres queridos el que descubre y activa el miedo y la venganza dentro de cada uno de nuestros personajes, policías y yihadistas y sacará algo de dentro de cada uno de ellos nunca visto antes".

La Unidad continúa teniendo al frente a la comisaria Carla Torres, interpretada por Nathalie Poza (Goya Mejor Actriz de Reparto en 2021 por La boda de Rosa) y a Marian Álvarez como la agente Miriam. Las acompañan nuevamente Michel Noher, Luis Zahera. Fariba Sheikhan, Raúl Fernández de Pablo y Carlos Blanco. La hija de la pareja formada por Carla y Marcos, Lúa, interpretada por la joven actriz Alba Bersabé, será una de las grandes protagonistas de esta segunda temporada.

En esta nueva temporada se incorporan al reparto Frances Orella, Pepo Oliva, Fran Cantos y Aroa Rodríguez, además de un importante elenco de actores internacionales de más de seis nacionalidades diferentes, entre los que destacan Moussa Echarif, Amina Leony, Mekki Kadiri, Bouzan Hadawi, Kaabil Sekali o Farah Hammed. La serie cuenta además con la colaboración especial de Fele Martínez como Sanabria.

Los seis episodios de la segunda temporada de La Unidad están dirigidos por Dani de la Torre y Oskar Santos. Alberto Marini, Amèlia Mora, Alfred Pérez-Farga y Roger Danès firman los guiones.

'La temporada 2 de 'La Unidad' se estrena en marzo en Movistar+.

También te puede interesar...

• 'Todos mienten', la nueva serie de Pau Freixas, ya tiene tráiler y fecha de estreno en Movistar+

• Crítica: El final de 'Dexter: New Blood' no fue perfecto, pero sí es satisfactorio

• Así es 'Super Pumped', la serie antológica que contará historias que han sacudido el mundo empresarial

Sigue los temas que te interesan