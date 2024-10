Sam Mendes: "El modelo de cine de franquicia de los últimos años es el de una película que nunca termina"

Max ha estrenado hoy la serie La franquicia, una comedia que sigue las aventuras de un grupo de miembros del equipo técnico de una superproducción cinematográfica descrita como un "infierno disfuncional, protocolario y absurdo". Una historia que, como todas las que siguen los entresijos del mundo del cine, tiene un encanto irresistible.

Creada por Jon Brown, guionista de Avenue 5 y Succesion, que ejerce de showrunner, la serie está producida por Armando Ianucci, responsable de las irreverentes comedias Veep y The Thick of It; y por Sam Mendes (American Beauty, 1917), que también dirige el episodio piloto, marcando así su primera incursión en el mundo de las series.

EL ESPAÑOL tuvo la oportunidad de hablar con el cineasta británico sobre su primera vez dirigiendo para televisión, lo que opina del cine de superhéroes que satiriza la serie y cómo fue su propia experiencia como director en una gran franquicia como es James Bond.

'La franquicia' | Tráiler subtitulado

Algunos cineastas cuando dirigen series dicen que hacen "películas de X horas", ¿adoptó usted un enfoque diferente en su proceso?

Sí, hacer series es muy diferente a rodar una película. No lo digo artísticamente, porque la exigencia en ese sentido es la misma, sino a los tiempos. En una película tal vez después de tres o cuatro días empiezas a coger ritmo y a calentar, pero en una serie de comedia de media hora después de 3 o 4 días ya casi has terminado un episodio, así que tienes que ser mucho más rápido, y sabes qué: es muy difícil. Es admirable.

Para mí fue como una especie de ducha fría en lugar de los baños indulgentes a los que estoy acostumbrado (ríe).

¿Cree que el éxito del cine de superhéroes ha afectado negativamente a la forma de hacer películas?

Cuando crecí y quería hacer películas el modelo eran Ciudadano Kane o Casablanca o Lawrence de Arabia. Con esto no me estoy refiriendo a los temas o a que fueran más cinemáticas o intelectuales, sino al simple hecho de que estas películas tienen un principio, un medio y un final.

El modelo de cine de franquicia de los últimos años es el de una película que nunca termina, son películas que tienen un principio, un medio y luego otro principio. Una historia que brota en todas direcciones, que se desarrolla sin fin y evoluciona por callejones sin salida, spin-offs de series de televisión y todo lo demás.

Después de dirigir James Bond, ¿cómo describiría usted la experiencia de trabajar en una gran franquicia?

Creo que la sensación de entrar a dirigir una franquicia puede compararse a lo que se siente al saltar a un tren en marcha. Creo que como director, estás acostumbrado a ser el instigador, el creativo, quien propone cosas a los actores y busca que se produzca cierta magia en el set. Con una franquicia, en cambio, tienes que aceptar que hay gente que conoce esa historia y ese mundo mejor que tú. Y esa es una experiencia muy extraña para un director.

También creo que hay una especie de sueño ingenuo cuando empiezas este tipo de películas en las que tienes todos los recursos que de alguna manera las cosas iban a ser más fáciles, cuando de hecho, son mucho más difíciles porque hay más presión y hay mucho más en juego.

¿Qué trajo de esa experiencia a la serie?

Gran parte de lo que espero haber aportado a la serie por mi experiencia tiene que ver con la escala, lo que está en juego. La especie de hormiguero que es una gran película de franquicia. No solo las implicadas en el rodaje sino decenas de capas de personas más allá de las personas que ves.

Los actores son observados por el director y el supervisor del guion, que a su vez son observados por el equipo de ayuda que son miembros junior del estudio, que son observados por los productores, que han sido observados por el jefe del estudio, este por los inversores, etc.

Tratar de visualizar esa maquinaria y dar la sensación de que existe un mundo infinito; como una especie de sala de espejos. Eso es lo que traté de aportar en particular al piloto, esa sensación de estar en un entorno de trabajo real, y no en un plató de cine de mentira: todo el mundo está mirando a todo el mundo todo el tiempo.

Es muy peculiar escuchar a todo el mundo en los cascos. Es muy extraño y no del todo funcional, pero también es fascinante y también es glamuroso e intrigante para la gente que no forma parte de ese mundo.

Esperamos haber sido lo más realistas posible y que en medio del humor la audiencia pueda sentir que está viendo cómo se rueda una película de esta envergadura, su escala y su caos.

¿Qué querían contar en la serie más allá de la sátira del cine de entretenimiento a gran escala?

Creo que lo que John ha conseguido capturar para la serie es que aunque a veces te sientas como si estuvieras trabajando en una fábrica de salchichas, siempre tienes la esperanza de que la película en la que estás trabajando podría ser diferente.

Esperas que pueda ser El Caballero Oscuro, que quizá sea La Naranja Mecánica. Crees que podría ser algo especial. Ese sentimiento existe en cualquier película que comiences. Nadie comienza un rodaje pensando que va a hacer una mala película. Todo el mundo comienza con la esperanza de que van a estar involucrados en la realización de una obra maestra.

Esa especie de ingenuidad y belleza es lo que creo que ha conseguido captar la serie para que no sea cínica, para que no parezca que estás disparando a blancos fáciles. La gente que está haciendo la película, la gente que está en el centro de la misma, realmente se preocupa. Realmente les importa. Y creo que eso es lo que es tan encantador y lo que le da a La franquicia su corazón. En ese sentido, es mucho más que una sátira para mí.