Es la mejor serie que no estás viendo: HBO añade a Kit Harington en este cóctel de 'Succession' y 'Euphoria'

Si esta serie estuviera en Netflix no se hablaría de otra cosa. Industry tiene lo mejor del drama de personajes bien construido y el espíritu corporativo de grandes series como Mad Men y Succession si estuvieran protagonizadas por personajes de la generación Z en situaciones siempre a punto de estallar, cual trama intensa de los mejores momentos de Breaking Bad.

Es un cóctel explosivo, embriagante y adictivo. Es la mejor serie que no estás viendo y el este verano es el momento ideal de poneros al día con sus dos primeras temporadas, porque la tercera se estrena en agosto y descubrirla estos meses será la mejor decisión (audiovisual) que toméis este año.

Esta coproducción entre BBC2 y HBO pasó injustamente desapercibida en su estreno. Quizá porque al estar protagonizada por actores jóvenes y desconocidos era difícil venderla en un titular y, hay que reconocerlo, el título no es demasiado sugerente.

La premisa es sencilla: un grupo de veinteañeros recién graduados compiten por un número limitado de puestos permanentes en un banco de inversión de primer nivel en Londres. "Los límites entre colega, amigo, amante y enemigo pronto se desdibujan a medida que se sumergen en una cultura empresarial definida por sexo, drogas, egos y dividendos".

En el primer episodio muere alguien. La serie no pierde el tiempo y demuestra rápidamente que en su universo si no eres el tiburón eres la presa. La competencia es brutal y desleal. No hay espacio para débiles y la ambición desmedida no es un defecto sino la mayor virtud.

'Industry', cartel promocional de la temporada 2

Hay sexo y drogas, pero no son un escape, son un mero combustible porque lo que le da vitalidad a estos personajes es el riesgo; la facilidad con la que pueden perder millones que no son suyos en un segundo, literalmente. Ese peligro es su verdadera adicción.

El maratón de verano perfecto

Cuando acaba la primera temporada piensas que es lo mejor que has visto. Un relato tenso, intenso, complejo y habitado por personajes llenos de contradicciones y ninguna escala ética o moral. Pero es en la segunda donde se consolida.

En su segundo año la serie no tiene episodio malo; cada uno es mejor que el anterior y construye momentos de tensión que mantienen pegados al sillón como si fuese a estallar una bomba en cualquier momento.

Tráiler | 'Industry', temporada 1 (subtitulado)

Cantera de actores

En su primera temporada sus jóvenes protagonistas eran rostros nuevos para los espectadores. Hoy, Myha'la ya tiene entre sus créditos Leave the World Behind, junto a Julia Roberts y Mahershala Ali; Marisa Abela ha interpretado recientemente a Amy Winehouse en el biopic Back to Black; y Harry Lawtey estará en la secuela de Joker, en un papel que no se ha revelado aún.

Junto a ellos brillan actores consolidados como Ken Leung, a quien los fans de Perdidos recordarán por el papel de Miles; Jay Duplass, el fichaje de la segunda temporada; y Kit Harington y Sarah Goldberg, que regresan a HBO tras Juego de tronos y Barry, respectivamente, con dos personajes que los fans llevan contando los días para ver en pantalla desde que se anunció que formarían parte del reparto de la serie.

La tercera entrega llega el 12 de agosto a Max, como sustituta de La casa del dragón, y sus fans están contando los días desde que se confirmó la fecha. Si estás buscando una serie para maratonear este verano, no hace falta que te lo pienses dos veces: esta es la opción perfecta.