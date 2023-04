Qué pasó con Shiv, el trato con GoJo y la lista negra al final del episodio 4x05 de 'Succession'

"Deja de enviarle tu sangre a la gente". Hemos escuchado muchas barbaridades en Succession, pero esa es una frase que no esperaba encontrar en la serie. Al parecer, tampoco era algo que se le había ocurrido a Lukas Matsson. El episodio 4x05, La lista negra (Kill List) se centró, por fin, en el acuerdo de GoJo que veníamos arrastrando desde la tercera temporada. Y llegó para sacudirlo todo.

El equipo directivo de Waystar RoyCo viajó al completo a Noruega para encontrarse con el sueco en el retiro anual de su empresa. Se desplazan todos a petición suya, porque una vez se consolide la adquisición y se fusionen las empresas habrá que eliminar las redundancias. Pero que estén todos allí es algo que Matsson usa en contra de Kendall y Roman para hacerlos sentir inseguros, como si ellos hubieran decidido que no eran capaces de llevar las negociaciones por sí solos.

Ese fue uno de los varios "power moves" que hizo el sueco durante un episodio en el que añadió una nueva condición al trato: quedarse también con ATN. Aunque el mayor de todos fue citarlos en la cima de una montaña y descargar la vejiga enfrente de ellos, para luego marcharse en un helicóptero y dejar a los "CEO Bros" esperando el funicular para volver, como cualquier mortal en la estación de metro.

Negociaciones de altura ('Succession' 4x05)

Los dos hermanos, especialmente Roman (que a pesar de haber hecho el preduelo no soporta la presión ni los insultos a la memoria de su padre tras ver la foto que le envía Connor), habían decidido reventar el trato haciendo circular rumores de que el ambiente estaba contaminado entre ambas empresas, y haciendo una proyección del desastre que será la próxima película de Waystar Entertainment, Kalispitron: Hibernation, pero Mattson tenía otros planes y se salió con la suya.

¿A qué se debe la prisa de Matsson?

No queda clara cuál es la razón de la urgencia de Mattson por hacerse con la empresa y está dispuesto a pagar más dinero por las acciones. En líneas generales podemos interpretar que siendo GoJo una empresa tecnológica puede estar en algún tipo de crisis y la necesita para aumentar sus activos.

O quizá simplemente sea un capricho y no está acostumbrado a que rechacen sus ofertas. Pero eso no es lo más importante. Lo más interesante de este episodio fue la dinámica entre Matsson y Shiv y cómo "Pinky" se convirtió en la líder alfa de "the kids". O "la banda tributo".

Matsson y Shiv

A diferencia de sus hermanos, Shiv no está nerviosa con el viaje porque no tiene nada qué demostrar ante el presidente de GoJo. En las interacciones de Kendall y Roman con la contraparte del acuerdo hay un juego de poder con unas reglas masculinas no escritas del que Shiv no forma parte, por decisión de sus hermanos y porque es mujer.

Un día después de haberle prometido que todo lo decidirían entre los tres, los dos hermanos deciden voluntariamente dejarla fuera del acuerdo y tomar ellos la decisión de sabotearlo. Ella mientras tanto ha recibido con los brazos abiertos la oferta de compra de ATN porque "es un activo tóxico". Más ahora que le hacen campaña gratis a Menckel, el líder de la ultraderecha, en los programas matutinos.

Mientras ellos están reunidos de forma clandestina en el bosque haciendo que Greg filtre información que complique el trato, de forma que cuando no llegue a buen puerto parezca que no había otra opción, Shiv está teniendo una reunión privada más productiva.

"Deja de enviar tu sangre a la gente". ('Succession' 4x05)

Pinky "baila" lo que haga falta

Matsson la tanteó para explorar si tenía mejores opciones tratando con ella en lugar que con sus hermanos y Shiv entró en el juego con seguridad. En este episodio queda claro que tiene más habilidades sociales que Kendall y Roman, porque a diferencia de ellos hizo carrera fuera de la empresa de papá, porque sabe leer mejor a sus interlocutores, y porque habiendo crecido en una familia patriarcal está acostumbrada a lidiar con egos masculinos.

Aunque claramente desprecia lo que representa y su actitud de "criptobro", Shiv hizo que Matsson se sintiera relajado con ella, compartiendo una copa y aceptando con naturalidad la oferta de drogas, aunque no consumió ninguna de las dos cosas, porque está embarazada y porque sabía que él no iba a darse cuenta porque es un narcisista.

Y cuando el sueco le contó la loca historia de cómo le había enviado a su jefa de comunicaciones litros de su sangre, Shiv no se mostró sorprendida ni asqueada. Como si le estuviera diciendo que le había enviado emoticonos a Whatsapp, casi ni reaccionó.

Simplemente le aconsejó lo más sensato, que aunque obvio, no le había dicho nadie: "obviamente es una idea estúpida". No le mandes tu sangre a la gente, no despidas a Ebba y, teniendo en cuenta la cantidad de tu sangre que está en su poder, olvida la posibilidad de negar la historia. "Eres guay. No juzgas y sabes aceptar una broma. Me recuerdas a tu padre", le dijo Mattson, haciéndole el día y la noche.

La lista negra

En esa misma conversación, que además estuvo cargada de una potente energía de tensión sexual, Shiv dejó en buen lugar a Gerry y Karolina. No es casualidad que tanto ellas como Tom, su marido, sean las tres personas de los que tenían su puesto en juego que no figuran al final en la lista negra de Matsson.

Lista que, por cierto, consiguió Jess. Este fue un episodio en el que podemos decir "que se joda el patriarcado", como dijo Kendall de aquella forma tan incómoda en el episodio 3x03. Greg no estaba en la lista porque Lukas ni siquiera sabía quién era, situación que casi parece un guiño al papel de Logan del episodio pasado en el que el primo figuraba con un interrogante.

La lista negra ('Succession 4x05)

Qué pasó con el acuerdo de GoJo

Siguiendo en parte el primer consejo de Shiv, que no por obvio es menos acertado, Matsson aumentó la oferta de compra de las acciones a 192 dólares, un precio muy por encima de los 146 que esperaban conseguir. Y llamó directamente a Frank para hacerlo oficial, cumpliendo así la amenaza que le hizo a Kendall y Roman en el "Monte del Destino": dejarlos de lado y negociar con la vieja guardia.

Es una oferta imposible de rechazar, por lo que todos empiezan a celebrar inmediatamente y a darle la enhorabuena a los chicos por haber cumplido la misión con tanto éxito. Un triunfo amargo porque deben fingir que no están sorprendidos aunque ha ocurrido justo lo contrario de lo que querían.

Pero Mattson sabe que lo están y cuando llama a Shiv para pedirle una foto de sus caras sin preámbulos ni más explicaciones, la serie nos confirma que ella sabía lo que iba a pasar, por si no había sido suficiente que segundos antes le dijera a Tom que podía despedir a Cyd él mismo.

Hacerse cargo de ATN en solitario es algo con lo que Tom siempre había soñado. Se lo dijo decenas de veces a Shiv en la segunda temporada cuando parecía que ella iba a ser la sucesora y parecía que no lo escuchaba, pero sí lo hacía. Esto puede ser tanto una muestra de cariño como la idea de que puede manipular a Tom y controlar así ATN.

La sonrisa de Monalisa ('Succession' 4x05)

Después de atravesar su momento más bajo y vulnerable en el episodio anterior, Shiv vuelve a sentirse poderosa, incluso tiene en su mano información sensible en contra de Matsson si la llegara a necesitar. Y ya sabemos que cuando quiere puede ser muy persuasiva, recordad cuando convenció a la testigo de los cruceros de aceptar una compensación económica por su silencio (2x08).

Sin embargo, no sabemos cuánto le puede durar el subidón, porque esto es Succession y las posiciones en el tablero cambian de un día para otro. Literalmente.

