Quién es Drake Bell: el actor que amenaza con suicidarse tras ser acusado de pedófilo en sus redes sociales

Drake Bell ha vuelto a ser noticia estos días por un suceso realmente desagradable. El que fuera actor protagonista de una de las series juveniles más famosas del canal de televisión Nickelodeon, Drake y Josh, ha sido protagonista tras recibir numerosos insultos y acusaciones a través de sus redes sociales. Otra celebrity tocado por la sombra de los abusos sexuales.

Muchos usuarios han comenzado a llamarle pedófilo después de que varias chicas se vieran obligadas a interponer varias demandas contra su figura. El caso más comentado fue el de una joven a la que doblaba la edad.

Las acusaciones y comentarios recibidos han puesto al límite de lo que podía aguantar el incluso llegando a coquetear con una situación realmente preocupante como podría ser la de quitarse la vida. Una noticia que ha resultado sorprendente por su brusquedad y es que muchos aún recuerdan vagamente quién es Drake Bell, aunque no todos sitúen correctamente su trayectoria.

¿Quién es Drake Bell?

Drake Bell es un actor, cantante y músico estadounidense que nació en Santa Ana, en California, en el año 1986. En junio cumplirá los 37 aunque seguramente lo haga envuelto en muchos problemas legales. Hijo de Robin Dodson, famosa jugadora de profesional de billar, y de Joe Bell, comenzó su carrera cuando todavía era un niño, a los 5 años, en la sitcom Home Improvement a la vez que hacía anuncios para televisión.

Su papel más representativo llegó cuando todavía era adolescente al protagonizar la serie Drake y Josh junto a Josh Peck. Ambos hacían de hermanos con Bell en el papel de Drake Parker. Este papel le permitió ganar hasta siete premios de los prestigiosos Kids Choice Awards.

[Acusan a Gérard Depardieu de haber abusado sexualmente de 13 mujeres entre 2004 y 2022]

Poco después fue nominado a un premio en los Teen Choice Awards a mejor actor revelación por su papel en la película Superhero movie. La buena consideración que le tenían en el canal de televisión Nickelodeon le llevó a ser elegido para participar en la trilogía de películas basadas en la serie animada Los padrinos mágicos. En total ha participado en más de 20 películas y en más de 20 espacios televisivos y series.

Además de su trayectoria como actor, Drake Bell también ha realizado una breve carrera como cantante en la que ha sacado tres álbumes de estudio (The Telegraph - 2005, It's Only Time - 2006 y Ready, Steady, Go! - 2014) y dos EP (Nashville sessions - 2007 y A Reminder - 2011). Sus sencillos más famosos son I Found a Way (2005), I Know (2006) y Terrific (2011). Trabajó con la discográfica Nick Records y tenía grandes dotes para tocar la guitarra y el piano.

¿Qué ha pasado con Drake Bell?

Drake Bell ha sido noticia por una importante polémica que ha vivido en redes sociales. El cantante se encuentra demandado por una joven menor de edad a quien le instó a tener una relación sexual, no solo física, sino también a través de conversaciones. Ha sido esta cuestión precisamente la que le ha llevado a recibir un sinfín de críticas en redes sociales.

Sin duda, el actor y cantante no vive su mejor momento ya que estas acusaciones de pedofilia le han hecho estallar. A través de su cuenta oficial de Twitter, este ha aprovechado para responder a algunos de sus críticos asegurando que no es autor de los delitos de los que se le acusa: "No, no lo soy". Sin embargo, sus mensajes han ido más allá.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Drake Campana (@drakebell)

Bell ha desatado la polémica de manera total después de insinuar que aquellos que le insultan y le persiguen le estarían motivando a tomar una decisión drástica que podría desembocar en la pérdida de su vida. Por eso llegó a escribir mensajes tan duros como "me estáis matando" o me estáis "destrozando la vida".

Finalizó su tétrica historia con una brutal respuesta hacia una usuaria que ha sido sin duda alguna la más comentada y con la que quería dejar clara su inocencia: "Investiga un poquito. Esto es con lo que tengo que vivir todos los días. Literalmente me vais a matar. Tendréis sangre en vuestras manos...".

¿Qué pasó con la mujer de Drake Bell?

Todo lo relacionado con Janet Von Schmeling seguramente sea la cuestión más polémica de un Drake Bell que ha cambiado mucho desde que era una joven estrella en progresión y que cosechaba éxitos con series y películas infantiles o juveniles.

Drake y Janet se casaron en el año 2018. Tras cuatro años de matrimonio, su todavía esposa decidió pedirle el divorcio, aunque todavía no han tramitado su superación. De hecho, el propio actor y cantante comunicó cómo se había enterado a través de sus redes sociales de que su pareja le había pedido terminar su relación.

I found out my wife filed for divorce from TMZ...check out my new song https://t.co/34cYh4JsMA — DrakeBell.ethᵍᵐ (@DrakeBell) April 21, 2023

"Acabo de descubrir por TMZ que mi esposa ha rellenado los papeles del divorcio... Mirad mi nueva canción". Con este mensaje a través de un tweet, Drake Bell incendiaba las redes sociales, ya que muchos usuarios le criticaron por airear un asunto tan personal y tan propio de su vida privada y de la de su pareja. Acto seguido, ella decidió solicitar la custodia legal del hijo que tienen en común, Wyatt, además de pedirle al actor una manutención conyugal.

¿Qué otras polémicas ha protagonizado Drake Bell?

El final de su relación y de su matrimonio con Janet Von Schmeling vino provocado en gran medida por las numerosas polémicas sexuales en las que se ha visto involucrado quien en su día fuera gran ídolo de miles de niños y niñas que seguían sus series y sus películas.

El músico estadounidense ha tenido que enfrentarse en los últimos años a varias demandas por agresión verbal e intento de abuso sexual. Una de ellas le llegó en el año 2020, cuando vivió uno de sus peores momentos personales al ser condenado por una de estas causas que le señalaba como culpable de dos delitos contra una menor de edad.

[Un actor de 'Bailando con lobos', arrestado por liderar una secta que cometía abusos sexuales a menores]

Tuvo que pasar varios años en libertad con restricciones penitenciarias. El primero de esos delitos fue exponer al peligro a una menor y el segundo por distribución de material potencialmente perjudicial para menores de edad. Una de las demandas interpuestas contra el intérprete y músico estadounidense fue realizada por una joven de tan solo 15 años.

Ella, quien alegó que Drake le metía prisa por tener conversaciones de índole sexual en el inicio de su vínculo, terminó denunciándole por unos extraños hechos sucedidos durante una noche del año 2017 en la que el estadounidense había dado un concierto. Este y otros episodios han llevado ahora a varios usuarios a atacarle por redes sociales y que el cantante haya amenazado con poner final a su vida al no soportar esta situación.

Sigue los temas que te interesan