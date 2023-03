Sarah Snook nos cuenta los secretos de la emotiva escena de Shiv y Tom en el regreso de 'Succession'

El episodio de estreno de la cuarta temporada de Succession gira alrededor de la tensa relación entre Logan y sus tres hijos tras la tración materna y paterna del final de la entrega anterior. Los hermanos están trabajando en equipo para crear un gran medio de comunicación independiente del patriarca y, aunque en teoría sus decisiones no están motivadas por la venganza, "si a él le duele tampoco les molestaría".

La lucha entre los bandos llevó la guerra de pujas por la adquisición de Pierce Global News a un más que satisfactorio precio con el que Nan y su familia no contaban, pero que supieron incentivar alimentando a las fieras que querían hacerse con la presa. Este tramo de altas y absurdas finanzas dejó los momentos más divertidos del regreso de la serie de un lado y otro, pero Succession se estaba reservando lo mejor para el final al poner a Shiv y Tom en la misma habitación.

Esta pareja conforma la relación más real de la serie y juntos han protagonizado las escenas más íntimas, memorables y ancladas a tierra de toda la serie en sus cuatro temporadas. También muchas de las más tristes y dolorosas, como la de la confesión en el 2x10, cuando Tom dice que no sabe si su vida es más triste con Shiv o sin ella o la cruel escena del 3x08, en la que Tom solo es una víctima de la rabia y dolor que siente su esposa tras la retorcida conversación con su madre.

[La familia Roy según el elenco de 'Succession': "Son miserables juntos, pero no tienen a nadie más"]

Pausa del momento en el que a Shiv se le rompe el corazón en el 3x09.

Todo esto derivó en la traición de Tom que hizo posible que Logan se anticipara a los movimientos de sus hijos en el 3x09. Y aquí los tenemos unos meses después de aquello, viviendo separados y sin haber hablado sobre lo que ocurrió. Al final de este episodio, Shiv vuelve al apartamento que ya no comparten para recoger algunas cosas y allí se encuentra con Tom.

Mientras abre cajones y armarios y saca lo que busca, la heredera de los Roy deja caer que está al tanto de sus andanzas con Greg, el otro componente del autodenominado dúo "disgusting brothers", pero cuando Tom sugiere que tengan una conversación seria y detallada sobre los problemas de su matrimonio que los han llevado hasta donde están, ella se pone su coraza y replica que "no cree que le haga ningún bien oír todo eso".

"Ver que Tom está de acuerdo tan fácilmente es devastador" Sarah Snook

En ese momento activa su mecanismo de defensa diciendo que ambos cometieron errores y que "hablar sobre ello y llorar no va a ayudar a nadie". La alternativa que propone es que cada uno siga su camino con la cabeza alta y se deseen buena suerte. Entonces, ocurre algo que no era lo que esperaba: Tom dice "OK".

"Ver que Tom está de acuerdo tan fácilmente es devastador", confiesa Snook. "Lo que Shiv quería y esperaba que ocurriera cuando le dice que pasen página es que Tom luchara por ella".

"Shiv es demasiado orgullosa para aceptar que está herida" Sarah Snook

Shiv ya no tiene el control en la relación y eso es algo que la hace sentir muy vulnerable. Como la dinámica de poder ha cambiado entre ellos, "Shiv lanza un desafío e intenta provocar a Tom", reconoce la actriz. "Lo que realmente está diciendo es 'por favor, no estés de acuerdo conmigo', pero él acepta sin pensarlo dos veces".

No conseguir lo que esperaba la destroza y la deja sin recursos, "así que en ese momento lo único que sabe hacer es seguirle la corriente, porque es demasiado orgullosa para aceptar que está herida o para tener una conversación realmente honesta sobre sus sentimientos".

Shiv queda tan desarmada que simplemente se deja caer sobre la cama, porque en ese momento no sabe adónde ir, literal y metafóricamente. "En el fondo, Shiv es consciente de que tiene gran parte de responsabilidad en el fin de la relación y en que Tom la haya traicionado, pero es algo a lo que prefiere no enfrentarse". Y añade, "sabe que es su culpa, pero tiene que culpar a alguien más porque no puede aceptar su fragilidad, eso sería doloroso e iría en contra de la identidad que se ha forjado".

Sigue los temas que te interesan