Las mejores series de HBO Max en 2022: los 15 estrenos imprescindibles del año

Después de hacer las listas generales con las mejores 25 series internacionales y las mejores españolas que hemos visto este 2022, llega el momento de hacer el balance de lo más destacado que ha estrenado cada plataforma. Ya hicimos lo propio con Netflix y sus fenómenos particulares de audiencia, y ahora le toca el turno a HBO Max, que ha tenido este año una cosecha realmente excepcional.

Y a las pruebas nos remitimos. En este listado de 15 títulos tenemos propuestas variadas que van de superproducciones como La casa del dragón, la esperada precuela de Juego de tronos a la joya indie Somebody, Somewhere, que nos robó el corazón en primavera; el final de Better Things, ese milagro de serie de Pamela Adlon que tanto cuesta vender; o Los ensayos, esa rareza inclasificable creada por Nathan Fielder.

Esta lista es una oportunidad para recordar esas series que pasaron desapercibidas durante su estreno y que merece la pena recuperar en cuanto tengáis un momento.

15. 'El pacificador' - Temporada 1

John Cena en 'El Pacificador', la serie de DC Comics para HBO Max. HBO Max

El escuadrón suicida (la de 2021, no Escuadrón Suicida) es la película de superhéroes más divertida y cafre que ha dado el cine reciente. Ese espíritu se mantiene en El pacificador, la nueva serie de DC en HBO Max que es continuación directa de la película tanto en trama como en tono.

La serie apuesta por el mismo tipo de humor irreverente de la película y James Gunn (que firma todos los episodios) se las apaña para que todo encaje y para que no quede un pastiche ni demasiado soez ni demasiado obvio. Una tarea en la que ayuda un John Cena que nunca ha estado mejor.

'Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers' - Temporada 1

John C. Reilly y Quincy Isaiah en 'Winning Time'

La serie de HBO es la crónica de un equipo y leyenda que hizo del baloncesto un fenómeno en todo el mundo. Una gesta que pueden disfrutar por igual los aficionados al deporte y los que no, porque su narración va más allá de lo que pasa en la cancha. Los momentos más importantes de los Lakers aparecerán en pantalla, pero lo que le interesa de verdad a Max Borenstein (guionista) y Adam McKay (director) no pasa en los partidos.

Una apasionante historia que huye de la nostalgia habitual en el retrato de los años 80 de forma muy entretenida, engalanada por un reparto espectacular, en el que brillan John C. Reilly, Quincy Isaiah, Adrien Brody, Gaby Hoffmann, Jason Segel, Julianne Nicholson y Sally Field, entre otros.

13. 'The Staircase' - Miniserie

"Quería capturar la Mona Lisa", el final de 'The Staircase' explicado por su creador

The Staircase fue uno de los estrenos de la primavera. La miniserie de HBO Max protagonizada por Colin Firth y Toni Collette se basa en hechos reales para hacer una apasionante deconstrucción del género true crime, el documental y las narrativas judiciales. Un fascinante relato que viene a afirmar que la objetividad no existe cuando hay un punto de vista.

Siguiendo tres líneas temporales, nos muestra la vida de los Peterson antes de la muerte de Kathleen en 2001, lo que vino después y una última en 2017. No es solo una recreación de los hechos que rodearon su muerte y el posterior juicio de su marido Michael, acusado de su asesinato, también incluye al equipo documental que los siguió durante el proceso (la docuserie original está en Netflix). Un adictivo true crime que gira en torno a las peculiaridades de la historia en torno a la que se construyen todas las demás: la familia Peterson, especialmente, el indescifrable Michael.

12. 'Better Things' - Temporada 5

Pamela Adlon es el alma de 'Better Things'.

La vida sigue, incluso si nuestros seres queridos o nuestras series favoritas siguen su propio camino. Better Things acaba de despedirse con una temporada ejemplar que te hace sentir como un miembro más del matriarcado más reconocible, insufrible y encantador (todo al mismo tiempo) de la televisión.

No hace falta ser madre, actriz o mujer para conectar con el viaje de negación, negociación y aceptación de Sam Fox en su vida personal y profesional. Algún día celebraremos como se merece la titánica labor de Pamela Adlon al frente de una serie en la que aparentemente no pasa nada y en realidad están hablando de todos nosotros. Gracias por todo, Sam.

11. 'Hacks' - Temporada 2

Una imagen de 'Hacks'

Destacar en el estreno y consolidar su propuesta al siguiente año no es algo que esté al alcance de cualquier serie. Menos en una época en la que cada vez es más difícil hacerse un hueco entre tanta oferta, pero Hacks volvió para confirmar que su éxito no fue casualidad.

La relación entre la guionista milenial y la legendaria monologuista siguieron siendo el eje central de cada episodio, una relación en constante evolución que siempre mira hacia adelante, sin olvidar el camino recorrido en común y por separado. Su final fue tan perfecto que habría funcionado como final de serie, pero afortunadamente seguiremos viendo a Deborah y Ava una temporada más.

10. 'Somebody Somewhere' - Temporada 1

La amistad de Joel y Sam en 'Somebody Somewhere' os enamorará.

En algún lugar en las profundidades de Kansas, Sam Miller vive inmersa en una crisis existencial después de perder a su hermana. Sin embargo, un reencuentro inesperado le cambiará la vida por completo, demostrándole que se merece una segunda oportunidad y que los amigos son la familia que se elige.

Aunque haya pasado más desapercibida entre los grandes estrenos de la plataforma, Somebody Somewhere es una de las joyas que más brilla entre lo mejor del año, capaz de destacar desde una propuesta sencilla y honesta, que disfrutaréis descubriendo en cualquier momento del año.

'El cuento de la criada' - Temporada 5

June en el final de temporada de 'El cuento de la criada'.

Es comprensible que muchos espectadores hayan decidido abandonar por el camino esta distopía. El cuento de la criada nunca ha sido la mejor opción para evadirnos del mundo real, todo lo contrario, y mucho menos con lo que estamos viviendo en los últimos años.

Sin embargo, los que hemos llegado hasta aquí nos hemos llevado la sorpresa y la satisfacción de asistir a una temporada con muchos momentos excepcionales que, sin abandonar nunca su espíritu pesimista y opresivo, ha conseguido lo imposible: que esperemos con ganas su sexta temporada.

'Irma Vep' - Miniserie

'Irma Vep'

Parte sátira de la industria audiovisual, parte dramedia existencial sobre el proceso creativo y parte homenaje romántico al cine, lo meta en Irma Vep funciona a tantos niveles que es fácil perder la cuenta.

La miniserie de Olivier Assayas es una suerte de ensoñación delirante que a veces parece perder un poco el norte, pero como a Mira, René y Regina, nos devuelve un poco la fe en la magia del cine y la televisión. Y nos reconcilia con las buenas historias, dejando a un lado los debates vacíos de para qué pantalla están hechas.

7. 'Los ensayos' - Temporada 1

La sala de control de lansimulación de Ángela.

Después de ver el arranque de la inclasificable y estimulante serie de Nathan Fielder podíamos pensar que asistiríamos a episodios autoconclusivos "caso de la semana", pero su propuesta deviene en un experimento social y meta con continuidad y muchas implicaciones.

Algunas son obvias y otras nos sorprenderá haberlas ignorado, hasta que llegamos a un sexto y último episodio que nos deja con la boca abierta y nos hace preguntarnos por qué no nos habíamos cuestionado ciertas cosas. No sabemos dónde se dibuja la línea entre realidad y ficción en Los ensayos, pero es, sin duda, una de las series del año.

6. 'La amiga estupenda' - Temporada 3

'La amiga estupenda', tercera temporada.

No nos cansaremos de reivindicar esta ambiciosa producción italiana que consideramos una de las mejores adaptaciones literarias que se han hecho nunca en la televisión. No es una de las series más populares de HBO Max, pero debería serlo, porque es una de las mejores de su catálogo.

Y lo es a todos los niveles; tanto en sus guiones como en el diseño de producción, estilo visual e interpretaciones. Y en la historia que cuenta, porque la relación de amistad entre sus dos protagonistas es intensa, retorcida, magnética, compleja y contradictoria; tal como son Lila y Lenu.

5. 'La casa del dragón' - Temporada 1

Imagen del final de la T1 de 'La casa del dragón'

La precuela de Juego de tronos se despidió por lo alto después de una primera entrega sobresaliente, en la que cada elipsis y salto temporal sirvieron para desarrollar los personajes y darle complejidad a sus motivaciones, mas allá de la ambición desmedida por el poder y las rivalidades encarnizadas que proponen el libro en el que se basa.

No era tarea fácil, pero esta adaptación superó las expectativas de fans y escépticos de un universo que muchos sentenciaron como agotado, pero que, afortunadamente, ha vuelto a ilusionar a los espectadores y nos ha vuelto a congregar cada lunes frente a la pantalla.

4. 'Industry' - Temporada 2

'Industry', temporada 2.

Esta coproducción entre BBC2 y HBO pasó injustamente desapercibida en su estreno, pero la espera por su segunda temporada ha valido la pena, porque esta historia de recién graduados abriéndose paso en el exigente mundo de las finanzas es fascinante, y algunos la han definido como el eslabón perdido entre Succession y Euphoria.

Esta segunda entrega no tiene episodio malo, cada uno es mejor que el anterior, y construye momentos de tensión que nos mantienen pegados al sillón como si fuese a estallar una bomba en cualquier momento. No es la serie más popular, pero ojalá más espectadores la descubran al verla en las listas de lo mejor del año.

3. 'Barry' - Temporada 3

Sarah Goldberg en la temporada 3 de 'Barry'

En esta temporada la serie habló de depresión, trauma, violencia de género, el peso de la culpa y hasta una descorazonadora terapia de conversión sexual. Más oscura que nunca, sin embargo, encontró espacio para el humor absurdo que la caracteriza, y volvió a lucirse con escenas de acción memorables y ejercicios de dirección deslumbrantes.

Cada encuadre derrocha elocuencia y sus secuencias son un espectáculo tanto en las escenas de acción como en las más íntimas. De persecuciones en motos por las autopistas de Los Ángeles a escenas minimalistas con dos personajes en un garaje vacío o dentro de un coche, Barry siempre es estimulante y es una de las mejores series de la actualidad.

2. 'Euphoria' - Temporada 2

Maude Apatow en el episodio 2x07 de 'Euphoria'.

En esta segunda temporada volvió a ser un portento técnico. Sin abandonar su esencia y su estilo se sintió mucho más madura, y al explorar la realidad de la adicción de Rue fue mucho más profunda.

Euphoria no tiene miedo a visitar rincones oscuros que otras ficciones ignoran y, si por momentos es incómoda y sofocante, es porque las intensas experiencias vitales de sus protagonistas también lo son. Especialmente la de Rue, con una impresionante Zendaya que volvió a llevarse un muy merecido Emmy como mejor actriz de drama.

1. 'The White Lotus' - Temporada 2

Crítica: 'The White Lotus' se supera a sí misma y le dice adiós a Sicilia como una de las series del año

Con un aire de familiaridad en el tono y la atmósfera, pero sin repetirse en los conflictos humanos que explora, la serie habla en esta segunda temporada de dinámicas de género, relaciones de pareja, poder, sexualidad y política sexual. Y pone sobre la mesa debates interesantes que revelan toda una gama de grises para sorprender al espectador cuando, inevitablemente, se enfrente a sus propios prejuicios.

No ha repetido una fórmula de éxito, The White Lotus ha vuelto a fascinarnos, y esta entrega lo tiene todo para superar a la primera temporada. HBO Max ya la ha renovado para una tercera y, visto lo visto, seguiremos ciegamente a Mike White en cada uno de sus próximos destinos.

Mención especial: 'Estación Once'

Jeevan y Kirsten en 'Estación Once'.

Los tres primeros episodios de Estación Once llegaron a HBO Max una semana antes de las navidades pasadas, por lo que esta magnífica miniserie no tuvo tiempo de entrar en las listas de lo mejor de 2021. Aunque la mayoría la vimos en el primer mes de 2022, técnicamente no es un estreno de este año, pero no es justo que esta conmovedora joya se quede en el limbo, así que le hacemos un merecido reconocimiento.

