Hablamos con Joshua Jackson, protagonista de 'Dr. Death': "Él se creía el héroe de su propia historia"

El cielo de Dallas se tiñe de negro y las nubes avecinan una gran tormenta. Starzplay estrena el próximo domingo 12 de septiembre en España la miniserie Dr. Death, la historia del sanguinario neurocirujano Christopher Duntsch, un asesino y criminal en serie que decidió optar por arrebatar vidas en lugar de salvarlas.

La serie de diez capítulos llega al catálogo de la plataforma de streaming el último día de la semana, lanzando una terrorífica historia que nos pondrá los pelos de punta. Con motivo del estreno, hablamos con Joshua Jackson, protagonista de la serie, que nos cuenta cómo ha sido el proceso de prepararse para encarnar a un personaje tan pérfido y perturbado como este.

Un médico que deja de salvar vidas para provocar la muerte

La miniserie Dr. Death está basado en el podcast homónimo estadounidense creado por Wondery, en el que se narra la aterradora historia real del Dr. Christopher Duntsch (Joshua Jackson), una reconocida eminencia de la medicina en la comunidad sanitaria de Dallas. Sin embargo, el que parecía ser un brillante y carismático joven que decide abrir una consulta de neurocirugía, terminó transformándose en un sanguinario criminal sin precedentes.

Sus pacientes entraban a quirófano dispuestos a someterse a las operaciones más complejas de columna vertebral, y terminaban saliendo de allí con mutilaciones permanentes o incluso metidos en un ataúd. Al acumularse las víctimas a su nombre, dos de sus compañeros, el neurocirujano Robert Henderson (Alec Baldwin) y el cirujano vascular Randall Kirby (Christian Slater), se proponen hacer algo para detenerlo.

El propio actor principal Joshua Jackson confiesa haber escuchado el podcast original del que parte la serie, añadiendo las dudas que aún rondaban en su cabeza tras conocer la historia al completo. "Comprendí las partes técnicas de la historia, pero aún no tenía un concepto de este hombre y cómo había llegado a ser", comenta Joshua, haciendo especial mención al showrunner Patrick Macmanus, que le ayudó a meterse en el guion. Jackson también admite que para él fue un personaje fascinante y realmente atractivo para interpretar, con el que realmente le costó llegar a "una respuesta fácil" en cuanto al nivel interpretativo se refiere.

Haciendo memoria por las personas damnificadas

El actor protagonista explicó su intención de conocer a fondo la historia real que encierra el personaje, indicando que el verdadero Dr. Duntsch se encuentra apelando su condena y que en realidad, no pudo hablar con él para construir la personalidad al interpretarlo. Sin embargo, también añadió que la visión que hubiera obtenido de este criminal no sería del todo cierta, ya que "este hombre podría resultar ser un narcisista y un sociópata que se aferra a una ficción sobre sí mismo". Para Joshua Jackson, entrevistar al criminal "no habría servido de mucho, ya que él sigue desconectado de la realidad que vivimos el resto de personas".

Aun así, Jackson comentó que sí que llegó a tratar con el Dr. Kirby (al que interpreta Christian Slater en la ficción) y que pudo preparar su personaje gracias a todo el material que tuvo a su disposición, entre el que se incluían declaraciones de todo tipo y documentación variada sobre los hechos que ocurrieron.

Uno de los rasgos más complejos a la hora de ponerse en la piel de un personaje de este estilo viene hilado con la responsabilidad de contar una historia real. Joshua Jackson expresó en diversas ocasiones lo imponente que resulta interpretar un papel así, ya que este personaje "forma parte del peor momento de la vida de 33 personas, a las que no se podrá compensar de ninguna manera".

"Nada podrá arreglar lo que fue destruido por Christopher Duntsch y por el sistema que lo apoyó: por los hospitales, por la junta médica, por el sistema legal. Por lo tanto, existe la responsabilidad de ser potencialmente brutal en la honestidad de contar esa historia y de responsabilizar a estas personas", explicó Jackson, que compartía con el showrunner la intención de "asegurarse de que el programa no dejara escapar a nadie que mereciera tener un momento de incomodidad por esto, que mereciera que su parte de esta historia saliera a la luz".

Poniéndose en la piel de un criminal con bisturí

A pesar de interpretar a un criminal sin precedentes, Joshua Jackson también sintió especial entusiasmo de encarnar al "Dr. Muerte". Para él, fue increíble poder ponerse en su piel y verlo todo a través de sus propios ojos, percibiendo cómo él mismo se ve a sí mismo como el "héroe" de su propia historia, ya que no deja de ser un médico y un cirujano brillante. El actor explicó que esta persona se veía a sí misma como un genio, siendo de hecho "tan brillante que nadie más puede entender la carga de mi genio... Y como no pueden entender la carga de mi genio, me veo obligado a revolcarme en el barro con estos simples mortales que constantemente destruyen mi buen trabajo".

Joshua contó detalladamente la responsabilidad que implicó para él interpretar a un médico que existió realmente, algo que le obligó en todo momento a "pedir siempre una segunda opinión" y a "reforzar su creencia de que la forma estadounidense de tratar la salud como un servicio es simplemente incompatible con el trabajo que realizan los médicos". El actor aprovechó para reclamar que "las instituciones están protegidas por encima de sus propios pacientes" y que "resulta verdaderamente aterrador porque nosotros, como pacientes, no somos consumidores informados en ese espacio y debemos estar protegidos por estas personas en las que confiamos tanto".

También destacó la importancia de que existan personas que crean en el valor de los sistemas que representan como los médicos Henderson y Kirby, o la presencia de Michelle Shughart, expresando la dicotomía que percibe ante "el terror que siente por la inhumanidad del sistema y el ánimo que le transmite el heroísmo de los individuos".

Para el actor, interpretar al Dr. Muerte ha supuesto "cargar con un gran peso" durante los meses de rodaje y cree que eso "le ha hecho sentir la totalidad de la experiencia". De hecho, confesó que le costó un poco dejar ir al personaje al terminar el rodaje, explicando que "estaba viviendo dentro de esa constante disonancia cognitiva de creer que es un personaje heroico, cuando la evidencia a su alrededor es que está creando dolor y caos para todos los que se ponen en sus manos".

Un trabajo en equipo

La serie ha sido desarrollada por Patrick Macmanus, con el que Joshua Jackson confiesa haber trabajado de una forma intensa pero satisfactoria. "Había estado viviendo dentro de esta historia durante dos años", dice el actor, añadiendo que le surgieron mil dudas e ideas para trabajar y que con él "encontró un entorno realmente cómodo y único para ejecutar el proyecto". Además, el proyecto cuenta con la participación de un equipo de dirección femenino compuesto por Maggie Kiley (Riverdale), también productora ejecutiva de los dos primeros episodios; Jennifer Morrison (Euphoria) y So Yong Kim (Tales from the Loop).

El reparto de la miniserie lo completan AnnaSophia Robb, Christian Slater y Alec Baldwin, con los que Joshua Jackson admitió haber deseado trabajar durante más tiempo, y de los que destacó su brillante labor en el rodaje.

'Dr Death' es una miniserie de Starzplay que se estrena en exclusiva el próximo 12 de septiembre.

