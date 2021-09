Ryan Meinderding: "Fue increíble diseñar '¿Qué pasaría si... ?' después de 15 años en Marvel"

La serie de animación ¿Qué pasaría si... ? de Disney+ se inspira en un concepto que nació en los cómics, pero toma como punto de partida los personajes que hemos conocido en las películas del universo cinematográfico de Marvel, así que la persona idónea para su desarrollo visual no podía ser otro que Ryan Meinerding, que ha estado vinculado a la compañía desde Iron Man, la película con la que empezó todo.

De ilustrador de conceptos en la primera aparición de Robert Downey Jr. como Tony Stark a director creativo de desarrollo visual y diseño de personajes en todas las películas que vinieron después, Meinerding se postuló para el trabajo en la primera serie de animación de Marvel Studios en cuanto se enteró del proyecto. En SERIES & MÁS hablamos con él sobre su paso de la acción real a ¿Qué pasaría si... ?, en qué se inspiraron para el estilo visual de la serie y su visión del multiverso.

Podéis leer con tranquilidad porque no hay spoilers.

El inicio del episodio 4 de '¿Qué pasaría si... ?'

El estilo visual está inspirado en los ilustradores estadounidenses de los años 40, como Joseph Leyendecker, Tom Lovell y Mead Schaeffer... Es más realista de lo que la gente podría esperar

¿Cómo fue la experiencia de pasar de la acción real a la animación con estos personajes?

Fue increíble diseñar esta serie después de 15 años en Marvel. La idea de hacer un nuevo traje de Iron Man, o un nuevo look para Peggy Carter fue muy emocionante. Lo cierto es que cuando me enteré de que iban a hacer la serie levanté la mano y dije: quiero estar involucrado, cómo puedo hacerlo. Ha sido genial y muy divertido, también trabajar con gente de tanto talento como Bryan Andrews (director) y AC Bradley (guionista). También ha sido muy estimulante los desafíos propios de la serie, pero en general, la transición ha sido maravillosa y creo que el resultado es muy satisfactorio.

¿Cuál fue vuestra inspiración para encontrar el estilo de animación de la serie?

Teníamos como referencia las películas y los actores que interpretan a los personajes, pero el estilo visual de la serie está inspirado en los ilustradores estadounidenses de los años 40, como Joseph Leyendecker, Tom Lovell y Mead Schaeffer... El estilo de animación es más realista de lo que la gente podría esperar, porque las proporciones no están tan forzadas como estarían en un cómic. Si soy sincero, como vengo de trabajar en acción real, probablemente de entrada iba a ser un poco más realista en lo que iba a dibujar.

Uatu, The Watcher en '¿Qué pasaría si... ?'

El Vigilante es, por ahora, el único personaje que no habíamos visto en las películas o las series de Marvel Studios, ¿cuánto os habéis basado en los originales de Jack Kirby en los cómics?

Era importante transmitir la sensación de que es una presencia que está de fondo, observando. La sensación de que ves el espacio a través de él, que no es tangible. Con eso en la mente nos preguntamos cómo podíamos dibujarlo y decidimos que lo mejor era pintándolo como fondo, literalmente. Necesitábamos establecerlo en un segundo plano, como un ser que siempre está observando pero no interviene en la historia. En el tercer episodio, por ejemplo, hay un momento en el que Phil Coulson está conduciendo y vemos a El Vigilante en el fondo. Me gusta mucho ese plano. También fue muy importante para darle entidad la voz de Jeffrey Wright, su narración es increíble y es la mejor forma de introducir cada episodio porque nos invita a entrar en otra dimensión.

Creo que el primer episodio fue un reto porque estábamos tratando de descubrir el estilo al mismo tiempo que diseñábamos los personajes. Así que había muchas cosas que estábamos resolviendo en tiempo real

¿Hasta qué punto usaron los cómics originales como referencia?

Todas las cosas que hacemos en Marvel Studios tienen su origen en los cómics de alguna manera, pero en el caso de las líneas argumentales y hacia dónde se dirigen los personajes, a lo que hacemos referencia siempre es al universo cinematográfico. La idea era identificar a lo que más respondían los fans y a partir de ahí pensar qué ocurría si cambiábamos una cosa, preguntarnos Qué pasaría si...

Peggy Carter en el primer episodio de '¿Qué pasaría si... ?

¿Cuál fue el episodio más difícil de realizar?

Creo que el primer episodio fue un reto porque, sinceramente, estábamos tratando de descubrir el estilo al mismo tiempo que diseñábamos los personajes. Así que había muchas cosas que estábamos resolviendo en tiempo real. Algunos de esos primeros personajes fuero los primeros dibujos que hice en la serie. Aunque hay otros episodios mucho más complejos que aún no habéis visto, creo que el mayor reto definitivamente fue el primero.

Me gusta ver el multiverso como una oportunidad de que los fans sigan viendo a los personajes que les gustan, aunque sepan que son versiones diferentes de los que conocían

Los multiversos abren las puertas a mundos muy interesantes, pero también hace que la muerte de los personajes deje de ser definitiva, por lo que pueden tener menos impacto emocional, ¿qué piensas sobre esto?

Tengo que ser honesto, no tengo una idea formada sobre esto. Lo que sí puedo decir es que la línea temporal de la serie no es la principal, y creo que eso es lo más entretenido del multiverso, que hay eventos que sucedieron de forma diferente en otras líneas temporales. Sobre el impacto que dejan de tener algunas muertes, me gusta ver el multiverso como una oportunidad de que los fans sigan viendo a los personajes que les gustan, aunque sepan que son versiones diferentes de los que conocían. También me gustaría creer que esto solo enriquece lo que se consideraría la línea temporal principal.

¿Cómo crees que esta serie cambiará el futuro de la próxima fase de Marvel?

Gran parte del material en el que estamos trabajando ahora es sobre el multiverso y la noción de que todo es cada vez más grande, más emocionante. Las posibilidades son infinitas. Será muy sorprendente.

Los episodios nuevos de '¿Qué pasaría si... ?' se estrenan los miércoles en Disney+.

