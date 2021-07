'Ted Lasso': la amistad entre Rebecca y Keeley enamora, y existe detrás de cámaras, nos lo cuentan las actrices

Ha vuelto Ted Lasso, aunque haga mucho calor fuera, nuestra vida ya es un poquito mejor, porque se ha estrenado en Apple TV+ la segunda temporada de la serie que nos hizo felices el año de la pandemia. Además de su optimismo contagioso y su capacidad de ver siempre lo mejor en los demás, de esta comedia también nos enamoró la relación entre Rebecca y Keeley, y SERIES & MÁS ha tenido oportunidad de hablar sobre eso con Hannah Waddingham y June Temple, las actrices que las interpretan.

Nominadas como secundarias de comedia en los premios Emmy de este año, Waddingham y Temple interpretan a dos mujeres en un mundo de hombres que se inspiran la una a la otra para sacar lo mejor de sí mismas, se animan a tomar riesgos y se apoyan en sus decisiones. Su amistad es una de las más bonitas de la televisión actual y las actrices le agradecen a la serie haberse conocido, porque ahora tienen la suerte de compartirla en la vida real.

Así nos lo contaron en esta entrevista en la que también hablaron sobre lo que más admiran de sus personajes. Después de tantas décadas viendo a mujeres en la pantalla obligadas a competir la una con la otra, y de que nos convencieran de que un tropo de la ficción era algo predeterminado en nuestra naturaleza, es refrescante encontrar retratos positivos de relaciones femeninas como este.

Hannah Waddingham es la propietaria del equipo AFC Richmond. Apple TV+

Rebecca es una mujer de negocios en un mundo dominado por hombres, ¿qué es lo que más le gusta de su personaje en la serie?

HW: Rebecca es una mujer de negocios y lo que más admiro de ella, es que para moverse en ese mundo no necesita transmitir una imagen asociada a lo masculino ni ponerse al nivel de o hacerse pasar por uno de "los chicos". Puede ser quien es, y mostrarse tan femenina o glamorosa como quiere, porque nadie pone en duda su autoridad. De hecho, hay una escena en esta segunda temporada en la que hablo con otro personaje sobre la charla que debe tener consigo misma antes de entrar a una reunión para demostrar que domina la habitación. Me encanta que eso se cuente desde el punto de vista de una mujer y no de uno de mis compañeros.

¿Ha aprendido algo de Keeley?

JT: Me ha enseñado mucho. Siempre está aprendiendo sobre sí misma. Está descubriendo lo que es capaz de hacer y descubriendo qué quiere para su futuro. Me gustaría tener un poco de su corazón en el mío el resto de mi vida, porque creo que es la persona con el corazón más grande que he conocido. Se preocupa por los demás, por cómo se sienten consigo mismos. Siempre sabe ver lo mejor en los demás y eso es algo que me gustaría seguir haciendo el resto de mi vida con la gente de mi alrededor.

¿Qué es lo que más le gusta a Rebecca de Keeley?

HW: Su optimismo infinito y que no tiene filtro. June tampoco lo tiene y eso me encanta de ella también. Como su personaje, es alegre y tolerante con los demás y saca lo mejor de Rebecca. También de mí.

Keeley y Rebecca, en el top de amistades de las series de televisión. Apple TV+

¿Y qué es lo que Keeley ama de Rebecca?

JT: No puedo elegir una cosa. Adora su cerebro, su valentía, su gracia, su resistencia, su vulnerabilidad, su feminidad. Rebecca es muy importante para Keeley porque creo que fue la primera vez que una persona a quien admiraba que le dijo que era capaz de hacer muchas cosas y la animó a empezar a hacerlas.

La amistad entre Rebecca y Keeley es una de las más bonitas de la televisión y vuestra química en pantalla es impresionante, ¿cómo la consiguen?

HW: Hay química en la pantalla porque June y yo nos adoramos en la vida real. Conectamos inmediata y totalmente desde el primer día y se ha convertido en uno de los amores de mi vida.

JT: Todo lo que Keeley admira y ama en Rebecca es lo mismo que siento yo por Hannah. Es una de las mujeres más extraordinarias que he conocido en mi vida. La amistad entre Rebecca y Keeley es algo de lo que siempre estaré muy agradecida porque gracias a la serie nos conocimos en la vida real.

Los nuevos episodios de 'Ted Lasso' estarán disponibles cada viernes en Apple TV+.

