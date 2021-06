Julianne Moore, nueva musa de Stephen King: "Todos tenemos mundos múltiples dentro de nosotros"

1988. Julianne Moore aparece por última vez en As the world turns, una telenovela que CBS emitió durante más de 50 años. Justo antes de su final en 2010, la actriz visitó a sus viejos compañeros en señal de agradecimiento a una serie en la se formó durante tres años y por la que recibió un Emmy a la mejor ingenua de la televisión. Con los 60 años recién cumplidos, un Oscar y la imagen de esa inocencia que ayudó a impulsar su carrera en el retrovisor, la pelirroja estrena este viernes La historia de Lisey. A la serie limitada de Apple TV+ le sobran reclamos: Stephen King adapta su propia novela, J. J. Abrams es el productor ejecutivo y Pablo Larraín dirige los ocho episodios, pero cuando uno ve a Moore en pantalla, es imposible prestar atención a nada más.

No es una adaptación más para uno de los escritores más versionados por Hollywood. Todo el mundo tiene su obra favorita del maestro del terror. También el propio autor. La historia de Lisey nació como respuesta a un evento traumático. En el año 2000, King estuvo a punto de morir por culpa de una doble neumonía. Al volver del hospital, descubrió que su esposa Tabitha había limpiado su estudio con planes de redecorarlo. El vacío (los libros, revistas, premios, cuadros y fotografías habían sido guardadas en cajas) y la idea de preguntarse cómo sería la vida de su esposa sin él fue el origen de la más personal de todas sus novelas.

En su primer papel protagonista en televisión desde que dio vida a la inefable Sarah Palin en una tvmovie de HBO, Moore interpreta a una mujer que intenta seguir con su vida dos años después de la muerte de su marido, el famoso novelista Scott Landon (Clive Owen). Una sucesión de hechos inquietantes, incluyendo un episodio suicida de su hermana mayor (Joan Allen) y el incesante acoso de un fan (Dane DeHaan) de su marido, hace que Lisey empiece a recordar episodios de su matrimonio con Scott que había suprimido deliberadamente de su mente.

Lo que hay detrás de un matrimonio

Tráiler | 'La Historia de Lisey' | Apple TV+

En su vida privada, la protagonista de Siempre Alice lleva 25 años al lado del director Bart Freundlich, con el que ha tenido dos hijos. La actriz explica a SERIES & MÁS que la clave de la historia entre Scott y Lisey es el tiempo. “Me encanta que sea una exploración de una relación desde sus orígenes hasta su final, y que hable de lo que pasa después”, destaca después de lamentar que la mayoría de historias románticas que se cuentan se centran en el cortejo y acaben en el final feliz. “La realidad es que, si la relación perdura, creas un mundo con tu pareja y te conviertes en testigo de su vida. Solo esas dos personas pueden saber lo ha pasado en ese matrimonio”.

“Nunca he estado o hablado con Tabitha”, aclara la encargada de interpretar al alter ego de la mujer de King en la ficción inspirada libremente en la conexión entre los integrantes de un matrimonio que celebrará sus bodas de oro en 2021. “Por suerte, Stephen es una persona muy colaborativa y generosa. Todos recibimos mensajes suyos para decirnos que le habían encantado los dailies [el metraje en bruto, sin editar, que se puede ver cada día al acabar un rodaje] o alguna escena en particular”. Por primera vez en dos décadas, el autor había escrito él mismo todos los episodios de una serie. “Un día estaba rodando una escena con Clive que no terminaba de funcionar. Stephen se dio cuenta y se fue a reescribirla. Era importante para él capturar la relación con su mujer”.

La deconstrucción del matrimonio protagonista se desarrolla a lo largo de cuatro líneas temporales: la infancia del escritor, los primeros compases de su relación, el momento de su muerte y las consecuencias en la viuda. Para Moore, “lo interesante de retroceder a través de sus líneas temporales es darte cuenta de que en realidad es así cómo vivimos todos. Todos tenemos mundos múltiples dentro de nosotros porque tenemos memoria, experiencia y, a veces, traumas”. Consciente o inconscientemente, Lisey acaba accediendo a todos esos lugares de su mente. “Es una forma maravillosa de explorar lo que te ha pasado en la vida”.

Un director a su medida

Julianne Moore y Clive Owen repiten juntos después de 'Hijos de los hombres'. Apple TV+

“¿Has visto el corto que hizo sobre la pandemia?”, pregunta de repente la actriz a su interlocutor en referencia a uno de los episodios de Hecho en casa, la serie de Netflix sobre la pandemia. “Me hizo reír muchísimo. Habla de un hombre en un asilo que llama a una vieja novia… pero no quiero estropearlo. Si tienes la oportunidad de verlo, hazlo”. La idea de contar con Pablo Larraín fue suya. La pareja se conoció en 2018, cuando ella rodó Gloria Bell, una película en la que él ejercía como productor. “Pensé que era la persona adecuada para esta historia porque iba a ser capaz de anclar este viaje en la realidad. Hay elementos sobrenaturales, pero Pablo era capaz de subrayar todas esas emociones reales que afectan a los personajes”.

La historia de Lisey es el segundo proyecto en inglés de un director que llevó a la nominación al Oscar a Natalie Portman con Jackie. “Puedes ver la sensibilidad e inteligencia en todas sus películas”, insiste la intérprete. “No solo con las mujeres, también con los hombres. Me viene a la mente Neruda y No, su película con Gael García Bernal, que era espectacular”. El chileno tiene pendiente de estreno Spencer, una nueva mirada a la figura de Diana de Gales. “Sus películas son emocionales, personales y políticas, pero sobre todo son muy humanas. Tiene algo que le permite adentrarse en sus personajes. No sé si hubiera sido capaz de hacer esta serie sin él”.

La historia de amor entre actriz y director es correspondida. “Julianne tiene un mundo interior muy hermoso. No solo es una belleza muy particular, sino que es alguien que puede contener una enorme cantidad de misterio”, admite el cineasta latinoamericano. La serie de ocho episodios debía funcionar como un relato de suspense, fantasía, thriller, romance e incluso terror. Muchos de ellos inexplorados anteriormente por Larraín. “Solo alguien como Julianne puede absorber todos esos elementos para ofrecer algo realmente particular y relajante".

Fans: una historia de amor… ¿y amenazas?

El personaje de Dane DeHaan no supera la muerte de su escritor favorito. Apple TV+

No es la primera vez que Stephen King aborda en su obra su peculiar relación con algunos de sus fans más extremos. Kathy Bates ganó un Oscar por la adaptación de Misery, la historia de una mujer que se negaba a que un escritor pusiera punto y final a su saga literaria favorita. En la miniserie de Apple TV+, Dane DeHaan (Chronicle) interpreta a un joven que no respeta que la viuda de su escritor favorito se resista a hacer público todo el material inédito de su marido.

“No he tenido ese tipo de experiencias”, reconoce la actriz. “A Stephen King le sigue mucha gente que conecta personalmente con lo que ha escrito. Tiene una carrera tan larga y prolífica que a veces sí ha tenido experiencias peligrosas con sus seguidores. No ha sido mi caso”. Moore celebra que la mayoría de sus encuentros con admiradores son con gente que se ha sentido tocada emocionalmente con personajes que ha hecho, desde la infeliz matriarca de Las horas, la adicta de Magnolia o la perfecta ama de casa que descubre en Lejos del cielo que su vida es una mentira. “Lo que quieres como actor es comprobar que algo muy personal que has creado se puede convertir en una experiencia universal y conectar profundamente con alguien. Me siento muy afortunada”.

Los dos primeros episodios de 'La historia de Lisey' llegan a Apple TV+ el viernes 4 de junio. Los seis capítulos restantes llegarán semanalmente los viernes a la plataforma de streaming.

