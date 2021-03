Elena Rivera: "Ojalá podamos remover algo en quienes vean 'Alba' y que concienciemos un poco"

Con Alba, que llegará el 28 de febrero a Atresplayer Premium, la plataforma cumple su previsión de cuatro estrenos en el primer trimestre de 2021. Después de la tercera temporada de #Luimelia, y las primeras de Deudas y La cocina de Castamar, le llega el turno a la adaptación española de la serie turca Fatmagül, para la que se han basado en el motor central de la historia: la violación múltiple que sufre su protagonista, las secuelas emocionales con las que carga y su lucha porque se haga justicia.

Elena Rivera, que viene de protagonizar Inés del alma mía en TVE, y Eric Masip, a quien vimos recientemente en Veneno, una de las ficciones españolas de 2020 que también ha sido aclamada por la crítica internacional, son los protagonistas de esta serie. Ella interpreta a Alba, una joven que es violada por un grupo después de una noche de fiesta, y él a Bruno, su novio, y también amigo de los violadores.

Ambos actores son conscientes de la importancia del tema del que habla Alba, con la que esperan se despierte conciencia entre los espectadores. De esto, de qué nos cuenta, cómo fue el ambiente en el rodaje, de lo complicado que era desconectar por la carga emocional durante la filmación y de las escenas de las que se sienten más orgullosos, hablamos con Rivera y Masip en la presentación de la serie.

Elena, según tengo entendido de Fatmagül solo se ha tomado el punto de partida, la violación múltiple que sufre la protagonista de la historia, ¿qué nos cuenta Alba?

Sí, se ha tomado eso que le ocurre al personaje y se ha trasladado a la cultura española. La historia central es lo que le ocurre a Alba, una chica vuelve a su casa en su pueblo natal a pasar unos días, que por la noche va a un bar con su mejor amiga a divertirse y al salir sola es violada por un grupo de chicos. Alba se siente como David frente a Goliat, lo tiene todo en contra, se siente sola y tiene muchos momentos de debilidad. Aún así se sobrepone a esto. Lo que contamos es su búsqueda de justicia, pero también todo el proceso psicológico que ella tendrá que ir viviendo para aceptar que no es culpable de lo que le ocurrió.

¿Qué papel juegas en su historia, Eric?

Yo interpreto a su novio. La historia de amor entre ellos es muy fuerte pero se ve truncada por lo que ocurrió esa noche porque los violadores son mis amigos de toda la vida, a los que conozco desde mucho antes que a ella, pero lo que el ocurre a Alba está siempre en el centro, porque todas las tramas, la de la corrupción, la investigación policial, todo gira a su alrededor.

Eric Masip interpreta a Bruno, el novio de Alba en la serie. Atresmedia

Elena, tratando el tema que trata imagino que el rodaje debió ser difícil en algunos momentos, ¿cómo te preparaste para interpretar este personaje y cómo fue el ambiente durante la grabación?

ER: Intenté coger muchas ideas de cositas que yo en casa me he ido preparando, viendo documentales, leyendo... pero además de confiar en los guiones, también me gusta mucho estar presente en el rodaje y trabajar con la energía de mis compañeros. He estado mano a mano con Eric que ha sido una gran ayuda, pero también Ana Wagner. El rodaje fue complicado y duro porque hay escenas que son muy intensas, muy duras, con las que tienes que llegar a unos niveles muy fuertes. Pero bueno, junto con el director antes de rodar todos sabíamos bien qué se quería contar y hasta dónde, y con el respeto que hay que tener al tema.

EM: Recuerdo que no era fácil desconectar. Terminábamos de grabar, volvíamos a casa y seguíamos hablando por Whatsapp o Facetime de cosas del capítulo. Audios de tres minutos hablando de las escenas que habíamos rodado, de las que venían al día siguiente, qué habíamos hecho, cómo lo podíamos mejorar...

ER: El tema es tan delicado que te tienes que involucrar totalmente, tenerle el respeto que se merece y estar al cien por cien. Incluso al 200 por cien.

Elena, hablando de lo difícil que es desconectar cuando ruedas ciertas escenas, en Twitter compartiste un mensaje justo después de rodar la de la violación, cuéntanos qué te motivó a escribirlo.

La gente puede pensar que solo fue una secuencia de dos o tres horas, pero la escena de la violación fue una jornada entera, porque es clave en la serie y hay que hacer un montón de tomas de recurso de cuando a Alba le vienen flashes. Por mucho que yo sea actriz y que sé que esto era una representación; que estaba todo medido, pactado, coreografiado, y que se grabó con el máximo respeto y con mucho cuidado por parte del equipo, cuando volví al hotel no pude dejar de darle vueltas. Para mí como actriz no fue real, pero soy mujer y por mucho que vaya con el chip de que no es real, sé que puede serlo. Rodamos algo que es una realidad en la sociedad en la que vivimos y pensar en que eso le puede estar pasando a alguien ahora mismo hizo que se me revolviera el estómago. Me hizo pensar mucho, replantearme muchas cosas porque por desgracia esto sigue ocurriendo. Ojalá podamos remover algo en las mentes de quienes vena la serie y que concienciemos un poco.

"Para mí como actriz no fue real, pero soy mujer y por mucho que vaya con el chip de que no es real, sé que puede serlo". Elena Rivera

Eric, cuando se estrenó el tercer episodio de Veneno, dijiste te sabía mal que los medios se centraran en tu desnudo e ignoraran otros que, para ti, eran mucho más importantes a nivel social y cultural, ¿qué te gustaría que no pasara desapercibido en Alba?

Es muy peligroso caer en lo morboso. Por ejemplo, tienes a los actores que hacen de violadores que son muy atractivos, hay un peligro ahí de no centrarse en lo que realmente estamos contando. Aunque haya muchas tramas lo realmente importante es la violación que sufre Alba y cómo la afecta a ella ese hecho y a la gente que la rodea. Se puede hablar de muchas cosas, pero lo que me gustaría es que realmente nos centráramos en lo importante y se creara conciencia sobre la cultura de la violación.

Jason Fernández, Pol Hermoso y Álvaro Ricoen el banquillo en una escena de 'Alba'. Atresmedia

Para terminar, decidnos cuál es la escena de la serie de la que os sentís más orgullosos. Como hay que evitar spoilers, dadnos alguna referencia que nos sirva para identificarlas cuando las veamos.

EM: Una es la del plano secuencia, nos quedamos muy contentos y fue muy bonito todo el proceso. Y luego la del episodio ocho. Cuando las veáis sabréis cuáles son.

ER: Yo me quedo con la del comienzo del episodio tres. Solo diré que cuando dijeron "corta, corta", me tuvieron que llevar una silla y agua porque me mareaba, estábamos ahí en pleno paseo marítimo de Villajojosa y la gente que pasaba alrededor me miraba. En la escena yo tenía que estar en un estado de ansiedad muy a tope porque es una situación muy límite para Alba. Me metí tan de lleno en el personaje que se me fue un poco la vista y estaba de verdad mareadísima.

EM: Sí fue una escena muy intensa. Ella estaba en lo suyo y yo estaba en un punto distinto, porque mi evolución en la escena era como más escalonada. ¿Elena, te acuerdas que una escena planificada para dos horas y estuvimos casi cinco horas rodando?.

ER: Es verdad. Esa escena es para mí un poco el resumen de lo que es la serie y tiene unos picos muy altos.



EM: Además fue muy bonito porque durante esas cinco horas hicimos algunas pausas para comer algo y no desconectamos, estábamos muy comprometidos con lo que queríamos contar.



ER: Es que esa escena es clave en la trama. Ahí lo dejamos.

'Alba' se estrena el domingo 28 de marzo en Atresplayer Premium.

