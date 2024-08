Adiós a 'The Acolyte': la última serie del universo Star Wars ha sido cancelada por Disney+

Adiós a 'The Acolyte': la última serie del universo Star Wars que ha sido cancelada por Disney+

Disney+ acaba de cancelar The Acolyte. Según ha confirmado Deadline, la última serie del universo Star Wars creada por Leslye Headland no continuará tras su primera temporada de ocho episodios. El anuncio llega más de un mes después del estreno de la ficción que protagonizaba Amandla Stenberg junto a Dafne Keen, Charlie Barnett y Rebecca Henderson, entre otros.

La ficción se trasladaba hasta un siglo antes de que tengan lugar los acontecimientos de la saga Skywalker, situándose al final de la Era de la Alta República, un periodo que ya se ha mostrado en algunas series, novelas y cómics de Star Wars.

Concretamente, narraba lo que ocurría cuando una investigación sobre una impactante ola de crímenes enfrentaba a un respetado Maestro Jedi (Lee Jung-jae) con una peligrosa guerrera de su pasado (Amandla Stenberg). A medida que van surgiendo más pistas, se adentran en un oscuro camino en el que fuerzas siniestras revelan que no todo es lo que parece.

'The Acolyte' 1x06

La noticia de la cancelación llega tras un final de temporada que adelantó el posible regreso y el desarrollo de una segunda entrega, pero no pilla por sorpresa, teniendo en cuenta la mala acogida que tuvo entre los fans.

Regresos y próximos estrenos

Tras la noticia de la cancelación de The Acolyte, el próximo estreno que prepara el universo Star Wars es Skeleton Crew, que se estrena en Disney+ el 3 de diciembre y que será muy distinta a The Acolyte, principalmente por tener un elenco compuesto por niños y un enfoque similar a los cuentos de aventuras infantiles al estilo Amblin de los años 80.

Por otro lado, también se sabe que la segunda y última temporada de Andor, el drama político protagonizado por Diego Luna, tiene fechado su estreno para 2025; y que la segunda temporada de Ahsoka está en desarrollo.

De las que no hay más noticias es de series como El libro de Bobba Fett ni del otro spin-off Obi-Wan Kenobi. La primera de ellas tenía previsto ampliar su historia con una película centrada en el mismo personaje, pero finalmente se ha decidido focalizar esfuerzos en la continuación de The Mandalorian, que finalizará con una película centrada en el Mandaloriano de Pedro Pascal y el pequeño Grogu.

Y en cuanto al caso de Obi-Wan Kenobi, la situación es similar. La cancelación no se ha anunciado formalmente por parte de la plataforma, pero la serie protagonizada por Ewan McGregor no continuará con más episodios. Así lo dejó caer el propio actor, explicando que no estaba sobre la mesa traer de vuelta al icónico personaje, a pesar de que a él le encantaba interpretarlo.