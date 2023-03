Quinta Brunson: "La gente ya debate todo el día en Twitter, cuando pone una serie quiere desconectar"

Colegio Abbott (Abbott Elementary) es un caso insólito de la televisión actual: un éxito instantáneo de las series en abierto. En una época en la que los carteles están repletos de nombres conocidos y cuando parece que todo tiene que ser high-concept o una franquicia para llamar la atención, lo que ha conseguido esta comedia de ABC (que aquí puede verse en Disney+) es excepcional.

La serie creada y protagonizada por Quinta Brunson conquistó al público a la crítica y la industria. Con su primera temporada ha conseguido más de 60 nominaciones y 30 galardones, entre ellos tres premios Emmy y tres Globos de Oro. La segunda, aún en emisión en Estados Unidos, mantiene un 98% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes y un promedio de cuatro millones de espectadores por episodio. Es un éxito incontestable.

Lo más llamativo es que una serie sobre el día a día de los profesores de una escuela pública haya conseguido convertirse en un fenómeno sin tener ningún gran reclamo entre sus actores, que son en su mayoría negros, estando ambientada en un mundo tan poco glamouroso, y atada a las restricciones de tiempos y uso del lenguaje de la televisión generalista.

'Colegio Abbott'

Esa supuesta libertad que ofrecen las plataformas de streaming y los canales de cable, nunca llamó la atención de Brunson. Al contrario, su deseo y objetivo siempre fue vender su serie a una de las cadenas en abierto. Sobre este y otros temas habló SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL con la creadora de Colegio Abbott.

Somos muy cínicos como espectadores, ¿esperabas que la serie tuviera éxito cuando estabais rodando el piloto?

Cuando terminamos de rodar el piloto y lo entregué sabía que habíamos hecho el mejor trabajo posible, por supuesto, pero tuve la sensación de que también habíamos hecho algo especial. Todo estaba en su lugar, la dirección de Michael Wetsone tenía el tono perfecto, todo el elenco tenía química desde el principio, parecía una escuela pública real...

Si no le hubieran dado luz verde a la serie con el tiempo lo habría superado, como tantas otras veces mi vida, y lo habría intentado de nuevo, pero sabía que era bueno y que podía ser un lugar feliz. El éxito no me sorprendió necesariamente, pero estoy muy agradecida por ello y por saber que el público se siente bien viéndonos.

"Quería que la serie fuera optimista, un lugar al que quieres volver cada semana"

¿Por qué era importante para ti que la serie se emitiera en una cadena en abierto?

La vida real ya es lo suficientemente estresante, así que queríamos que nuestra serie pudiera proporcionar un poco de respiro. Lo que quería era hacer una comedia para sentirse bien, que solo durara 22 minutos y que sin ser cursi, que fuera algo que toda la familia pudiera ver junta en el salón de su casa.

Las comedias de streaming tienen tanta libertad que no saben qué hacer con ella, hasta tienes tiempo ilimitado con episodios que pueden durar 40 minutos y a veces casi una hora. A mí me gusta la estructura de las comedias de 22 minutos con cortes publicitarios, creo que hay algo reconfortante en esas dosis cortas en las que entras a las vidas de los personajes cada semana.

¿Le ha sorprendido saber que la serie ha motivado a algunas personas a convertirse en profesores?

Fue una sorpresa para mí. Se me hacía raro porque estamos siendo honestos con que es un trabajo que no está bien remunerado y que en la escuela pública tienen que hacer malabares para incluso tener los materiales que necesitan para dar las clases, lo cual puede ser muy frustrante, pero es un trabajo de vocación y si lo amas es gratificante a pesar de las dificultades.

Yo no quería hacer una serie en la que se debatiera constantemente sobre los problemas de la escuela, el racismo sistémico o la pobreza estrucutural, sino mostrar a los profesores como personas que trabajarían en cualquier oficina de cualquier sector. La realidad está en el fondo para quien la quiera ver, pero quería que la serie fuera optimista, un lugar al que quieres volver cada semana. La gente ya debate todo el día en Twitter, cuando pone una serie quiere desconectar.

La sala de profesores de 'Colegio Abbott'

¿Crees que el trabajo del educador está poco valorado en la sociedad actual?

Sí, por un lado, influye el hecho de que sea una profesión principalmente ocupada por mujeres, y como pasa con los cuidados, es algo que se da por hecho y no se valora como debe. Los trabajos más importantes son los más fáciles de ignorar, porque la enseñanza no tiene brillo ni glamour.

Con la pandemia la gente empezó a darse cuenta del importante papel que juegan los profesores. Cuando se vieron con sus hijos las 24 horas, y tuvieron que encargarse de controlar que hicieran sus deberes o de enseñarles ellos mismos, fue cuando muchos descubrieron cuan necesarios son.

Se volvían locos con sus propios hijos, ahora imagina el trabajo de un profesor cada día con 30 niños. Y lo hacen todos los días. Imagínese un maestro haciendo 30 de su hijo que es una locura, y lo hacen todos los días. En Estados Unidos a muchos les gustaria poder hacer huelga, pero aman tanto su trabajo que no quieren correr el riesgo de dejar a los niños sin educación durante mucho tiempo.

"Muchos de mis episodios favoritos son esos que algunos llaman "de relleno"

La serie ha pasado en segunda temporada a tener 22 episodios , ¿cuáles fueron los retos o ventajas de que fuera más larga?

Al principio me intimidó un poco porque ya tenía las tramas dibujadas de lo que iba a pasar con los personajes, pero luego me di cuenta de que era una oportunidad para incluir episodios en los que la trama no tiene por qué tener tanto peso.

Las cosas no tienen que ser siempre intensas o de vida o muerte, está bien un episodio divertido en el que sigues a los personajes que ya conoces haciendo el tonto y pasas un buen rato con ellos, es como si estuvieras con tus amigos en la vida real.

Uno de mis episodios favoritos que hicimos este año es el de los huevos, en el que todo gira alrededor de los niños y sus experimentos con los huevos y la gravedad. Otro fue el del simulacro de incendios. Cuando pienso en las series que más me gustan, muchos de mis episodios favoritos son esos que algunos llaman "de relleno".

Los pasillos de 'Colegio Abbott' en Halloween

Has dicho que te inspiraste en tu madre para escribir a Bárbara, ¿cuál fue tu inspiración para el personaje de Janine?

Me inspiré en muchas personas de la vida real, pero aunque no lo tuviera en la cabeza como algo premeditado, creo de forma inadvertida Janine tiene mucho de Leslie Knope de Parks and Rec. No estaba pensando en ella, pero ambas tienen ese optimismo y ganas de hacer las cosas bien y superar todos los obstáculos.

Sigue los temas que te interesan