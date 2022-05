Hilary Duff, el alma de 'Cómo conocí a tu padre': “Hablamos del amor a la nueva y a la vieja usanza”

Adiós, Ted Mosby. Bienvenida, Sophie. Tras años deambulando por los despachos de Hollywood, Cómo conocí a tu padre ya está aquí. La primera temporada completa de la secuela espiritual de una de las sitcoms más legendarias (guiño, guiño) del cambio de siglo llega a Disney+ el 11 de mayo y para celebrarlo SERIES & MÁS ha hablado con su nueva protagonista: Hilary Duff.

En un futuro próximo, Sophie (interpretada en su versión de 2050 por Kim Cattrall, la eterna Samantha de Sexo en Nueva York) le cuenta a su hijo cómo conoció a su padre. La historia nos trae al presente y a La Gran Manzana, donde Sophie y su grupo de amigos van a descubrir quiénes son, qué le piden a la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas.

Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, los showrunners de This is us y Con amor, Víctor, están detrás de una producción que ya ha sido renovada por una segunda temporada de 20 episodios. Por delante tienen un desafío complejo: convencer a los fans de Cómo conocí a vuestra madre, encontrar una nueva generación de espectadores y encontrar una respuesta memorable ante la gran pregunta: ¿quién es el padre del hijo de Sophie?

Duff llegó a Cómo conocí a tu padre (una serie que estuvo a punto de protagonizar Greta Gerwig después de rodar un episodio piloto que, sorprendentemente, la CBS dejó pasar en 2014) después de que Disney+ renunciara en el último momento a dar luz verde al revival de Lizzie Mcguire, una serie que convirtió hace veinte años a la actriz y cantante en un ídolo juvenil para la generación millennial.

La estrella y la plataforma no se pusieron de acuerdo en el tono ideal para la vuelta de un personaje que, como sus espectadores, ya había alcanzado la treintena y el revival acabó quedando en tierra de nadie. Con el flamante estreno de la nueva apuesta de Disney+ se matan dos pájaros de un tiro: vuelve la marca Cómo conocí a vuestra madre (hoy algo olvidada, pero muy popular durante su emisión entre 2005 y 2014) y Duff regresa por todo lo alto al medio que la convirtió en una estrella.

En 'Cómo conocí a tu padre', las penas son menos penas en compañía.

¿Cómo de importante era para ti delimitar los límites de la relación entre la serie nueva y Cómo conocí a vuestra madre?

Es inevitable que se hagan comparaciones con la serie original. Cuando me preguntan por esto siempre pienso en ese momento del final del primer episodio en el que descubrimos que Jesse vive en el antiguo piso de Lily y Marshall, un lugar muy querido para mucha gente y que simboliza la conexión de millones de personas con la serie original. Pero la realidad es que somos un grupo completamente nuevo de personas que se tienen que enfrentar a sus propios desafíos, tanto de forma individual como en grupo con la pandilla.

No hay comparación posible entre personajes, cada uno tiene su propio sitio en la historia. Me gusta ver a la serie como una secuela, no como un reboot de Cómo conocí a vuestra madre. La serie es mucho más moderna. Sin criticar a la serie original, ni mucho menos, pero han pasado más de 15 años desde su estreno. Hay muchas cosas nuevas que explorar. Estar en Hulu [plataforma en Estados Unidos de la serie, una marca más adulta comparable a la marca Star dentro de Disney+] nos da más libertad para abordar las cosas que están sucediendo en nuestro mundo actual, un lugar que es más moderno e inclusivo.

Chris Lowell y Hilary Duff en 'Cómo conocí a tu padre'.

El mundo es un lugar diferente desde que se despidió Cómo conocí a vuestra madre en 2014. ¿Qué nos va a contar la nueva serie que no existiera entonces?

Creo que ahora estamos explorando las diferentes formas de conocer gente en el mundo actual. Estamos explorando la vida preguntándonos si el amor verdadero está realmente ahí para ti o si simplemente te estás conformando con lo que aparece en tu camino. Creo que todos esos temas se plantean en la serie y es bueno tener a alguien como Sophie al mando de la historia porque es una romántica empedernida y cree profundamente que el amor está ahí para todos. Nueva York nos permite ir más allá de la revolución tecnológica que hemos vivido en el amor en los últimos años. Que los personajes vivan allí permita que se encuentren con nuevas personas. Ya sea en un lío de una noche o en una relación que quieren explorar. Hablamos del amor a la nueva y a la vieja usanza. Creo que los guionistas han incorporado a la serie esa realidad moderna de una manera muy hermosa.

¿Qué te gustaría que la audiencia se llevara de Cómo conocí a tu padre?

He tenido la suerte de interpretar personajes que realmente conectan con la gente y que resultan amables, cálidos y abiertos. Creo que Sophie representa todas esas cosas. Con el paso de los años y viendo con distancia mi carrera, me he dado cuenta de que estas historias y estos personajes son mi debilidad. Ser capaz de incorporar todo eso a esta serie es genial. Sophie es la protagonista de la historia y la guía del espectador, pero comparte el espacio con otros personajes encantadores que permiten que todo tipo de personas vayan a poder conectar con la serie, que se vean a sí mismos, o vean a sus amigos en una historia que pretende ver estas aventuras y estos temas con una mirada moderna. Me encanta participar en algo así.

Espero que la gente se enamore de todos y cada uno de los personajes de la serie y de todos los caminos y desvíos que vamos a tomar hasta llegar al final. Sophie no es perfecta, pero hace lo posible por llevar el amor a su vida: en otra persona, en sus amigos y en sí misma. Ojalá la audiencia se suba a este tren con nosotros y encuentre su sitio, como lo hace Sophie.

La nueva pandilla de 'Cómo conocí a tu padre'.

¿Qué hace que Nueva York sea el escenario ideal para esta serie?

Nueva York es como esa noche en la que cae un rayo y todo puede pasar. Aquí eso desemboca en la formación de un nuevo grupo de amigos que encuentran en los demás y en esta nueva dinámica justo lo que necesitaban para seguir adelante. Eso es algo profundamente neoyorquino. En cualquier momento puede pasar algo que cambie tu vida. Abres la puerta de tu casa, sales a la calle y tienes todo lo que necesitas a tu alcance. Lo bueno, lo malo, todo está ahí. Nos da muchas oportunidades para hablar de las experiencias y las situaciones que quiere abordar Cómo conocí a tu padre.

Kim Cattrall aparece en la serie como la Sophie del futuro que ejerce como narradora de la historia. ¿Cómo fue contar con un icono como ella en la serie?

Me contuve y no le hablé de Sexo en Nueva York en ningún momento. A pesar de que no trabajaba los días que ella estaba en el plató, no dudé en acercarme. Me faltó poco para gritar: “¿dónde está?”. Poder contar con ella en Cómo conocí a tu padre es un triunfo enorme para la serie. Personalmente es un honor que sea ella la encarga de interpretar a la Sophie del futuro. Es una mujer elocuente, divertida, agradable y abierta. Todo lo que me gustaría que Sophie fuera en su vida. Es muy reconfortante verla en el futuro y saber que las cosas le salieron bien, porque la versión que nos encontramos en el presente es un pequeño desastre.

¿Qué consejo le darías a alguien que está buscando pareja actualmente?

Creo que si quieres conocer a alguien lo primero que tienes que hacer es conocerte, saber quién eres, qué te gusta y qué no te gusta. Intenta enfrentarte a ello con confianza. Creo que ese es el mejor consejo que puedo dar. Nunca he ligado por internet o con apps, pero tengo muchos amigos que sí. Me cuesta imaginarme presentándome como algo que debe entrar por los ojos y conseguir que muevas el dedo a la derecha o la izquierda. Tienes cinco segundos para proyectar una imagen y presentarte. Me parece un proceso brutal intentar capturar de repente que eres alguien divertido, inteligente e interesante en tan poco tiempo. Creo que en el panorama de las citas, cuando estás intentando encontrar el amor, lo imprescindible es conocerte a ti mismo y estar seguro de que eres todo lo que necesitas ser. Ver a esa otra persona como un posible extra positivo a todo lo que tienes en la vida. Y si lo que quieres es simplemente divertirte, ¡diviértete!

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan