Así se hizo 'Dopesick: Historia de una adicción', la serie sobre los orígenes de la crisis de opioides en EE.UU.

El 12 de noviembre llega Dopesick: Historia de una adicción a Disney+, la esperada miniserie que narra los orígenes de la epidemia de opioides que azota a los Estados Unidos. Una crisis que fue causada por Purdue Pharma, la farmacéutica que lanzó al mercado Oxycontin afirmando que era un medicamento milagro, porque solo el 1% de los pacientes generaban adicción, y amasó millones basados en una mentira.

La agresiva estrategia de marketing y los falsos argumentos de venta utilizados por Purdue Pharma para convencer a los médicos de que recetaran su potente y peligroso medicamento, como quien receta un ibuprofeno, lo vemos intercalado con otros puntos de vista durante un período de casi diez años, en los que se nos muestra a la familia Sackler, propietaria de la farmacéutica, las historias de las víctimas, los asistentes de la fiscalía y una investigación de la DEA. Todo conforma un puzzle terrorífico en el que se evidencia el desamparo de los ciudadanos ante unas agencias gubernamentales irresponsables.

Sobre la estructura elegida para contar la historia, por qué decidió incluir el punto de vista de los Sackler, qué fue lo qué más le impactó durante el proceso de investigación o si ha sufrido acoso por parte de los implicados, SERIES & MÁS conversó con Danny Strong (Game Change, Empire), el creador y guionista de una de las series más interesantes y apasionantes que veremos este año.

"No solo estamos hablando de una compañía criminal, las agencias gubernamentales de los Estados Unidos, que se supone que tendrían que proteger a sus ciudadanos, le facilitaron las cosas a la farmacéutica"

Michael Keaton en la serie 'Dopesick' de Disney+

'Dopesick' sigue varios puntos de vista en distintas líneas temporales y hace que todo parezca por momentos una historia de terror, ¿cómo decidiste que esa era la mejor forma de contar la historia?

Eso es justo lo que quería transmitir, porque yo veo lo que cuenta Dopesick como una historia de terror. Sobre los saltos entre diferentes líneas temporales, había cuatro tramas principales que quería seguir: la de los asistentes de la fiscalía persiguiendo la historia de Purdue Pharma, el origen de Oxycontin, las víctimas y la investigación de la DEA, y todas ocurren en diferentes momentos. Siempre está la opción de contarlo todo de forma lineal, pero entonces la investigación de la DEA no entraría hasta el episodio 5 y a la fiscalía hasta el 7. Creo que no funcionaría dramáticamente, pero sobre todo, lo que conseguimos intercalándolas y conectándolas entre sí es que todo sea más escalofriante, porque vemos las causas y las consecuencias; es justo lo que quería que fuera la serie, porque es increíble que esto haya ocurrido. Estoy convencido de que esta era la mejor forma de contar la historia.

¿Qué fue lo que más te impactó durante la fase de investigación para preparar los guiones?

Sería difícil quedarme con una sola cosa que me hubiese impactado. Diría que lo peor fue descubrir que todo el concepto de la campaña de marketing de Oxycontin estaba basado en una mentira, que era afirmar que era menos adictiva que otros opioides, porque sabían que era falso. A partir de ahí la mentira se fue haciendo cada vez más grande porque tenían que encontrar un nuevo argumento cada vez que la droga no hacía lo que se suponía que debía hacer. Lo más asombroso es el hecho de que fueron capaces de mentir la respecto durante tantos años y finalmente salirse con la suya, a pesar de que se presentó un caso en su contra. Aún sigue abierto y aunque Purdue Pharma se declaró culpable, los Sackler no asumirán responsabilidades a nivel personal, eso nunca dejará de sorprenderme. Y es indignante saber que no solo estamos hablando de una compañía criminal, las agencias gubernamentales de los Estados Unidos, que se supone que tendrían que proteger a sus ciudadanos, le facilitaron las cosas a la farmacéutica a través de la FDA, el congreso y los niveles más altos del departamento de justicia.

"Betsy representa a las víctimas de esta crisis, una persona trabajadora que genera adicción sin saber siquiera lo que le está pasando a su cuerpo"

¿Por qué era necesario para ti mostrar el punto de vista de la familia Sackler?

Porque eran los que dirigían Purdue Pharma y mintieron durante años. Durante mucho tiempo dijeron que eran miembros pasivos de la compañía, que solo estaban en la junta, pero no sabían lo que pasaba. Entonces muchos correos electrónicos que contradecían eso salieron a la luz y dejaron claro que no solo sabían todo lo que estaba ocurriendo sino que eran ellos quienes tomaban las decisiones. Por eso necesitábamos que eso se viera en la serie, mostrar sus acciones en primera persona ver cómo surgían las estrategias de marketing y toda la red de engaños criminales de la que sacaron provecho económico.

Rosario Dawson interpreta a una agente de la DEA interesada en el caso.

El personaje que interpreta Kaytlin Dever nos rompe el corazón, ¿cuál fue tu inspiración para crear a Betsy?

Betsy representa a las víctimas de esta crisis, una persona trabajadora que genera adicción sin saber siquiera lo que le está pasando a su cuerpo. Debido a lo que la campaña de Purdue Pharma comenzó en pueblos mineros, quería que uno de los personajes los representara porque viendo vídeos me llamó mucho la atención el orgullo que sienten por su trabajo las personas que trabajaban en esas minas y la conexión casi mística que tenían con las montañas. Viendo el vídeo de una mujer que trabajaba allí, una mujer lesbiana, empecé a pensar lo difícil que debía ser para ella ser libre en una comunidad tan religiosa como las de Virginia, así que decidí crear el personaje de Kaytiln Dever para explorar con ella no solo la tragedia de la adicción, sino también para hablar de otros temas más allá de Oxycontin.

"Hemos sufrido algo de acoso, pero nada de lo que preocuparse o alarmarse en ningún sentido"

¿Has recibido algún tipo de amenaza por parte de los implicados?

Sí, un poco. Hemos estado recibiendo cartas de un abogado de los Sackler. Solo puedo asumir que cobra por carta enviada porque son realmente ridículas las cosas que dice, no tienen ningún fundamento y no representan una amenaza legal real. No estamos preocupados en ese sentido. También hemos sufrido acoso online por parte de algunas organizaciones independientes. No puedo probarlo, pero no parecen realmente independientes sino financiadas por Purdue o los Sackler, es muy obvio. Sí, hemos sufrido algo de acoso, pero nada de lo que preocuparse o alarmarse en ningún sentido.

'Dopesick' se estrena el 12 de noviembre en Star de Disney+.

También te puede interesar...

• Todo sobre 'El caso Lewinsky' que se estrena en laSexta

• Crítica: 'Claroscuro', una original mirada a la experiencia de ser negro (o fingir que no lo eres)

• 'Starstruck' es tan buena, que os hará olvidar los fallos de HBO Max

Sigue los temas que te interesan