Crítica: 'Nine Perfect Strangers', la serie alucinógena del año ata su final de forma satisfactoria

Nicole Kidman es la enigmática Masha en la serie 'Nine Perfect Strangers'. Amazon Prime Video

Durante la presentación de Nine Perfect Strangers ante la prensa, Nicole Kidman dijo: "La gente nos pide que definamos la miniserie, pero sabemos cómo. Preguntadnos a cualquiera de nosotros qué género es, no tenemos ni idea". Ese no saber en qué serie están se nota desde el principio y se mantiene hasta el final. Michael Shannon y familia estaban en un drama muy serio, Melissa McCarthy y Bobby Cannavale en una comedia romántica, Regina Hall en una película de terror y Nicole Kidman en un thriller de videoclub de los 80.

Suena como la receta perfecta para el desastre, pero, sorprendentemente, este enajenado cóctel funciona. Principalmente, porque su elenco está lleno de estrellas y lo dieron todo, aunque no supieran que estaban haciendo. Y también porque la serie en sí no se toma demasiado en serio y eso es un soplo de aire fresco. El resultado es loquísimo, pero entretenido, si desde el principio entramos en el juego, nos bebemos las bebidas de Masha y nos dejamos llevar.

Al parecer, los lectores de la novela de Lianne Moriarty, que aquí adaptó David E. Kelley, han quedado muy satisfechos con el resultado. Incluso, hay quien afirma que prefiere el final de la serie al del libro, algo que E. Kelley también consiguió con su adaptación de Big Little Lies, basada en una obra de la misma autora. La adaptación es bastante fiel en espíritu, con algunos cambios, como el pasado de Masha y sus objetivos, su relación con Carmel (Regina Hall) y el final con sus muchos finales. Y en este punto os tengo que decir adiós, si aún no habéis visto el útlimo episodio, porque a partir de aquí habrá spoilers.

El elenco de 'Nine Perfect Strangers'.

Entremos en materia. Para empezar tengo que decir que la revelación de que Carmel fue la persona que disparó a Masha me pilló por sorpresa. No por el giro en sí, que era tan absurdo que por un momento pensé que podía ser una alucinación de Masha, sino porque nunca sentí que descubrir la identidad del asaltante del aparcamiento fuera un misterio que tenía que resolver la serie. En cualquier caso, bienvenido sea, por supuesto, no desentona con lo que estábamos viendo, y Regina Hall está genial en su interpretación desquiciada.

Las otras dos grandes revelaciones del final son, por un lado, que Masha montó todo este tinglado porque quería tener una experiencia sensorial en la que pudiera reencontrarse con su hija, y sus pacientes eran los conejillos de indias de su experimento personal. Por el otro, que el poco ortodoxo tratamiento, funcionó, de alguna manera, con los Marconi y con ella.

Lapochka.

Aunque Masha no tenía un interés real en sanar a nadie más que a ella misma, para cuando los nueve perfectos extraños están listos para dejar Tranquillum, han aprendido a perdonarse a sí mismos y están listos para dejar atrás sus traumas. Quizá todo se deba al síndrome de Estocolmo o tal vez a los efectos de las drogas, pero se van sintiéndose mejores consigo mismos. Están tan conformes con el tratamiento recibido, que dejan una reseña de cinco estrellas por su estadía a los agentes de la policía que los interrogan.

En el epílogo, todos reciben su final feliz. La duda es si ese final feliz se los dio Masha con su tratamiento o Frances como personajes de su nueva novela. Podemos elegir el que prefiramos, pero en ambos casos el cierre deja una sensación positiva contagiosa.

'Nueve perfectos desconocidos' está disponible en Amazon Prime Video.

