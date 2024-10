El trágico accidente que rompió al Hombre de acero: ya puedes ver en España el documental 'Super/Man'

De actor desconocido a estrella de cine icónica, Christopher Reeve ha pasado a la historia como el Superman definitivo de la gran pantalla cuando décadas antes de que los superhéroes se apoderaran de las pantallas de cine, él hizo creer al mundo que un hombre podía volar. Sin embargo, el verdadero significado de heroísmo lo enseñó con su lucha como activista tras el accidente que sufrió en 1995.

Ahora, dos décadas después de su muerte, ocurrida cuando solo tenía 54 años, llega a los cines Super/Man: La historia de Christopher Reeve, un emocionante documental que celebra su vida, su obra y su legado, mostrando a un hombre con espíritu de acero en toda su dimensión, sin ignorar los momentos más oscuros de sus desafíos personales.

Dirigido por Ian Bonhôte y Peter Ettedgui, este documental estrenado en Sundance 2024 combina grabaciones caseras nunca antes vistas y audios del propio Reeve narrando partes de su autobiografía Still Me, tejiendo una doble narración que avanza y retrocede en el tiempo, para explorar el impacto que tuvieron en su vida dos momentos cruciales en la carrera de Christopher Reeve: su elección para el papel de Superman en 1978 y su parálisis en 1995.

La película destaca tanto la fuerza emocional de Reeve como su vulnerabilidad, presentando un retrato íntimo de su vida familiar, especialmente el papel fundamental que jugó su esposa Dana como cuidadora y defensora.

A través de entrevistas con sus hijos y amigos cercanos como Robin Williams y Glenn Close, Super/Man retrata el impacto de Reeve como alguien que inspiró a otros a descubrir su propia fuerza interior, recordando que el verdadero heroísmo reside en perseverar frente a obstáculos monumentales.

Christopher Reeve, el SuperMan definitivo

También muestra las primeras entrevistas ampliadas jamás filmadas con los tres hijos de Reeve sobre su padre, y entrevistas con actores de Hollywood de primera fila que fueron colegas y amigos de Reeve.

El resultado es una película profundamente conmovedora que pone en primer plano al hombre detrás de Superman, mostrando un retrato completo que abarca tanto los momentos álgidos e inspiradores como las oscuras profundidades del viaje de Reeve.

Su carrera

A lo largo de sus 34 años de carrera, Reeve acumuló numerosos créditos en el cine y la televisión, incluido el papel del protagonista de la película Superman y sus tres secuelas (1978-1987), una carrera por la que ganó un Premio de Cine de la Academia Británica, un Premio Emmy, un Premio Grammy y un Premio del Sindicato de Actores.

Tras el éxito de Superman, Reeve rechazó papeles en películas de acción, decantándose por películas pequeñas y obras de teatro con personajes complejos. Apareció en películas de gran éxito de crítica como En algún lugar del tiempo (1980), Las bostonianas (1984), El reportero de la calle 42 (1987) y Lo que queda del día (1993), y en las obras de teatro Fifth of July en Broadway y The Aspern Papers en el West End londinense.

'Super/Man: La Historia De Christopher Reeve' | Tráiler subtitulado

El accidente que lo cambió todo

El accidente de Christopher Reeve ocurrió el 27 de mayo de 1995 durante una competencia ecuestre en Virginia (Estados Unidos). Reeve estaba participando en un concurso de salto cuando su caballo, llamado Eastern Express, se detuvo bruscamente ante uno de los obstáculos.

Reeve fue lanzado sobre la cabeza del caballo, y aterrizó de manera que sufrió una fractura en las vértebras cervicales. El accidente lo dejó paralizado desde el cuello hacia abajo, sin capacidad de movimiento ni sensibilidad en su cuerpo.

La lesión, una fractura entre las vértebras C1 y C2, es una de las más graves que se puede sufrir, ya que afecta directamente la respiración y el control del cuerpo. Tras el accidente, Reeve fue conectado a un respirador artificial y se sometió a varias cirugías.

'Super/Man: The Christopher Reeve Story'

Su legado como activista

Los médicos no esperaban que sobreviviera, pero Reeve desafió esas expectativas. Se conviritió en un defensor incansable de la investigación sobre lesiones medulares y la mejora de la calidad de vida de la comunidad de personas con discapacidad.

A lo largo de los años, Reeve utilizó su visibilidad para promover avances científicos en el tratamiento de lesiones espinales y para abogar por una mayor inclusión y derechos para las personas con discapacidades.

Su lucha personal inspiró a millones de personas, y su legado sigue vivo a través de la Fundación Christopher & Dana Reeve, que continúa financiando investigaciones para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por estas lesiones.