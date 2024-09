Adiós a 'Joker 3': Joaquin Phoenix desvela el motivo por el que no volverá a interpretar al personaje nunca más

Adiós a 'Joker 3': Joaquin Phoenix desvela la razón por la que no volverá a interpretar al personaje nunca más

No habrá una tercera parte de Joker. Así lo ha dejado caer Joaquin Phoenix en el Festival de Venecia, aclarando que hay una razón de peso por la que no volverá a interpretar al icónico personaje del Universo DC en una posible tercera película.

Durante la rueda de prensa que concedieron los protagonistas y el director de Joker: Folie à Deux, Phoenix habló sobre su proceso interpretativo y el tener que volver a someterse a una exigente dieta para dar vida al personaje.

En el pasado 2020, el actor fue noticia cuando reveló que había perdido 23 kilos durante la preparación del personaje de Arthur Fleck, y para traerlo de vuelta tuvo que someterse a un proceso similar. "No voy a hablar de los detalles de la dieta porque creo que nadie quiere oír eso. Pero esta vez fue incluso más complicado porque había que ensayar muchas escenas de baile, cosa que no hice la última vez", contaba el actor.

"Me pareció un poco más difícil, eso seguro. Y ahora tengo 49 años, así que probablemente no debería volver a pasar por esto. Puede que se haya acabado", añadió, sin especificar cuánto peso ha perdido en esta segunda ocasión.

"Sé que la última vez fui yo quien tuvo la responsabilidad de hablar sobre esto, pero es difícil hacerlo de tal manera que no se convierta en una obsesión, porque estás trabajando todo el tiempo para llegar a un cierto peso", expresó Phoenix. "Acabas hablando de ello y luego parece que un actor no para de hablar de cuánto peso ha perdido. Al final de aquello acabé tan harto y enfadado conmigo mismo que pensé 'no voy a hacer más esto'".

Tráiler | 'Joker: Folie à Deux'

Folie à Deux es la continuación de Joker, la película de Todd Phillips de 2019, que ganó hasta dos premios Oscar, uno por la actuación de Phoenix y otro por la banda sonora original de Hildur Guðnadóttir.

El oscuro largometraje musical nos sitúa en Arkham Asylum, donde Arthur -también conocido como Joker- está encerrado desde el final de la primera película. Allí surgirá el primer encuentro con otra paciente: Harley Quinn (Lady Gaga).

Después del encuentro casual en los pasillos de este inhóspito lugar, ambos se enamoran perdidamente y profundamente, y planean liberarse para conquistar el mundo. Esto acaba llevándoles por las calles de Gotham, donde bailan pensando que son los únicos habitantes de la ciudad.

Se estrenará en cines el 4 de octubre de este año, exactamente cinco años después de que proyectara la primera película.