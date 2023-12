El director de 'Love Actually' admite que la escena más famosa de la película "no ha envejecido bien"

Veinte años después del estreno de Love Actually, su guionista y director admite que la escena más conocida de la película es "acosadora" y "un poco rara". Durante la promoción de su última película, Genie, Richard Curtis ha reflexionado sobre su clásico de Navidad que este año está de aniversario.

Según Curtis, la escena en la que Mark (el personaje de Andrew Lincoln) profesa su amor a Juliet (Keira Knightley), la esposa de Peter (Chiwetel Ejiofor), su mejor amigo, en la puerta de su casa mientras él está en el interior "no ha envejecido bien", declaró en The Independent.

"Ahora creo que es un poco rara. Recuerdo que hace unos siete años alguien me tomó por sorpresa, me iban a entrevistar y me dijeron: 'Por supuesto, nos interesa sobre todo la escena del acosador', y yo dije: '¿Qué escena es ésa? Y entonces me educaron sobre el tema".

[Calendario de series y películas en diciembre: todos los estrenos de las plataformas]

La escena es la más popular de la película y ha sido homenajeada y también pariodiada cientos de veces en la cultura popular. Se ha convertido en icónica e inmediatamente reconocible, incluso para quienes nunca han visto Love Actually.

"Todo lo que puedo decir es que mucha gente inteligente estaba involucrada en la película en ese momento", continúa Curtis. "En ese momento no pensamos que fuera una escena de acoso. Pero si ahora es interesante o divertido analizarla con una perspectiva, Dios bendiga nuestro mundo progresista."

Andrew Lincoln también dio su versión sobre la escena en una entrevista en Entertainment Weekly en 2017. "En una de las películas más románticas de todos los tiempos, tengo que interpretar al único chico que no consigue a la chica", dice. "La historia es como un prisma en el que se analizan las distintas cualidades del amor. El mío no era correspondido. Así que me tocó ser ese tipo raro acosador"

El director de Notting Hill también reconoció otra cosa que se ve diferente con los ojos de 2023 cuando revisitó la película para el especial del 20 aniversario de ABC The Laughter & Secrets of Love Actually: 20 Years Later (Las risas y los secretos de Love Actually: 20 años después), durante el cual admitió que a la película le faltaba diversidad.

[Premios Goya 2024: en qué plataformas se pueden ver las películas nominadas]

"La falta de diversidad me hace sentir incómodo y un poco estúpido", dijo Curtis. "Ya sabes, creo que hay una especie de tres tramas que tienen una especie de jefes y gente que trabaja para ellos. Hay cosas que cambiarías, pero por suerte, la sociedad está cambiando. Mi película está destinada a sentirse desactualizada”, contó Curtis.

"Hay un amor tan extraordinario que sucede cada minuto de tantas maneras en todo el mundo, que me hace desear que mi película fuera mejor. Las películas pueden actuar como un recordatorio de lo encantadoras que pueden ser las cosas y de cómo hay todo tipo de cosas que podríamos pasar por alto y que son, de hecho, los mejores momentos de nuestras vidas", concluyó.

20 años del estreno del clásico navideño

La comedia romántica navideña por excelencia se estrenó en noviembre de 2003 en Estados Unidos y en diciembre en el Reino Unido. Escrita y dirigida por Richard Curtis cuenta con un reparto coral de grandes estrellas del momento, encabezado por Hugh Grant, Colin Firth, Alan Rickman, Emma Thompson, Laura Linney, Keira Knightley, Rowan Atkinson, Liam Neeson, Bill Nighy y Andrew Lincoln, entre otros.

La historia, que explora diferentes aspectos del amor a través de 10 historias distintas en las que intervienen diversas personas, muchas de las cuales se van interrelacionando a medida que avanza la trama, comienza cinco semanas antes de Navidad y se desarrolla en una cuenta atrás semanal hasta la festividad, seguida de un epílogo que tiene lugar un mes después.

Sigue los temas que te interesan