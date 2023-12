El increíble cambio físico de David Caruso, el icónico Horatio de 'CSI: Miami', tras seis años lejos de las cámaras

Tras 42 años de carrera, David Caruso se retiró del mundo de la interpretación en 2012 cuando fue cancelada repentinamente la serie CSI: Miami, en la que dio vida durante 10 temporadas y 232 episodios al icónico Horatio Cane.

CBS anunció la decisión de cancelarla tres meses después de que finalizara el rodaje de la décima temporada, por lo que el equipo no tuvo margen para darle un cierre a las tramas ni una despedida en condiciones a sus personajes.

"Sinceramente, no tenía las herramientas", admitió el actor sobre su salida de la serie en una entrevista en 2000 con The New York Times. "No sabía cómo manejar la responsabilidad. Lo hice como un aficionado. No me di cuenta de lo disgustada que estaba la gente hasta que terminó la serie".

"Creo que tiene mucho que ver con el miedo. Me aterrorizaba no estar a la altura del trabajo. El nivel de calidad era muy alto y yo estaba en un pánico total. "Estaba en un sueño. Y era una fantasía que me aterrorizaba, porque ahora que mi sueño estaba aquí, sentía que todo se esfumaría, que dejaría caer la pelota, que la perdería. Y no me daba cuenta de que estaba creando tensión en el programa, afectando a otras personas".

Su primer papel acreditado fue en la película de 1980 Getting Wasted (Hippies en la academia), en la que interpretó el papel de Danny, al que siguieron otros en títulos como Llegan sin avisar, Volver al amor, Oficial y caballero o Acorralado.

A lo largo de los años 80 participó en ficciones policiales como Crime Story, H.E.L.P. y Canción triste de Hill Street donde apareció en siete episodios. En 1993 llegó su primer papel protagonista como el detective John Kelly en Policías de Nueva York (NYPD BLUE).

Tuvo un gran éxito, pero, según informó Rolling Stone, Caruso abandonó la serie en el cuarto episodio de la segunda temporada, después de que la cadena se negara a darle un aumento salarial. Después de probar suerte en el cine, Caruso volvió a la televisión en 1997 para interpretar al personaje principal en Michael Hayes, una serie sobre un expolicía. Duró una temporada.

Finalmente, en 2002, Caruso volvió a alcanzar el éxito con CSI: Miami, el primer spin-off de la franquicia CSI: Las Vegas, serie en la que su personaje, Horatio Cane, fue presentado en el final de la segunda temporada. CSI: Miami sigue siendo el último crédito del actor, que desde 2012 decidió alejarse de las cámaras y el mundo del entretenimiento.

El mismo año abrió una galería en Westlake Village en California para artistas emergentes, que actualmente está cerrada, y es copropietario de la tienda de ropa 'Steam on Sunset' con sede en Miami.

‘CSI: Miami’ star David Caruso looks unrecognizable in first sighting since 2017 https://t.co/9KXMj1JVLS pic.twitter.com/ixHpLnfluF — Page Six (@PageSix) December 1, 2023

Desde entonces no se le ha visto públicamente más que en un par de ocasiones. La última fue en el verano de 2017, cuando fue fotografiado junto a sus hijos en el aeropuerto de Los Ángeles.

Seis años después de estar alejado del ojo público, el actor ha sido fotografiado por reporteros del medio Page Six.

Las imágenes en cuestión fueron tomadas el pasado 15 de noviembre en San Fernando Valley, California, y en ellas puede verse a David Caruso haciendo recados con una imagen muy diferente a la de su etapa de CSI. Una imagen que ha sorprendido a los fans, pero de la que ya han pasado once años.

