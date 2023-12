Mark Sheppard, actor de 'Supernatural', tras sufrir seis infartos masivos: "Mis posibilidades eran nulas"

Mark Sheppard, actor conocido por interpretar a Crowley a lo largo de ocho temporadas en la serie Supernatural de The CW, ha revelado que recientemente ha sobrevivido a los seis ataques cardíacos masivos que sufrió en un solo día.

"No os lo vais a creer", escribió el actor británico en su cuenta de Instagram. "Ayer estaba a punto de salir para una cita cuando me desplomé en la cocina. Seis infartos masivos después, y tras ser traído de vuelta de la muerte cuatro veces, aparentemente tenía un bloqueo del 100% en mi LAD (siglas en inglés que se refieren a la arteria descendente anterior izquierda)".

El interprete británico, de 59 años, fue reanimado hasta en cuatro ocasiones por los sanitarios que le atendieron. Los hechos ocurrieron el sábado en su casa de Mulholland Drive en Los Ángeles. La situación, en la que estuvo a punto de perder la vida, fue controlada gracias a la rápida intervención de su esposa, Sarah Louise Sheppard, y de los sanitarios que respondieron a la llamada de emergencia.

"Si no hubiera sido por mi mujer, los bomberos de Mulholland y el increíble personal del St Joseph's, no estaría escribiendo esto. Mis posibilidades de sobrevivir eran prácticamente nulas", escribió. "Me siento muy bien. Humilde una vez más. Mañana en casa", escribió el actor en el pie de foto de un selfie que público en Instagram desde su cama en el hospital, en el que se refirió a la obstrucción de su arteria como "The Widowmaker".

Además de su larga etapa en Supernatural, serie en la que formó parte de las temporadas 5 a la 12, emitidas entre 2009 y 2017, Sheppard es conocido por series de ciencia ficción como Firefly, Doctor Who y Battlestar Galactica. Recientemente ha aparecido en Doom Patrol y Walker: Independence.

Los fans expresaron su apoyo al actor en los comentarios de su publicación, también sus antiguos compañeros de reparto. Misha Collins, que interpretó a Castiel en la serie de The CW, escribió en tono jocoso: "¡Mark! ¡No necesitas hacer lo más grande y lo más grande cada vez! ¿Seis infartos? Dos o tres habrían sido suficientemente impresionantes".

"Nos has impresionado, ¿vale?", continuó. "Ahora deja esto, cúrate y vuelve a la carretera con nosotros. Te quiero, amigo".

Otros excompañeros de Sobrenatural como Felicia Day, Osric Chau, Alaina Huffman, Samantha Smith y Alexander Calvert ofrecieron a Sheppard sus deseos de una pronta recuperación. Matt Bomer, su excompañero de reparto en White Collar, también se unió para decir: "Me alegro de que estés bien, Mark".

La actriz de Doom Patrol Michelle Gomez escribió: "Siento mucho que hayas tenido que pasar por algo así. Pero tú, amigo mío, has sido salvado para hacer grandes cosas. Un abrazo enorme".

