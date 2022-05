Adiós a ‘Crónicas vampíricas’: la franquicia finaliza tras la cancelación de ‘Legacies’ por The CW

No habrá quinta temporada de la serie Legacies. Después de renovar recientemente siete de sus series, la cadena estadounidense The CW ha cancelado el spin-off de The Originals creado por Julie Plec para Warner Bros. TV y CBS Studios. La serie terminará con los últimos capítulos de la cuarta temporada, que se emiten el 16 de junio, y pone fin al recorrido de la franquicia de Crónicas Vampíricas en el canal.

El canal de contenido y series juveniles The CW se prepara para su venta y ayer anunció la cancelación de hasta seis ficciones, entre la que se encuentra Legacies.

La renovación estaba en el aire, y aunque su estrecha vinculación con Crónicas Vampíricas -una de las series más emblemáticas y exitosas de The CW- le daba cierta ventaja con respecto al resto, la cadena decidió finalmente no seguir adelante con más episodios.

La historia de 'Crónicas Vampíricas' como legado de The CW

El spin-off de The Originals -que a su vez es una serie derivada de Crónicas Vampíricas- incluye personajes de ambas series, está protagonizado por Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell), una joven de 17 años descendiente de algunos de los linajes de vampiros, hombres lobo y brujas más poderosos.

Legacies cuenta la historia de una nueva generación de personajes que aprenden lo que significa ser especial en una sociedad que no entiende a los seres sobrenaturales.

Otras series que han sido canceladas

Además de Legacies, la cadena de WarnerMedia y ViacomCBS también ha anunciado la cancelación de otras cinco series: Embrujadas (la de 2018), Dinastía, Roswell, New Mexico y las recién estrenadas 4400 y Naomi. Todas ellas siguen los pasos de Legends of Tomorrow, In the Dark y Batwoman, que tampoco han sido renovadas.

Este panorama deja en el aire la continuación de Stargirl y Tom Swift -spin-off de Nancy Drew-, y sitúa al drama deportivo All American: Homecoming como el único título que ha confirmado su continuación entre la lista de cancelaciones.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan