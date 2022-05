Las películas de estreno más esperadas en mayo 2022: del regreso de Doctor Strange a 'Top Gun: Maverick'.

Mayo va a ser un mes potente en materia cinematográfica. Entre las películas más esperadas que llegan a las salas y a las plataformas de España tenemos la 28.ª del Universo Cinematográfico de Marvel (Doctor Strange en el multiverso de la locura), la flamante ganadora del último Festival de Málaga (Cinco lobitos), la última comedia sobre la vida en los márgenes de Sean Baker (Red Rocket) y la tardía secuela de uno de los grandes éxitos en la carrera de Tom Cruise (Top Gun: Maverick).

En las salas o en la comodidad del sofá (con estrenos como la última comedia de Rebel Wilson), este mes tenemos una cita asegurada con el cine.

'Doctor Strange en el multiverso de la locura' (Cines)

Fecha de estreno: 6 de mayo

Marvel aprovechó la segunda escena postcréditos de Spider-Man: No way home para mostrar al mundo por sorpresa el primer avance de Doctor Strange en el multiverso de la locura, la nueva incursión del universo cinematográfico controlado hasta el último detalle por Kevin Feige.

La participación de Bruja Escarlata y el regreso al cine de superhéroes de uno de sus pioneros (Sam Raimi, director de la primera trilogía de Spider-Man) son dos de los grandes de la segunda película independiente del personaje interpretado por un Benedict Cumberbatch salido del mejor año de su carrera gracias a El poder del perro. La sensacional acogida del público a los universos paralelos ha confirmado la última gran apuesta de Marvel: ahora solo falta descubrir qué personajes se pasarán por sorpresa (o no) por Doctor Strange en el multiverso de la locura.

'Red Rocket' (Cines)

Fecha de estreno: 6 de mayo

Ningún director contemporaneo ha retratado tan bien la vida en los márgenes de la sociedad estadounidense como Sean Baker. El director de The Florida Project y Tangerine está de vuelta con Red Rocket, una comedia negra presentada a concurso el pasado año en el Festival de Cannes. Un sensacional Simon Rex (debería haber estado nominado en los últimos Oscar) interpreta a Mikey Saber, una estrella del porno caída en desgracia que regresa a su ciudad natal en Texas aunque realmente nadie le quiere de vuelta. A medio camino de la picaresca y el drama social, Baker y Rex crean un coctel tan irrestible como agridulce. Sin lugar a dudas, uno de los personajes del año.

'Vuelta al insti' (Netflix)

Fecha de estreno: 13 de mayo

Una mujer de treinta y siete años se despierta de un coma de veinte años y regresa a la escuela secundaria donde una vez fue una popular animadora, pero el mundo es un lugar muy diferente. Rebel Wilson vuelve al cine tres años sin trabajar y con un mediático cambio de imagen que, tal y como quedó claro su trabajo como presentadora de la última edición de los premios BAFTA, no ha hecho que pierda su espectacular vis cómica. La tontorrona premisa de Vuelta al insti es la oportunidad perfecta para que la australiana saque a pasear su talento para el humor físico y reírse de sí misma.

'Hit the Road' (Cines)

Fecha de estreno: 13 de mayo

Una familia viaja por carretera a través de un paisaje abrupto. Pero, ¿a dónde se dirigen? En el asiento trasero, papá lleva la pierna escayolada, pero ¿está realmente lesionado? Mamá ríe y llora todo el rato. El niño ha convertido el coche en un karaoke, y todos se preocupan por el perro enfermo y se ponen nerviosos los unos a los otros. Solo el misterioso hermano permanece en silencio. Con un tono peculiar, entre melancólico y festivo, el debut como director del iraní Panah Panahi (hijo de Jafar Panahi) narra el viaje en coche por carretera de una família que se dirige a un destino incierto, especialmente para uno de sus miembros. Tras su estreno mundial en el Festival de Cannes, Hit the Road ganó la última edición del Festival de Londres.

'Cinco Lobitos' (Cines)

Fecha de estreno: 20 de mayo

Hasta ocho premios se llevó el debut de Alauda Ruiz de Azúa en la última edición del Festival de Málaga, incluyendo la Biznaga de Oro a mejor película. En Cinco lobitos, Amaia (Laia Costa) acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija. Preparad los pañuelos antes de entrar a ver una emocionante película sobre la familia y la maternidad que también pasó por el Festival de Berlin y que está destinado a ser uno de los grandes debuts del cine español en 2022.

'Val' (Filmin)

Fecha de estreno: 20 de mayo

Si alguna vez te preguntaste qué fue de Val Kilmer, una de las grandes promesas de los 80 y los 90 con películas como Batman Forever, The Doors y Top Gun, Val tiene todas las respuestas que necesitabas. Los directores Ting Poo y Leo Scott repasan cientos de horas de grabaciones domésticas del propio actor para obligarnos a mirar al actor con otros ojos. Mientras Kilmer prepara una obra sobre Mark Twain, es diagnosticado de un cáncer de garganta que puede acabar con su capacidad de hablar. En manos de Poo y Scott, la enfermedad es una oportunidad perfecta para reconstruir la imagen pública y privada de un actor que Hollywood había dejado atrás y que este mes aparecerá brevemente en Top Gun: Maverick.

'Top Gun: Maverick' (Cines)

Fecha de estreno: 26 de mayo

Con casi dos años de retraso, por fin estamos a punto de ver Top Gun: Maverick, la segunda parte de uno de los primeros grandes éxitos de Tom Cruise en solitario. Joseph Kosinski (Tron: Legacy) toma las riendas del proyecto después de la muerte del director de la orginal, Tony Scott, aunque también tendremos novedades delante de las cámaras: Miles Teller (Whiplash) será el hijo de Goose, el inseparable amigo de Maverick en el clásico de 1986. La película se verá fuera de concurso en el Festival de Cannes, donde su presidente Thierry Fremoux ha anunciado ya un homenaje para una de las mayores estrellas en la historia de Hollywood.

'Todo a la vez en todas partes' (Cines)

Fecha de estreno: 26 de mayo

Las lenguas viperinas (o las más exquisitas) dicen que la gran película con multiverso de este mes de mayo no es otra que Todo a la vez en todas partes, la nueva película de los Daniels después de deslumbrar con Swiss Army Man. A24 va a conseguir uno de los mayores éxitos comerciales y críticos de su trayectoria con la historia de una inmigrante china (Michelle Yeoh, de Tigre y dragón) que, en medio de una investigación de Hacienda, se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo explorando otros universos. Desafortunadamente, esto la lleva a una aventura aún mayor cuando se encuentra perdida en los mundos infinitos del multiverso. La crítica y el público estadounidense se han enamorado de ella. Que no se te pase.

