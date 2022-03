The CW renueva 7 series de golpe: 'The Flash', 'Kung Fu', 'Superman & Lois' y 'Riverdale', entre otras

The CW renueva 7 series: 'The Flash', 'Kung Fu', 'All American', 'Nancy Drew', 'Superman & Lois', 'Walker' y 'Riverdale' The CW

El canal estadounidense The CW acaba de anunciar la renovación anticipada de hasta siete de sus grandes series, confirmando que habrá nuevas temporadas de The Flash, All American, Kung Fu, Nancy Drew, Riverdale, Superman & Lois y Walker. Este movimiento es algo que ha empezado a convertirse en tradición dentro de la cadena propiedad de CBS y Warner Bros, que suele dirigirse a los más jóvenes para tranquilizarles, augurando que seguirá habiendo más historias que contar para sus personajes preferidos.

Sin embargo, el futuro de la gran marca está en el aire, especialmente desde que se supo que estaban explorando nuevas oportunidades estratégicas y que la compañía Nexstar Media empezó a formar parte de sus afiliados. Además, The CW también debe tener en cuenta los derechos de distribución de sus series, ya que en países como España, se alojan en diferentes plataformas de streaming.

La primera de las series renovadas ha sido The Flash (disponible en HBO Max), que con la confirmación de su novena temporada, se convierte en la serie del "Arrowverso" más larga, tomando el relevo de Arrow (en Netflix), que finalizó con su octava temporada. Por otro lado, se esperaba el regreso de All American (disponible en HBO Max) con una quinta temporada, y el de Superman & Lois (en HBO Max) y Walker (en Movistar Plus+) con una tercera tanda de nuevos episodios. También era predecible que Riverdale (disponible en Movistar Plus+) confirmase su séptima temporada, aunque aún se desconoce si esta será la última. Además, Kung Fu (disponible en HBO Max y Movistar Plus+), que estrenó su segunda temporada a prinicipios de marzo, volverá para una tercera entrega, y Nancy Drew (en HBO Max), que aún estaba por confirmar, lo hará con su cuarta temporada.

Por otro lado, otras series que esperan nuevas noticias son el remake 4400, Naomi y All American: homecoming (las dos últimas están disponibles en HBO Max), cuyos estrenos han tenido lugar más recientemente. También hay interrogantes alrededor del futuro de Legends of Tomorrow (en HBO Max), que ya acumula siete temporadas; Dinastía (disponible en Netflix), con cinco; Embrujadas y Legacies (ambas en HBO Max), que va por su cuarta entrega; y Batwoman, que está en su tercera. También se tiene en cuenta que la tercera temporada de Stargirl (HBO Max) y la cuarta temporada de In the Dark aún no se han estrenado; y que Roswell, New México (disponible en HBO Max), ha anunciado que tendrá una tercera temporada.

Este lote de novedades sigue los pasos de otras producciones de no-ficción como Penn & Teller: Fool Us y Masters of Illusion, que ya confirmaron sus pertinentes renovaciones con The CW. Así fue recogido en el testimonio de Mark Pedowitz, presidente y director ejecutivo de CW Network, que dijo estar "preparándose para la temporada 2022-23, y que todas estas series servirán como el comienzo de una base sólida, utilizando algunos de sus producciones series más vistas para construir mucho más durante los años venideros". También explicó que "estos títulos también son importantes para su estrategia digital general, ya que son parte de su programación más transmitida y socialmente comprometida" y que "esperan agregar más series nuevas y recurrentes para ayudar a fortalecer y expandir su huella multiplataforma".

