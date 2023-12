Julia Roberts rompe su silencio tras la muerte de Matthew Perry: "Es algo desgarrador"

Julia Roberts ha reflexionado sobre la pérdida de Matthew Perry, su expareja y compañero de escena en la segunda temporada de Friends. "Todo son buenos pensamientos y sentimientos", dijo la actriz a Entertainment Tonight hablando del episodio de la Super Bowl en el que interpretó a una antigua compañera de clase de Chandler que buscaba venganza.

"El repentino fallecimiento de alguien tan joven es desgarrador", dijo Roberts sobre Perry, con quien mantuvo una corta relación a mediados de los 90. "Creo que nos ayuda a todos a apreciar lo que tenemos y a seguir adelante de forma positiva lo mejor que podamos".

Las declaraciones se produjeron durante la promoción de Dejar el mundo atrás, la película que estrena Netflix el 8 de diciembre, un thriller apocalíptico en el que comparte escena con Mahershala Ali, Ethan Hawke y Myha'la Herrold, una historia en la que hay varias referencias a Friends.

En su libro 'Amigos, amantes y aquello tan terrible', Perry contó algunos detalles sobre su romance con Roberts en los 90 que comenzó, tal como revela en sus memorias, cuando la actriz estaba considerando aceptar el papel de estrella invitada en Friends.

"Le envié tres docenas de rosas rojas y en la tarjeta ponía: 'Lo único más emocionante que la posibilidad de que hagas la serie es que por fin tengo una excusa para enviarte flores'", recordó Perry.

[El vídeo desconocido de Matthew Perry que hará reír y llorar a los fans de 'Friends']

"Tres o cuatro veces al día me sentaba junto a mi fax y miraba cómo el trozo de papel revelaba lentamente su siguiente misiva", escribió. "Estaba tan emocionado que algunas noches me encontraba en alguna fiesta compartiendo un intercambio coqueto con una mujer atractiva y cortaba la conversación para correr a casa y ver si había llegado un nuevo fax".

Elogió a Roberts por sus faxes y su intelecto, escribiendo: "Era como si la hubieran puesto en este planeta para hacer sonreír al mundo, y ahora, en particular, a mí. Sonreía como un chico de 15 años en su primera cita".

En el libro, Perry aclara que cuando rodaron el episodio ya eran pareja, y que ella solo aceptó participar si su personaje estaba en una trama con Chandler Bing. "En febrero de 1996, Roberts confirmó la relación en El Show de David Letterman. Dos meses después, estaba soltera", añadió Perry.

"Salir con Julia Roberts había sido demasiado para mí. Siempre estaba seguro de que iba a romper conmigo. ¿Por qué no iba a hacerlo? Yo no era suficiente; nunca podría ser suficiente; estaba roto, doblado, no era adorable".

"En lugar de enfrentarme a la inevitable agonía de perderla, rompí con la bella y brillante Julia Roberts", escribió. "Ella podría haberse considerado un tugurio con un tipo de la tele, y el tipo de la tele rompía ahora con ella. No puedo ni empezar a describir la cara de confusión que puso".

En las semanas siguientes a su fallecimiento, ocurrido el 28 de octubre en su casa de Los Ángeles, la familia del actor puso en marcha la Fundación Matthew Perry en honor a su compromiso permanente de ayudar a otras personas que luchan contra la enfermedad de la adicción.

"Es importante para nosotros como familia honrar el legado de Matthew", dijo su familia en un comunicado. "El potencial que tiene la Fundación Matthew Perry para ayudar a quienes sufren esta enfermedad es algo que estamos orgullosos de aportar al mundo".

