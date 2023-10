'The Boys in the Boat': tráiler del drama histórico que marca el regreso de George Clooney como director

'The Boys in The Boat': tráiler de la película de George Clooney sobre el oro olímpico que ganó EEUU

Ha pasado un tiempo desde que se anunció la puesta en marcha, pero por fin se ha desvelado el primer tráiler de The Boys in The Boat, la nueva película dirigida por George Clooney. Se basa en la novela de no ficción de Daniel James Brown y se sitúa en la época de la Gran Depresión, centrándose en el equipo de remo de la Universidad de Washington, que llegó a ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936.

Aún no tiene fecha de estreno confirmada en España, pero ya se pueden ver las primeras imágenes del largometraje, que promete ser un regreso a lo grande de George Clooney como director tras el estreno en 2021 de El bar de las grandes esperanzas, que protagonizó Ben Affleck.

En el adelanto se aprecia cómo se retrata a un equipo deportivo dispuesto a vivir una historia de superación, todo ello con una puesta en escena impecable y donde destacan Joel Edgerton (Warrior) y Callum Turner (Guerra y paz) como protagonistas.

También se refleja muy bien la época en la que tuvieron lugar los hechos. Durante la Gran Depresión, un gran número de familias en Estados Unidos vivían endeudadas y prácticamente en la miseria, sin mucho a lo que poder aferrarse. De hecho, fue esto lo que animó a los miembros del equipo de remo a trabajar por un objetivo común. Porque esto les daba la posibilidad de cobrar una beca, tener un lugar donde dormir y algo de comida en el plato.

El principal problema era que la mayoría de ellos eran atletas sin experiencia y esto les llevó a convertirse en el hazmerreír del país, que al final tuvo que cerrar la boca y asistir a un hecho sin precedentes.

Por otro lado, y al mismo tiempo, el partido nazi comenzó a hacerse cada vez más popular en Europa, protagonizando una de las eras más oscuras y siniestras de nuestra historia.

El largometraje estará en sintonía con la filmografía de George Clooney que, como director, ha explorado distintas épocas en sus películas como Buenas noches, y buena suerte (2005), que se ambienta en 1953 y contó cómo llegó el final de lo que se conoce como la "caza de brujas" en Estados Unidos; o The Monuments Men (2014), situada en la Segunda Guerra Mundial. También rodó Ella es el partido (2008), otra película relacionada con el mundo de los deportes.

Escrita por Mark L. Smith (El renacido) basándose en el libro del autor Daniel James Brown, The Boys in the Boat está protagonizada por Joel Edgerton, Callum Turner, Peter Guinness (Jack Ryan), Sam Strike (Leatherface), Thomas Elms (Motherland: Fort Salem), Jack Mulhern (Pet Sematary: Bloodlines), Luke Slattery (The Post) y Chris Diamantopoulos (True Story).

