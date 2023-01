Julia Roberts y Edward Norton descubren en un programa de TV que sus ancestros fueron esclavistas

Edward Norton ha descubierto recientemente que la nativa americana Pocahontas (1595-1617), hija del líder del territorio Powhatan, es su duodécima bisabuela. El actor estadounidense obtuvo esa información durante el episodio del martes del programa de historia genealógica Finding Your Roots, emitido por el canal de la televisión pública PBS y presentado por el historiador Henry Louis Gates Jr.

"Esto te hace darte cuenta de que eres una pequeña parte de la historia de la humanidad", comentó Norton al recibir la información durante la grabación del programa. Según le explicó Gates a su invitado, el colono inglés John Rolfe y Pocahontas formaban parte de su árbol genealógico y también le informó que sus bisabuelos se habían casado en 5 de abril de 1614 en Virginia.

En el mismo episodio también se reveló que el tercer bisabuelo del protagonista de El club de la lucha, John Winstead, poseía una familia de esclavos formada por un hombre, una mujer y cinco niñas. Al recibir esta noticia Norton confesó que no se sentía orgulloso de esa parte de su historia y que era algo que lo hacía sentir "incómodo".

"No es un juicio sobre tu propia vida, pero es un juicio sobre la historia de este país y hay que reconocerlo ante todo y luego hay que enfrentarse a ello (...) Cuando lees 'esclavo de ocho años', solo quieres morir", dio el protagonista de Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion.

La otra invitada del episodio, el primero de la novena temporada de Finding your Roots, fue Julia Roberts, quien descubrió gracias a la información recopilada durante la investigación de su árbol genealógico que su apellido real no es Roberts, pero también que tiene conexiones familiares con la América esclavista.

"Qué triste", dijo la actriz al recibir la información, "Si eres del Sur, tienes que imaginarte que estás en un lado o en otro", añadió Roberts tras conocer su historia. "Simplemente parece muy típico de esa época, por desgracia. ... No puedes dar la espalda a la historia, incluso cuando te conviertes en parte de ella de una manera que no se alinea con tus principios".

Qué es 'Finding Your Roots'

Henry Louis Gates Jr.

Es una serie de televisión documental presentada por el historiador de Harvard Henry Louis Gates Jr. que se estrenó el 25 de marzo de 2012 en PBS. En cada episodio, se presenta a los dos famosos invitados un "libro de la vida", en el que se recopila la información investigada por genealogistas profesionales que les permite ver sus historias ancestrales, conocer conexiones familiares y descubrir secretos sobre su linaje.

La serie utiliza la investigación genealógica tradicional (registros escritos) y la genética (pruebas de ADN) para descubrir la historia familiar de conocidos estadounidenses. Las técnicas genéticas incluyen análisis de ADN del cromosoma Y, ADN mitocondrial y ADN autosómico para deducir relaciones genéticas antiguas y recientes. El programa está patrocinado por Ancestry.

En algunos episodios, sobre todo en aquellos en los que hay que recurrir a la investigación de perfiles de ADN originales para establecer el vínculo parental de un antepasado, los invitados se reencuentran con parientes perdidos hace mucho tiempo. Sin embargo, en la mayoría, los invitados aparecen sentados frente a Gates, que les guía a través del libro de su vida.

Para mostrar las correlaciones entre las historias familiares de los invitados, cada episodio pasa de una historia a otra. Para establecer más correlaciones, Gates utiliza con frecuencia ejemplos de su propia genealogía. Por ejemplo, una abuela suya que tuvo varios hijos con un hombre blanco cuyo nombre nunca reveló, o la pertenencia de Gates a los Hijos de la Revolución Americana.

Revelaciones que sorprendieron a sus protagonistas

En general todos los famosos que han pasado por su programa se han asombrado al descubrir con quién están emparentados o qué secreto guardaba el pasado de su familia. Sin embargo, hay algunos momentos incómodos a nivel personal, como enfrentarse con la realidad de que sus familias tuvieron esclavos, como le ocurrió a Norton y Roberts en el estreno de la nueva temporada.

La polémica de Ben Affleck

En un episodio de la segunda temporada el actor Ben Affleck descubrió que sus antepasados eran propietarios de esclavos en el Sur de Estados Unidos. Sin embargo, el episodio en cuestión no incluyó esos detalles, gracias a la influencia de Affleck. Cuando esto salió a la luz, PBS dejó de producir el programa durante un tiempo a raíz de la polémica.

Tiempo después Affleck se disculpó públicamente por su decisión: "Lamento mi idea inicialde que el tema de la esclavitud no se incluyera en el programa", dijo el actor y director en un comunicado, "No merecemos ni crédito ni culpa por nuestros antepasados y el grado de interés en esta historia sugiere que, como nación, todavía estamos lidiando con el terrible legado de la esclavitud. Es un examen que merece la pena continuar. Me alegro de que mi historia, aunque sea indirectamente, contribuya a ese debate. Aunque no me gusta que el tipo sea un antepasado, me alegra que se hable de ese aspecto de la historia de nuestro país".

Per también hay muchos otros epsiodios que han dejado anécdotas divertidas. Por ejemplo, Marissa Tomei y Julianne Moore descubrieron que eran primas, Tina Fey que es descendiente de Benjamin Franklin, y Larry David, que ganó un Emmy por interpretar al político Bernie Sanders en Saturday Night Live, descubrió en el programa que son parientes.

