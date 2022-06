De Whitney Houston a Elvis Presley: las 12 películas sobre músicos que veremos próximamente.

Solo quedan tres días para que llegue a los cines españoles Elvis, la personal visión de la vida y obra del rey del rock que ha dirigido el inconfundible Baz Luhrmann. Este acercamiento a una leyenda de la música no es, ni mucho menos, el único proyecto con el que Hollywood seguirá intentando exprimir la fórmula de los biopics musicales que en la última década ya han revisitado las hazañas de músicos como Elton John, Celine Dion, Freddie Mercury y David Bowie.

Antes de que se acabe el año veremos diferentes aproximaciones a figuras como Whitney Houston y Weird “al” Yankovic. En 2023 llegará la visión de Bradley Cooper del legendario compositor Leonard Bernstein. Madonna, Michael Jackson, Cher, los Bee Gees y Bob Dylan son otros mitos que están recibiendo el tratamiento del biopic en una industria que sueña con repetir el éxito de Bohemian Rhapsody, la biografía más taquillera en la historia del cine. Repasamos el estado de los proyectos que volverán a unir los caminos del cine y la música.

Austin Butler será Elvis Presley

Este viernes se estrena por fin la personalísima visión de Baz Luhrmann del rey del rock. La producción de Warner Bros. repasa la vida y la música de Elvis Presley a través del prisma de su complicada relación con el coronel Tom Parker, su enigmático mánager, y su historia de amor con Priscilla. Elvis es una historia que abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto de la revolución cultural y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos.

El director australiano no estrena una película desde que su particular adaptación de El gran Gatsby inaugurara el Festival de Cannes en 2013 con críticas para todos los gustos. El director de Moulin Rouge ejemplifica como poco el paradigma de o lo amas o lo odias, y su biografía sobre Elvis Presley no va a cambiar su relación con sus defensores y detractores, como dejaron claro las primeras reacciones de la película tras su première mundial en la Croisette.

El desconocido Austin Butler, visto en un papel muy secundario de Érase una vez en Hollywood, se impuso en un multitudinario casting por el que pasaron nombres como Ansel Elgort, Miles Teller, Aaron Taylor-Johnson y Harry Styles. A su lado está un caracterizado Tom Hanks como el estricto el mánager que llevó su carrera.

Naomie Ackie será Whitney Houston

Coincidiendo con el décimo aniversario de su temprana muerte, Whitney Houston es el nuevo sujeto de estudio del mayor experto en biopics del Hollywood contemporáneo. Anthony McCarten ya sabe lo que escribir sobre las vidas de Winston Churchill (El instante más oscuro), Stephen Hawkins (La teoría del todo) y Freddie Mercury (Bohemian Rhapsody). Sus protagonistas, Gary Oldman, Eddie Redmayne y Rami Malek se acabaron llevando el Oscar. El guionista también fue el autor de Los dos papas, la película en la que Jonathan Pryce y Anthony Hopkins interpretaban a los Papas Francisco y Benedicto. Los dos fueron nominados a los premios de la Academia.

En unos meses descubriremos si la inglesa Naomie Ackie (vista en The End of the Fucking World o la última temporada de Master of None) sigue sus pasos. Detrás de las cámaras de I wanna dance with somebody está Kasi Lemmons, una directora cuyo último trabajo en el cine es una película sobre las históricas gestas de Harriet Tubman. La producción contará con la participación directa del patrimonio de Whitney Houston. Clive Davis, mentor de la cantante y amigo de la familia, fue el que pensó en Anthony Carten para escribir la historia de un icono inolvidable.

Completan el reparto Ashton Sanders (Moonlight) como su marido Bobby Brown, Clark Peters (The Wire) como su padre John y Stanley Tucci (El diablo viste de Prada) como el propio Clive Davis.

Kingsley Ben - Adir será Bob Marley

Kingsley Ben - Adir, segundo por la izquierda, como Malcolm X en 'Una noche en Miami'.

Paramount quiere repetir el éxito de Rocketman, su biopic sobre Elton John. El estudio ha contratado a la pareja detrás de El método Williams, el director Reinaldo Marcus Green y el guionista Zack Baylin, para desarrollar una biografía inspirada en la figura de Bob Marley, la leyenda del reggae. La familia del artista jamaicano participará en la producción de la película y ya ha cedido los derechos de las canciones más famosas de Marley.

La historia explorará sus últimos años de vida (el músico falleció de forma prematura a los 36 por culpa de un cáncer) mientras giraba con Exodus en Londres justo después de un intento fallido de asesinato en Jamaica. El actor escogido para devolver a la vida el espíritu de Bob Marley es otro actor inglés, Kingsley Ben-Adir, una de las últimas revelaciones de Hollywood después de interpretar a Malcolm X en Una noche en Miami. El proyecto, anunciado en febrero, todavía no tiene fecha de rodaje.

Daniel Radcliffe será Weird “al” Yankovic

Weird “al” Yankovic recibió un Grammy en 2015.

Weird: The Al Yankovic Story explorará todas las facetas de la vida del excéntrico Weird “al” Yankovic, desde su meteórico ascenso a la fama con éxitos tempranos como Eat It y Like a Surgeon hasta sus tórridas aventuras amorosas entre celebridades y su famoso estilo de vida depravado.

Eric Appel, guionista y director de la web de humor Funny or Die!, está detrás de una película que ha escrito junto al propio Yankovic y que verá la luz este otoño en el Roku Channel, una plataforma de streaming inédita en España. Daniel Radclife se convirtió en viral cuando se filtraron fotos de su estrambótica caracterización para interpretar a una figura tan exótica y divertida en una película en la que también aparecerá Evan Rachel Wood interpretando a Madonna.

Julia Garner será Madonna

Julia Garner será Madonna en el biopic musical que dirigirá la propia cantante.

Al final será Julia Garner, la estrella de Ozark y ¿Quién es Anna?, la encargada de interpretar a Madonna en la película sobre su vida. Florence Pugh (nominada al Oscar por Mujercitas y Yelena en el Universo Cinematográfico de Marvel), Odessa Young (Primavera en Beechwood), Alexa Demie (Maddy en la popular Euphoria) y la desconocida Emma Laird (Mayor of Kingstown) se quedaron a las puertas tras un larguísimo casting que fuentes cercanas a la producción denominaron como un “campamento en prácticas”.

Otro aspecto interesante de la película de Madonna es que estará dirigida por la propia artista. “La razón por la que hago la película es que un montón de gente ha intentado hacer películas sobre mí, y siempre son hombres”, explicó la artista durante una visita en octubre de 2021 al late night de Jimmy Fallon. El proyecto que se quedó más cerca de salir adelante fue Blonde Ambition, un guion que acabó en 2016 en la lista Black List de los mejores guiones de la industria que todavía no han encontrado financiación.

La película, aún sin título ni fechas de producción, llegaría hasta el año 1990, cuando Madonna arrasó con una de sus giras más populares: el Blonde Ambition Tour. Contamos las horas hasta ver este proyecto basado en un primer guion escrito a cuatro manos entre Madonna y Diablo Cody, la guionista ganadora del Oscar por Juno.

Bradley Cooper será Leonard Bernstein

Bradley Cooper aparecerá envejecido en 'Maestro'.

Bradley Cooper ya está rodando su esperado segundo trabajo como director, Maestro, la biografía del legendario compositor Leonard Bernstein. El legendario músico fue el primer director de orquesta estadounidense en alcanzar la fama mundial gracias a su trabajo al frente de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, sus espectáculos para jóvenes en la televisión entre 1958 y 1972 y sus composiciones para los escenarios de Broadway, incluyendo la mítica partitura para West Side Story (en la que colaboró con el letrista Stephen Sondheim) y La ley del silencio.

Todd Phillips, Martin Scorsese y Steven Spielberg aparecerán acreditados como productores. Phillips fue su socio en la trilogía de Resacón en Las Vegas años antes de producir juntos Joker. Scorsese iba a dirigir el proyecto hasta que decidió centrarse en sacar adelante el sueño de su vida, El irlandés. El siguiente genio vinculado a Maestro fue Spielberg, que decidió ceder las riendas de la película a Cooper después de quedar deslumbrado con su aproximación a un clásico como Ha nacido una estrella.

El propio Cooper ha escrito el libreto junto a Josh Singer, guionista oscarizado por Spotlight. A su lado estarán como actores Carey Mulligan (Una joven prometedora) como Felicia Montealegre, su actriz y esposa hasta su muerte; Jeremy Strong (Succession) como John Gruen, un historiador de arte que estudió su obra; Maya Hawke (Stranger Things) como su hija, Jamie Bernstein, y Matt Bomer (White Collar) en un personaje por concretar.

Timothée Chalamet será Bob Dylan

Bob Dylan

15 años después del estreno de la película de Todd Haynes (I’m not there) que nos permitió ver a Richard Gere, Heath Ledger, Christian Bale, Ben Whishaw y hasta Cate Blanchett como el eterno Bob Dylan, Hollywood ya está preparando una visión más convencional de la historia del genial músico. Timothée Chálame, la estrella favorita de la generación Z, interpretará al artista en Going Electric, un proyecto de James Mangold, un cineasta que contó la historia de dos músicos como Johnny Cash y June Carter en En la cuerda floja.

El proyecto se anunció en enero de 2020, pero el COVID y la complicada agenda del actor (este año tiene que rodar la segunda parte de Dune y ya tiene pendiente de estreno una película sobre la juventud de Willy Wonka y su reencuentro con Luca Guadagnino, All & Bones) han retrasado la película hasta nueva orden. Los escépticos pueden estar tranquilos: el actor ya ha contado que sigue aprendiendo a tocar la guitarra para estar listo en el momento que se pulse el REC.

Otros biopics en marcha

Zendaya está vinculada a una película sobre Ronnie Spector, aquí fotografiada en 1961.

El éxito del documental de HBO The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart despertó el interés de Hollywood por ficcionalizar la vida y la carrera de los hermanos Maurice, Robin y Barry Gibb. Recién salido de una película inspirada en su propia infancia, Belfast, Kenneth Branagh será el director de un biopic en el que volverá a trabajar con Ben Elton, guionista de El último acto, la película de aquel sobre los últimos días de vida de William Shakespeare. El productor Graham King intentará repetir con los Bee Gees el extraordinario éxito de Bohemian Rhapsody.

El espectacular éxito en Broadway de MJ, el musical sobre el rey del pop, puede indicar que el mundo sí que puede estar preparado para el estreno de una película inspirada en la vida de una figura tan amada y controvertida como Michael Jackson. De nuevo Graham King está detrás de una película que está siendo escrita en estos momentos por John Logan, un guionista tres veces nominado al Oscar y autor de El aviador, la biografía de Howard Hughes según Martin Scorsese. La presencia en el proyecto del patrimonio de la familia Jackson apunta a que, como el musical de Broadway, evitará los aspectos más peliagudos de la vida del cantante. Después de su Tony al mejor actor, el desconocido Myles Frost parece la opción perfecta para interpretar a Jackson en la gran pantalla.

Stephanie J. Block ganó el Tony a la mejor actriz de un musical por interpretar a otro icono como Cher en los escenarios de Broadway en 2018. Tres años más tarde, la propia cantante anunció que el guionista Eric Roth (ganador del Oscar por Forrest Gump y coautor de la última versión de Ha nacido una estrella) estaba trabajando en una película sobre su vida. Judy Craymer y Gary Goetzman, de las películas de Mamma Mia!, son sus productores. Todavía no hay director o reparto asignado.

Antes de su muerte en enero de este mismo año, Ronnie Spector confesó públicamente que le gustaría que Zendaya la interpretara en una película sobre su vida y su carrera al frente del grupo The Ronnettes. La productora A24 (la casa de Moonlight, Lady Bird y Todo a la vez en todas partes) compró los derechos de su biografía, Be my baby, y ya está desarrollando el proyecto. “No hay un momento en que la viera sin su lápiz labial rojo y el pelo bien alborotado, una verdadera estrella del rock de principio a fin. Ronnie, poder conocerte ha sido uno de los más grandes honores de mi vida”, escribía Zendaya después de hacerse pública la muerte de la cantante.

En abril de 2021 el propio Boy George anunció que ese verano comenzaría en escenarios de Londres y Bulgaria el rodaje de Karma Chameleon, la película sobre su vida. Desde entonces apenas ha habido noticias sobre un biopic que explorará los escarceos del músico con el éxito y las drogas durante los años 80. Aunque todavía no se ha anunciado quién interpretará al cantante, sí se sabe que el director vinculado al proyecto es Sacha Gervasi, autor del documental Anvil. El sueño de una banda de rock y la película en la que Anthony Hopkins interpretó a Alfred Hitchcock.

