‘The Batman’ confirma su segunda parte con Robert Pattinson tras el éxito en cines y HBO Max

Después de consagrarse en taquilla como un éxito a nivel mundial y cautivar a los suscriptores de HBO Max, Warner Bros. ha confirmado que The Batman tendrá parte dos, con Robert Pattinson encarnando de nuevo a Bruce Wayne.

La compañía reveló sus intenciones de continuar con la historia de Bruce Wayne durante la pasada en CinemaCon, la feria comercial anual para propietarios de cines. En esta convención, el director de The Batman Matt Reeves estuvo presente, y él mismo fue el encargado de anunciar la noticia de la próxima película, escrita y dirigida por él mismo. Sin embargo, aún no se conocen detalles sobre la trama de la misma.

Adoptando una mirada mucho más sombría de la historia original, The Batman narra cómo fueron los primeros días de Bruce Wayne como el mejor detective del mundo. En su búsqueda de la justicia, el joven descubre la corrupción en Gotham City, mientras persigue a un asesino maníaco. Junto a Pattinson, el elenco lo forman Zoë Kravitz, Andy Serkis, Alfred Pennyworth, Colin Farrell y Jeffrey Wright.

Un éxito en taquilla y en HBO Max

El largometraje debutó en la gran pantalla el pasado mes de marzo, con una recaudación total de hasta 134 millones de dólares en Estados Unidos que la sitúa como el estreno más grande de lo que llevamos de año, y también como la segunda película de la era post-coronavirus que cruza los 100 millones en su primer fin de semana, solo por detrás de Spider-Man: No Way Home. La producción de Matt Reeves protagonizada por Robert Pattinson ya es oficialmente la película más taquillera del año, con 759 millones de dólares recaudados hasta la fecha.

The Batman se ha convertido en un regreso a lo grande a los cines para Warner Bros., que el pasado 2021 había estrenado todos sus títulos previstos de manera simultánea en HBO Max y que en el futuro plantea mantener sus películas en cartelera durante 45 días antes de que estas lleguen al catálogo de HBO Max. Entre los próximos títulos destacan Elvis (programada para el 24 de junio de 2022), DC Liga de supermascotas (que se estrenará el 27 de julio de 2022), Shazam! 2 (prevista para el 21 de diciembre de 2022); y Creed III, Aquaman and the Lost Kingdom, y The Flash, que se estrenarán en 2023.

En cuanto a su llegada a HBO Max, 45 días después de su paso por cines, se ha posicionado en tan solo una semana como el segundo mejor lanzamiento de una película en la plataforma, con 4,1 millón de espectadores. El escuadrón suicida ha acumulado 3,5 millones, Wonder Woman 1984 y Matrix Resurrections 3,2 millones y Dune 2,3 millones. Mortal Kombat, que obtuvo el mejor estreno en HBO Max con 3,8 millones, sigue ocupando el primer peusto de la lista.

Lo que viene después de 'The Batman'

Más allá de la confirmación oficial de la secuela de la película por parte de Warner Bros., sobre la que esperamos que el Joker sea el gran villano, el estudio planea construir un universo en cine y televisión alrededor de la visión de Mat Reeves.

Aunque la serie precuela de la película ambientada en la comisaría de Gotham que pretendía contar origen de la corrupción en la ciudad fue cancelada, ya tiene en marcha junto a HBO Max The Penguin, una serie spin-off centrada en Oswald Cobblepot, el Pingüino que interpreta Colin Farrell.

