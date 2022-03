Festival de Málaga 2022: 13 películas más allá de 'Alcarràs' que seguir de cerca en su 25 edición

El Festival de Málaga sueña con la normalidad en su edición número 25. Tras dos años sin celebrar la fiesta del cine español por todo lo alto, del 18 al 27 de marzo la ciudad andaluza se convierte en la capital del cine mientras busca una nueva ganadora de la Biznaga de Oro que releve en el palmarés a El vientre del mar, de Agustí Villaronga. La película que todos desean ver durante los próximos días es Alcarràs, de Carla Simón, pero el último Oso de Oro del Festival de Berlín no necesita presentación alguna. A continuación, presentamos otras diez películas que pasarán por Málaga antes de su llegada a los cines españoles en los próximos meses. ¡Tomad nota!

'Cinco Lobitos' (Alauda Ruiz de Azúa, Sección Oficial)

'Cinco lobitos' estuvo en el Festival de Berlín.

Amaia acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija. Con su primera película como directora, Alauda Ruiz de Azúa está entre las favoritas a la Biznaga de Oro por una película que ha participado en la sección Panorama del último Festival de Berlín. Laia Costa y Susi Sánchez protagonizan un drama materno-filial que aspira a seguir los pasos de Carla Simón, Arantxa Echevarría, Belén Funes, Pilar Palomero y Clara Roquet. Los cinco últimos Goya a la Mejor Dirección Revelación han ido a parar a mujeres. ¿Será Cinco lobitos el sexto?

'Código Emperador' (Jorge Coira, Sección Oficial)

Featurette en exclusiva de 'Código Emperador', el thriller de Jorge Coira con Luis Tosar.

Tras poner punto final a Hierro, el director Jorge Coira regresa al cine por todo lo alto con la película más grande de toda su carrera. Código Emperador llegará a los cines el mismo día que inaugura el Festival de Málaga con una premisa que parece sacada de la última crisis del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Luis Tosar interpreta a Juan, un hombre misterioso que trabaja para los servicios secretos. Para poder entrar en el chalé de una pareja implicada en el tráfico de armas se acerca a Wendy, la asistenta filipina que vive en la casa y con la que establece una relación que se irá volviendo cada vez más compleja. En paralelo, Juan realiza otros trabajos para proteger los intereses de las élites más poderosas del país, que ahora han puesto sus ojos en Ángel González, un político aparentemente anodino sin trapos sucios que usar en su contra.

'Canallas' (Daniel Guzmán, Sección Oficial)

Los protagonistas de 'Canallas'.

Daniel Guzmán ya sabe lo que es ganar la Biznaga de Oro a la Mejor Película en Málaga gracias a A cambio de nada, su debut detrás como los directores. Han tenido que pasar siete años para que el actor y director ruede su segunda película, de nuevo un juego entre la realidad y en la ficción en el que él aparece en pantalla junto a su amigo de toda la vida, Joaquín González. Canallas es la historia de Joaquín, Brujo y Luismi, tres canallas de barrio, vuelven a encontrarse después de veinte años. Brujo y Luismi siguen sin oficio pero con algún que otro beneficio, mientras que Joaquín se ha convertido en un importante y reconocido empresario. O eso cree él. La vida de Joaquín y su familia funciona más o menos mal, hasta que un día funciona peor y las brillantes ideas de Brujo y Luismi acabarán hundiendo a Joaquín aún más en la miseria.

'Utama' ( Alejandro Loayza Grisi, Sección Oficial)

'Utama' fue una de las vencedoras del Festival de Sundance.

En el altiplano boliviano, una pareja de ancianos quechuas vive la misma rutina desde hace años. Cuando una sequía inusualmente larga amenaza toda su forma de vida, Virginio y Sisa afrontan el dilema de resistir o ser derrotados por el paso del tiempo. Con la llegada de su nieto Clever, los tres se enfrentarán, cada uno a su manera, al entorno, a la necesidad de cambio y al sentido de la vida misma. Los que quieran ir más allá del cine español no pueden perderse Utama, una de las grandes sorpresas en la última edición del Festival de Sundance. El boliviano Alejandro Loayza Grisi se llevó el Gran Premio del Jurado dedicado al cine de ficción internacional, un prestigioso premio que en ediciones anteriores ganaron películas como The Souvenir, Slow West, Matar a un hombre y Violeta se fue a los cielos.

'Mi vacío y yo' (Adrián Silvestre, Sección Oficial)

'Mi vacío y yo' ya estuvo en el Festival de Rotterdam.

Adrián Silvestre llega a Málaga tras estrenar su tercer largometraje, Mi vacío y yo, en el prestigioso Festival de Rotterdam. El director de Sedimentos, ganadora del Feroz a la Mejor Película Documental del pasado año, explora la historia de Raphi, una persona joven, andrógina y algo naíf. Escribe poemas y sueña con enamorarse de un príncipe azul. De su Francia natal se traslada a Barcelona, donde la realidad está muy lejos de ser como la proyecta. Tras ser diagnosticada de disforia de género, comenzará un arduo viaje para asumir su verdadera identidad. Médicos, compañeras, artistas y hombres que va conociendo le darán sus propios consejos, pero solo el tiempo y la experiencia ayudarán a Raphi a encontrar su lugar en el mundo.

'Nosotros no nos mataremos con pistolas' (María Ripoll, Sección Oficial)

'Nosotros no nos mataremos con pistolas'.

El pueblo se prepara para celebrar su fiesta mayor y Blanca se esmera en que la primera paella que prepara en su vida le quede perfecta. Ha conseguido reunir a sus amigos después de años sin verse. Todos están en la treintena y sus existencias transitan entre la precariedad, el desencanto y un continuo volver a empezar. Y, por fin, llega la verbena: la prueba de que el mundo sigue girando mientras sus vidas parece que se tambalean y descubren que se necesitan unos a otros para salir adelante. María Ripoll (Ahora o nunca, Lluvia en los zapatos) ha sido la elegida para adaptar al cine la obra teatral homónima de Víctor Sánchez Rodríguez, ganadora del Premio Max Mejor Autoría Revelación 2016. Nosotros no nos mataremos con pistolas, una comedia dramática rodada en valenciano y castellano, sigue los pasos de otros relatos descreídos generacionales proveniente de las tablas como Litus y ¿A quién te llevarías a una isla desierta?

'Cadejo blanco' (Justin Lerner, Sección Oficial)

'Cadejo blanco', de Justin Lerner.

Una noche después de una fiesta, la hermana de Sarita desaparece. Convencida de que Andrés, el peligroso exnovio de su hermana, tiene algo que ver, Sarita se convierte en su amiga y se infiltra en su pandilla. Con una determinación inquebrantable por descubrir la verdad, Sarita se involucra cada vez más con Andrés y el mundo implacable de su pandilla. El cine latinoamericano volverá a estar presente un año más en la Sección Oficial del festival. Uno de los platos fuertes vendrá con Cadejo blanco, una coproducción entre Guatemala, México y Estados Unidos que celebró su estreno mundial en el último Festival de Toronto. Es la tercera película de Justin Lerner, autor de The Automatic Hate y Girlfriend.

'La cima' (Ibón Cormenzana, Sección Oficial)

Javier Rey y Patricia López Arnaiz en 'La cima'.

Mateo se enfrenta por primera vez a la montaña más peligrosa del planeta, el Annapurna, con el reto de llegar hasta la cima y cumplir así una antigua promesa. En su ascenso sufre un accidente que le deja inconsciente y gravemente herido. Horas más tarde es rescatado por Ione, una alpinista experimentada que está pasando el invierno en un refugio, sola y alejada del mundo. A pesar de no entender las razones que han llevado a Mateo hasta allí, Ione intentará ayudarle a alcanzar su meta. Javier Rey y Patricia López Arnaiz son los protagonistas de La cima, un drama de aventuras que llegará a los cines el 25 de marzo antes de que se termine el festival. Dirige Ibon Cormenzana, aunque es más conocido en su carrera como productor de películas como Blancanieves (por la que ganó el Goya), Mediterráneo y Blackthorn.

'Mentes maravillosas' (Bernard Campan y Alexandre Jollien, Premieres Internacionales)

'Mentes maravillosas' ya es un éxito en Francia.

Alexandre Jollien y Bernard Campan protagonizan y dirigen Mentes maravillosas, una de las películas europeas que se verán en la nueva sección del festival dedicada a las Premieres Internacionales. En una de las comedias revelación del cine francés en los últimos meses, Louis dirige una funeraria. Soltero empedernido, vive dedicado a su trabajo. Por una casualidad de la vida, se cruza con Igor, un repartidor de verduras con parálisis cerebral que pasa su tiempo libre leyendo a Sócrates, Nietzsche y Spinoza. Juntos emprenderán un viaje en el coche fúnebre de Louis en el que poco a poco irán conquistando la libertad sobre la mirada de los demás y aprendiendo a amar la vida tal y como llega. La película está inspirada en la amistad entre Campan y Jollien, un hombre que vivió hasta los veinte años en una institución especializada por padecer parálisis cerebral.

'Libélulas' (Luc Knowles, Zonazine)

'Libelulas' es la tercera película de Milena Smit.

Sin trabajo ni futuro, Álex y Cata han soñado toda la vida con irse del barrio juntas. Las dos saben que se tienen la una a la otra, lo que les ayuda a sobrellevar su realidad. Mientras planean su huida, cada noche la disfrutan como si fuese la última. Son frágiles, como el vuelo de las libélulas, suspendidas en equilibrio. Milena Smit es el gran reclamo de la ópera prima de Luc Knowles, un realizador que se ha formado en la industria del videoclip y la publicidad antes de dar el salto al cine. La actriz, que estará acompañada por Olivia Baglivi, ha debido ver algo especial en el guion de una película que participará en la sección ZonaZine de Málaga. Con sus dos anteriores películas, No matarás y Madres paralelas, se quedó a la puerta del Goya.

'Las niñas de cristal' (Jota Linares, Sección Oficial)

'Las niñas de cristal'. Netflix

Irene (María Pedraza) es una bailarina que debe sustituir la gran estrella del Ballet Clásico Nacional tras su inesperado suicidio. Cuando siente la presión de su nuevo papel protagonista, ella y una compañera crean un mundo propio, ajeno a las expectativas de los demás. Esta sugerente premisa con sabor al Cisne negro de Darren Aronofsky marca una nueva colaboración entre la plataforma de streaming y Jota Linares después de ¿A quién te llevarías a una isla desierta?. "La película habla a través de la ficción de todas mis obsesiones y sobre mi necesidad, igual que la de toda mi generación, de encontrar un lugar en el mundo; tenía muchas ganas de hablar del miedo y de los lugares que, inconscientemente, creamos para protegernos de él", señaló durante el rodaje el director de Animales sin collar. Mona Martínez, Marta Hazas y Ana Wagener aparecerán también en una propuesta que también contará con un grupo de actores noveles y bailarines profesionales encabezado por Paula Losada.

'Lugares a los que nunca hemos ido' (Roberto Perez Toledo, Zonazine)

'Lugares a los que nunca hemos ido'.

La película póstuma de Roberto Pérez Toledo (Seis grados sobre Emma) verá la luz en la sección Zonazine del festival. Lugares a los que nunca hemos ido es la historia de Elena, una chica que una noche en la que ha pedido la cena a domicilio, abre la puerta y descubre que el repartidor es Manu, el que fue su gran amor. Javier es un director de casting a punto de poner a prueba a un actor con el que mantiene algo más que un vínculo profesional. Eva se dispone a ser infiel por primera vez a su marido, mientras Carol y Orestes se conocen en una fiesta de abrazos. Cinco lugares y unos personajes enfrentados a sí mismos y a sus sueños no cumplidos. Nadie dijo que fuera fácil hacerse mayor.

'La voluntaria' (Nely Reguera, Sección Oficial)

Carmen Machi es 'La voluntaria'.

Seis años después de llevar a los Goya a Bárbara Lennie con María (y los demas), la directora Nely Reguera regresa al cine de la mano de otra de las grandes de la interpretación española. Carmen Machi es Marisa, una doctora recién jubilada que decide viajar a un campo de refugiados donde, a su parecer, necesitan a gente exactamente como ella. Al llegar allí, se hace evidente que no tiene nada que ver con los demás. Cuando conoce al pequeño Ahmed, los límites entre la necesidad de cuidar y de sentirse útil empiezan a desdibujarse.

