Javier Bardem hace historia en los Goya 2022 con su sexto premio como actor gracias a 'El buen patrón'.

Javier Bardem sigue haciendo historia en el cine español. Su Goya al mejor actor protagonista por El buen patrón es el sexto premio interpretativo para un intérprete irrepetible que pasa a superar en dos "cabezones" a sus perseguidoras más inmediatas: Carmen Maura y Verónica Forqué. Bardem ha estado nominado por cada una de sus tres colaboraciones a las órdenes de su amigo Fernando León de Aranoa. Con la primera se llevó el premio, pero el año de Loving Pablo el triunfador fue uno de sus rivales este año: Javier Gutiérrez, por El autor. El madrileño ya habría trabajado con los otros dos, Luis Tosar y Eduard Fernández, en películas como Los lunes al sol y Todos lo saben.

Bardem y su esposa Penélope Cruz se unían esta misma semana a los libros de historia del cine con la cuarta nominación de sus carreras gracias a Being the Ricardos y Madres paralelas. Los actores ya tienen una estatuilla en casa gracias a No es país para viejos y Vicky Cristina Barcelona, respectivamente. No hay que irse muy lejos para hablar de leyendas en casa: las tenemos en casa.

Y los nominados fueron

Premios Goya 2022: Conoce a todos las nominados a Mejor Actor Protagonista.

Los cuatro académicos recurrieron a viejos conocidos en la categoría de mejor actor protagonista. Cuatro grandes del cine español se vieron las caras con una extraordinaria estadística: entre ellos suman nueve “cabezones” y 27 nominaciones solo en la categoría protagonista antes de esta noche. Palabras mayores. Javier Bardem, Eduard Fernández, Javier Gutiérrez y Luis Tosar han sido los cuatro candidatos al Premio Goya al Mejor Actor de 2022. El elegido se anunció en una ceremonia que se celebrará presencialmente en Valencia para celebrar el 100 aniversario del nacimiento de Luis García Berlanga.

Eduard Fernández por 'Mediterráneo'

Eduard Fernández y Oscar Camps en el rodaje de 'Mediterráneo'.

Eduard Fernández es el segundo actor más nominado en la historia de los premios, solo por detrás de Antonio de la Torre. El actor barcelonés tiene dos Goya, como protagonista por Fausto 5.0 y como secundario por su interpretación como Millán-Astray en Mientras dure la guerra. Fernández interpreta en Mediterráneo a Òscar Camps, fundador y director de la ONG Open Arms. “Tenemos una edad parecida, un origen parecido, unas vivencias parecidas y había algo en común: las ganas de interpretarles, y las ganas de conocernos, de hablar, de decir tonterías, de hablar del Barça y de temas serios, de su vida. Hablar del Open Arms, de mirarle y ver cómo se mueve. De conocernos, en definitiva. Y él me lo puso muy fácil”, explicó el actor a EL ESPAÑOL en San Sebastián.

Javier Gutiérrez por 'La hija'

Javier Gutiérrez estrena 'La hija'. Caramel Films

Durante años Javier Gutiérrez se prodigó más en televisión (con Águila Roja y Los Serrano a la cabeza) y teatro (como parte del influyente grupo teatral Animalario). La isla mínima cambió para siempre su carrera y el thriller de Alberto Rodríguez le dio el primero de sus dos Goya en esta categoría. El segundo llegaría con El autor, su primer trabajo al a las órdenes de Manuel Martín Cuenca, su director en La hija.

"Es humilde, es humano, es inteligentísimo, es sensible… es jugón. A pesar de que su cine posee una hondura, y para muchos una densidad a veces desasosegante, él es un niño pequeño, disfruta mucho rodando y hace que disfrute el equipo. Pocas veces yo me he enfrentado a un trabajo en el que vaya con tanta alegría a trabajar, porque cada día el rodaje era algo inesperado", cuenta el actor a EL ESPAÑOL sobre su trabajo con el director andaluz. Gutiérrez era el único de los nominados al premio al mejor actor que no forma parte de una nominada al Goya a la mejor película.

Luis Tosar por 'Maixabel'

Luis Tosar y Blanca Portillo en 'Maixabel'.

Desde su primera candidatura como actor revelación por Flores de otro mundo hace más de veinte años, Luis Tosar es uno de los actores preferidos de la Academia. El gallego tiene tres cabezones en casa por Los lunes al sol, Te doy mis ojos y Celda 211. Su trabajo a las órdenes de Icíar Bollaín, quizás la directora más importante de su carrera, supone su primera candidatura por un personaje que existió en la vida real. Ibon Etxezarreta fue un miembro de ETA que participó en el asesinato del político vasco Juan Mari Jáuregui. Años después pidió perdón personalmente a su viuda, Maixabel Lasa.

Tosar no coincidió con Blanca Portillo hasta el rodaje de su eléctrico encuentro en prisión. "Se fue cociendo de mucho tiempo, y durante el rodaje no nos cruzamos. Nosotros nos habíamos conocido muchos años antes en un festival, pero desde entonces nunca habíamos coincidido, y esa idea que tuvo Blanca de preservar el momento y encontrarnos cuando se encuentran los personajes era ideal e Icíar supo aprovecharla y todos nos hicimos cómplices", contó el actor a EL ESPAÑOL.

